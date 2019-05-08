Свежий взгляд: учёные обнаружили способ восстановления клеток сетчатки

Американские исследователи выяснили, что мешает восстанавливаться сетчатке. Регенерации внутренней оболочки глаза у людей и млекопитающих препятствует естественный механизм, не дающий расти живой ткани. Исследователи изменили последовательность молекул, которые передают сигналы внутри клетки. В результате им удалось в лабораторных условиях восстановить несколько клеток. Учёные надеются, что их открытие поможет в будущем возвращать зрение пациентам с повреждённой сетчаткой.

Исследователи из Бейлорского медицинского колледжа (США) обнаружили механизм, который мешает восстановлению клеток сетчатки. Совместно с учёными из Института сердечно-сосудистых исследований и Института сердца штата Техас им удалось частично решить эту задачу и восстановить несколько клеток, сообщается в статье журнала Cell Reports.

Повреждение внутренней оболочки глаза часто приводит к полной слепоте у людей и млекопитающих. Механизм, блокирующий размножение клеток сетчатки, был ранее неизвестен. В поисках средства, способного восстанавливать зрение, учёные обратили внимание на рыбок из рода данио.

«Некоторые животные, такие как рыбки данио-рерио, могут вернуть себе зрение благодаря особым клеткам, которые называются глиальные клетки Мюллера. Когда сетчатка повреждена, они начинают делиться, заполняют собой потерянные участки и восстанавливают её нейронную сеть», — утверждает главный автор исследования, доцент кафедры молекулярной физиологии и биофизики Онкологического центра в Бейлоре Росс Поче.

Рыбка данио

globallookpress.com

© A. Hartl/blickwinkel

В результате исследований учёные выяснили, что у млекопитающих тоже есть естественный механизм регенерации, подобный существующему у данио. Но его работу подавляет «сигнальный путь бегемота» — последовательность молекул, которая отвечает за передачу информации внутри клетки и контролирует размеры органов у животных. Своё название она получила из-за известной учёным генной мутации, которая приводит к чрезмерному разрастанию тканей, похожих на складки гиппопотама.

Лаборатория доктора Поче объединила усилия с техасскими кардиологами, специализирующимися на регенерации тканей после инфаркта. Исследователи решили изменить «бегемотовый блокиратор» таким образом, чтобы тот не мешал клеткам восстанавливаться. Учёные внесли изменения в его молекулярную последовательность и добились промежуточного успеха — естественный механизм защиты «сломался». «Клетки Мюллера» продолжили размножаться в лабораторных условиях и продемонстрировали свойства, необходимые для восстановления сетчатки.

Учёные уверены, что смогут усилить полученный эффект, чтобы научиться полностью восстанавливать зрение.