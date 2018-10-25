Шведские учёные рассказали о смертельной опасности зимы

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Низкая температура воздуха, большая скорость ветра, а также низкая продолжительность солнечного дня увеличивают вероятность сердечного приступа. Об этом свидетельствует исследование шведских учёных, опубликованное в журнале JAMA Cardiolgy.
Шведские учёные рассказали о смертельной опасности зимы
  • Reuters

Как уточняется, учёные рассмотрели данные более 270 тыс. граждан Швеции в возрасте от 50 до 89 лет, у которых диагностировали инфаркт миокарда с 1998 года по 2013 год. 

В результате выяснилось, что, что больше всего инфарктов зафиксировали в дни, когда температура воздуха была ниже 0 °C, в то же время этот показатель снижался, когда температура поднималась до +3-4 °C.

Как отмечается, при низких температурах у людей сужаются сосуды и в организм поступает меньше кислорода. Кроме того, зимой люди чаще болеют гриппом, что также повышает риск возникновения сердечных приступов.

Ранее руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова и эксперт Европейского общества исследования сна Александр Калинкин в беседе с «Известиями» объяснил сонливость в осенне-зимний период.

По словам учёного, причина связана с недостатком солнца в северных широтах, поскольку солнечный свет — главный регулятор выработки гормона ночи мелатонина.

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