Тяжесть насмешки: полные молодые люди набирают вес из-за издевательств

Из-за насмешек над лишним весом склонные к полноте подростки и молодёжь набирают массу тела. К такому выводу пришли американские учёные. Молодые люди, которые страдают от издевательств, толстеют на 33% быстрее своих сверстников, не подвергающихся насмешкам, выяснили специалисты. Исследование длилось в течение 15 лет, в нём приняли участие 110 человек.

Американские учёные из Национального института здравоохранения выяснили, что подростки и молодые люди, которые подвергаются насмешкам из-за ожирения, толстеют быстрее своих страдающих полнотой сверстников, которых никто не дразнит. В течение 15 лет исследователи наблюдали за полными молодыми людьми, чей средний возраст на момент начала эксперимента составлял 11,8 года. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Pediatric Obesity.

Доктор Наташа Швей из Военно-медицинского университета в Бетесде (Мэриленд, США) и её коллеги из Национального института здоровья и развития детей и других американских медицинских учреждений объединились для исследования проблемы лишнего веса из-за притеснений и насмешек — фэтшейминга.

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Учёные отобрали для исследования 110 полных подростков в возрасте около 12 лет. Участниками эксперимента стали школьники, оба родителя которых страдали от ожирения или чей индекс массы тела превышал 34 кг/м². Ребята заполнили анкету из шести пунктов, в которой они сами рассказали о притеснениях и насмешках из-за лишнего веса. В дальнейшем участники эксперимента в течение 15 лет проходили ежегодный осмотр и анкетирование.

Исследователи обнаружили зависимость между набором веса и фэтшеймингом. Участники эксперимента, которых дразнили, толстели быстрее: они ежегодно набирали дополнительную массу тела в среднем на 33% больше, чем те их полные сверстники, которые не подвергались насмешкам.

Учёные сделали вывод, что молодёжи, которую унижают, высмеивают, оскорбляют или стыдят из-за ожирения, гораздо сложнее контролировать свой вес. Из-за чувства вины, вызванного насмешками, молодые люди склонны к нездоровому поведению: перееданию и отказу от занятий физическими упражнениями. Также исследователи предположили, что стресс от фэтшейминга стимулирует высвобождение гормона кортизола, что приводит к дополнительному увеличению массы тела.