Холодное сердце: как шведские учёные доказали опасность зимы

Холод, нехватка солнечного света и сильный ветер увеличивают вероятность сердечного приступа. К такому выводу пришли шведские учёные, проанализировав данные по 274 тыс. пациентов, у которых в разное время года был диагностирован инфаркт миокарда. Оказалось, что чаще всего недуг поражал людей, когда температура воздуха была ниже 0 °C. Как объясняют российские специалисты, холод вызывал сужение сосудов, из-за чего в сердце поступало меньше кислорода.

Исследователи из Лундского университета (Швеция) изучили медицинские карты более 270 тыс. шведов в возрасте от 50 до 89 лет, которые были госпитализированы с инфарктом миокарда с 1998 по 2013 год. Также специалисты рассмотрели более 3,5 млн данных о погоде в каждом регионе, где проживали пациенты, за указанный период.

Оказалось, что недуг поражал людей на 14% чаще, когда температура воздуха была ниже 0 °C. В то время, когда погода была ветреной, количество зафиксированных случаев инфаркта возрастало до 7%. Когда продолжительность светового дня составляла всего один час или меньше, число госпитализированных увеличивалось на 11%. Однако если температура повышалась до +3—4 °C, количество сердечных приступов сокращалось.

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«Холод, низкое атмосферное давление, высокая скорость ветра и нехватка солнечного света повышали у людей риск сердечного приступа», — сообщил автор исследования Дэвид Эрлинг.

По мнению учёных, такая закономерность объясняется спазмом сосудов при низкой температуре, из-за чего в сердце поступает меньше кислорода. Кроме того, зимой люди чаще простужаются. Грипп и всевозможные инфекции дыхательных путей, по словам шведских специалистов, повышают риск сердечного приступа. Наконец, депрессия, вызванная нехваткой солнечного света, также увеличивает вероятность инфаркта.

«Из-за холодной погоды люди меньше двигаются, потребляют калорийную и жирную пищу, что также негативно сказывается на состоянии сердца», — отметил Эрлинг.

По словам российских экспертов, учёные уже давно предполагали, что можно сделать выводы о наличии «холодовой стенокардии», однако шведские специалисты провели масштабное исследование, подтверждающее эту теорию. Считалось, что чаще всего «холодовая стенокардия» проявляется при существенной разнице температур зимой, когда человек из тёплого помещения выходит на улицу.

«Резкая смена температур может вызвать сужение сосудов, которые питают миокард кислородом. Холод провоцирует течение ишемической болезни, особенно у метеочувствительных людей», — сообщил в беседе с RT доктор медицинских наук Юрий Конев.

Авторы исследования добавили, что определённые фармакологические препараты, в том числе бета-блокаторы и аспирин, помогают предотвратить сужение кровеносных сосудов и снизить риск инфаркта миокарда.

«Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний заключается в приёме лекарственных средств перед выходом на холод. Однако назначать какие-либо препараты может только врач», — отметил Конев.