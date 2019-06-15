«Решительно настроены сражаться за независимость»: какую роль в истории Сербии сыграла битва на Косовом поле

15 июня 1389 года на Косовом поле произошло крупное сражение между османскими и сербскими войсками. Славяне попытались остановить турецкую экспансию, которая усилилась в период правления султана Мурада I. Историки расходятся в оценках, кто вышел победителем в битве. В ходе боя погибло множество воинов с обеих сторон, в том числе предводители армий — Мурад I и сербский князь Лазарь Хребелянович. Сербия в дальнейшем не смогла оказать османам серьёзного сопротивления, утратила суверенитет и более чем на четыре столетия оказалась под турецким гнётом. Однако, как считают эксперты, память о Косовской битве сыграла важную роль в формировании самосознания сербского народа.

630 лет назад на Косовом поле (близ современной Приштины) состоялось крупное сражение между объединённым войском сербских феодалов и армией турок-осман. Среди историков нет единого мнения по поводу того, кто одержал победу в битве, поскольку обе стороны понесли большие потери. Сражение сыграло важную роль в укреплении национальной идентификации сербского народа.

Начало сербской государственности

В VI веке н. э. началось активное проникновение славян на Балканы. Они создавали небольшие политические объединения, которые находились в формальной зависимости от Византии. В IX веке среди сербов началось оформление княжеской власти, однако процесс образования государства шёл достаточно медленно. Сербы постоянно попадали в зависимость либо от болгар, либо от Византии.

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В XII столетии усилилось сербское политическое объединение — Рашка. Под его контролем постепенно оказалась большая часть сербских земель, а Византия вынуждена была признать его независимость. В XIII веке в Сербии появились собственный король и автокефальная церковь. Сербская правящая династия Неманичей происходила от великих жупанов (великих князей) Рашки.

С конца XIII столетия сербы в результате переговоров с Византией начали постепенно сдвигать границу своего государства на юг. В 1346 году король Стефан Урош IV Душан принял титул царя сербов и греков, основав Сербо-греческое царство. При нём в Сербии резко возросло влияние греческой культуры, произошла кодификация законодательства по византийскому образцу.

Сербо-греческое царство стало крупнейшей и мощнейшей державой Юго-Восточной Европы, однако просуществовало недолго.

Пролог к битве

В конце XIII — начале XIV века в Малой Азии распалось тюркско-мусульманское государство — Сельджукский султанат. Впоследствии быстро набрал силу один из бейликов (феодальных владений), правителем которого был султан Осман I. Созданная им Османская империя стала расширяться за счёт соседних тюркских и византийских территорий. В середине XIV столетия турки начали вторжение в европейские владения Византии.

В 1371 году правители пограничных с византийскими землями сербских объединений попытались остановить османскую экспансию, но потерпели поражение в битве на Марице. После смерти бездетного Уроша V Сербо-греческое царство прекратило своё существование.

Картина Стево Тодоровича «Собор в Призрене перед Косовской битвой»

Наиболее могущественным правителем на этой территории стал контролировавший его северную часть (Сербию) князь Лазарь Хребелянович, женатый на Милице Сербской из рода Неманичей. Он проводил политику централизации сербских земель, но был вынужден платить дань туркам ради обеспечения временной безопасности княжества. Для сдерживания османской экспансии Лазарь вступил в союз с боснийским баном (правителем) Твртко I.

В 1389 году османский султан Мурад начал масштабный поход c целью захватить Сербию.

Битва на Косовом поле

Лазарь и его зять, правитель области Косово Вук Бранкович, собрали армию для защиты от захватчиков. Твртко I отправил им на помощь боснийский отряд под командованием воеводы Влатко Вуковича. Османское и сербское войска встретились на Косовом поле.

Доцент кафедры всеобщей истории РГГУ кандидат исторических наук Ольга Саприкина рассказала в беседе с RT, что эта территория имела стратегическое значение, поскольку была своего рода ключом к Сербии.

«Здесь пересекались пути, ведущие в различных направлениях — в частности, на север и юг Балканского полуострова», — отметила эксперт.

Историкам неизвестно точное количество сербских и турецких войск, которые приняли участие в сражении. По разным данным, османская армия насчитывала от 15 до 40 тыс. человек, а сербская — от 10 до 33 тыс.

По словам Саприкиной, «это были большие по масштабам своего времени силы».

Основу сербского войска составляла тяжёлая кавалерия. Турецкая армия была более сбалансированной, поскольку включала регулярный янычарский корпус, тяжёлую кавалерию сипахов, лёгкую пехоту и конницу, различные вспомогательные части. При этом османские военные имели богатый военный опыт, а сербы уже несколько десятилетий не вели масштабных войн.

«Несмотря на то что сербы уступали по силам османам, они были решительно настроены сражаться за свою независимость», — подчеркнула Саприкина.

Большинство историков считает, что битва началась с обстрела турками сербских порядков и атаки тяжёлой сербской кавалерии. Она смяла левый фланг османов, которым управлял старший сын султана Якуб. Но правый фланг турецкого войска под командованием другого сына Мурада — Баязида — атаковал сербов и прорвал их оборону.

Лазарь и Мурад, руководившие центральными силами своих армий, погибли в ходе сражения. По одним данным, Лазарь был убит непосредственно во время боя, по другим — был захвачен в плен и казнён турками. В европейских и турецких летописях говорится, что Мурад погиб от рук легендарного героя Сербии — Милоша Обилича.

«Милош Обилич убивает султана», средневековая гравюра

© hist-world.com

Согласно сербскому эпосу, Обилич (или Кобилич) был вторым зятем Лазаря. Незадолго до сражения завидовавший более доблестному Милошу Обиличу Вук Бранкович якобы оклеветал родственника, обвинив его в сговоре с турками. Чтобы защитить свою честь, Обилич проник в турецкий лагерь, притворившись перебежчиком, и заколол кинжалом Мурада.

Однако некоторые учёные сомневаются в реальности существования Обилича из-за отсутствия такого имени в официальных документах. Согласно другим версиям, Мурада убили ворвавшиеся в турецкие порядки сербские кавалеристы или лежавший на поле среди убитых сербский воин.

Итоги сражения

Ольга Саприкина утверждает, что «исход битвы на Косовом поле до конца не ясен». По её словам, согласно обычаям войны того времени, победителем чаще всего считался тот, за кем осталось поле боя. С одной стороны, турки потеснили сербских воинов, с другой — сами отступили после окончания сражения, оставив Косово сербам.

По словам эксперта, Косовская битва сыграла «важнейшую роль в укреплении самосознания и национальной идентификации сербского народа». Память о ней сплотила сербский этнос и не позволила ему раствориться в османском окружении, несмотря на столетия иностранного гнёта.

Оба войска понесли в ходе битвы огромные потери, однако их количество неизвестно. Во время сражения был убит Якуб — старший сын Мурада. В этих обстоятельствах Баязиду нужно было срочно утвердиться на престоле, поэтому он не намеревался продолжать войну.

Картина Уроша Предича «Косовская девушка», 1919 год

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Учитывая гибель Мурада и отступление османов, ряд историков в Европе приписывают сербам победу в Косовской битве. Однако из-за тяжёлых потерь Сербия в дальнейшем не смогла оказать туркам серьёзного сопротивления. В бою погибло почти всё дворянство, а наследнику Лазаря — его сыну Стефану — было в это время всего 10 лет. До его совершеннолетия регентом была его мать Милица. Впоследствии Стефан Лазаревич признал себя вассалом Турции, однако уберёг Сербию от разорения и прямого турецкого правления. Он был бездетным, поэтому своим наследником провозгласил сына Вука Бранковича — Георгия.

В середине XV столетия при султанах Мураде II и Мехмеде II турки совершили несколько разорительных походов на сербские земли и ликвидировали сербскую государственность.

«В 1459 году страна была окончательно включена в состав Османской империи и, таким образом, попала под многовековой турецкий гнёт, задержавший экономическое, политическое и культурное развитие сербского народа. Ни одно событие сербской истории не оставило такого глубокого скорбного следа, как поражение на Косовом поле», — пишет в своей книге «Великие битвы. 100 сражений, изменивших ход истории» историк Александр Доманин.

По мнению эксперта аналитического центра «Платформа общественной дипломатии Сербии» политолога Екатерины Поморцевой, битва на Косовом поле — важнейшее событие в сербской истории.