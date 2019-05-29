Эксперт прокомментировал исследование о методах избавления от брюшного жира

Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с Nation News прокомментировал исследование Американского гериатрического общества об эффективности интервальных тренировок для избавления от брюшного жира, с которым связан риск сердечных заболеваний у пожилых людей.

«Касательно спорта в пожилом возрасте, какие бы исследования ни проводились, оказалось, что каждый режим тут хорош. Суть в том, что если люди его выдерживают, то получается хороший эффект», — заявил он.

По его словам, для большинства людей наиболее полезными являются ходьба, тонизирующие упражнения, наклоны и повороты.

Эксперт также отметил, что любой спорт эффективен лишь вместе с правильным питанием.

Как пояснил Гинзбург, после 50 лет необходимо ограничить сахар, животный жир, красное мясо и увеличить потребление клетчатки.

Ранее в Минздраве оценили исследование о методах избавления от брюшного жира.