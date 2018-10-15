Пенный кризис: как глобальное потепление может повлиять на производство пива

Международная группа учёных пришла к выводу, что из-за последствий изменения климата производители не смогут удовлетворить мировой спрос на пиво. Глобальное потепление вызовет резкое снижение урожайности ячменя — основного сырья для производства янтарного напитка. Согласно наихудшему сценарию, мировое производство пива упадёт на 16%, или на 29 млрд литров. В результате его стоимость может увеличиться в среднем в два раза.

Учёные из Великобритании, Китая, Мексики и США определили влияние экстремальных погодных условий, вызванных глобальным потеплением, на урожайность ячменя в 34 регионах мира. Затем специалисты выяснили, как перебои в поставках ячменя скажутся на производстве и цене пива при развитии нескольких климатических сценариев.

Согласно результатам исследования, в зависимости от степени неблагоприятности погодных условий, общая урожайность ячменя может упасть на 3—17%.

В соответствии с наихудшими сценарием, мировое производство пива снизится на 16%, или на 29 млрд литров, что эквивалентно годовому потреблению янтарного напитка в США. Цены на продукт при этом вырастут в среднем в два раза. При наиболее благополучном сценарии мировое производство пива упадёт на 4%, а цены вырастут на 15%.

Также учёные пришли к выводу, что больше всего от нехватки пенного напитка «пострадают» жители Китая — крупнейшей страны-потребителя пива. Согласно наихудшему сценарию, в КНР объём потребляемого пива сократится на 4,34 млрд литров в год. Жители Великобритании будут ежегодно выпивать меньше на 0,37—1,33 млрд литров, а американцы — на 1,08—3,48 млрд.

«Вероятно, сокращение объёмов производимого пива не является чем-то катастрофическим, а даже наоборот, побудит человека вести более здоровой образ жизни. Однако нет никаких сомнений в том, что для миллионов людей по всему миру увеличение цен на самый широко потребляемый алкогольный напиток лишь подольёт масла в огонь», — сообщил автор исследования Дабо Гуань.

По мнению российских экспертов, негативные последствия глобального потепления отразятся, в первую очередь, на сельском хозяйстве, в том числе на производстве ячменя.

Ячмень

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© Michelle Arnold / EyeEm

«Климат продолжает меняться. В первую очередь, негативные процессы затронут сельское хозяйство, в том числе производство ячменя. Вероятно, предотвратить нехватку этой зерновой культуры могла бы разработка модифицированных сортов, устойчивых, например, к засухам. Однако неизвестно, как они повлияют на качество пива», — сообщил в беседе с RT старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова, климатолог Андрей Киселёв.

Эксперт также добавил, что засушливая погода может изменить концентрацию крахмала и других веществ в зёрнах ячменя. Это, в свою очередь, повлияет на вкус продуктов, содержащих ячмень или ячменный солод, в частности, может изменить привычный для нас вкус пива.