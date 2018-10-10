Космический эфир: RT запускает шоу «СТАРТ» о полёте корабля «Союз МС-10» к МКС

RT и «Роскосмос» представляют научно-популярное онлайн-шоу «СТАРТ» о запуске пилотируемого корабля «Союз МС-10» к Международной космической станции. Премьера состоится в прямом эфире 11 октября в 11:00. Телеканал расскажет о подготовке космонавтов к старту, покажет эмоции родственников и изучит устройство МКС, а также продемонстрирует 3D-принтер для печати органов, который проверят в условиях невесомости. Шоу завершится прямым включением с Байконура, откуда в 11:40 стартует экипаж МКС-57/58.

11 октября телеканал RT совместно с «Роскосмосом» запускает шоу «СТАРТ». Проект подробно расскажет о полёте пилотируемого корабля на МКС. Завершится шоу прямым эфиром с Байконура, где в 11:40 мск будет произведён запуск ракеты с кораблём «Союз МС-10».

Ведущими шоу станут корреспондент телеканала RT Игорь Жданов и космонавт-испытатель Анна Кикина.

Перед пуском «Союза МС-10» RT расскажет о тех, кому предстоит отправиться в космос: российском космонавте Алексее Овчинине и американском астронавте Нике Хейге. Чтобы разобраться в процессе запуска, съёмочная группа съездила в Звёздный городок и на Байконур, а также пообщалась с космонавтами как на Земле, так и на орбите. Устройство МКС покажет Сергей Прокопьев, который сейчас находится на станции.

Также RT покажет, что делает космонавт за несколько часов до запуска, пообщается с мамой Овчинина, чтобы узнать, какие эмоции она испытывает, когда провожает сына в полёт.

Кроме того, RT расскажет о магнитном 3D-принтере, который космонавты берут в космос для проведения эксперимента. Съёмочная группа съездила к производителям устройства, чтобы показать, как оно работает. Предполагается, что в условиях невесомости принтер будет функционировать эффективнее, чем на Земле, и позволит напечатать сложные органы и ткани мыши, в том числе сердце и артерии.

В 11:40 ракета стартует с Байконура. Полёт станет 137-м для корабля «Союз». Алексей Овчинин полетит в космос во второй раз, Хейг отправится в полёт впервые. Оба проведут на орбите 187 суток. Их дублёрами станут космонавт «Роскосмоса» Олег Кононенко и астронавт ККА Давид Сен-Жак.

Одной из задач Овчинина станет поиск улик, связанных с появлением отверстия в «Союзе». Предполагается, что в середине ноября Овчинин и Прокопьев выйдут в открытый космос и обследуют корабль снаружи. Для этого им придётся вскрыть часть экранно-вакуумной теплоизоляции и противометеоритной защиты корабля, после чего они попробуют добраться до просверленной области «Союза».

Шоу «СТАРТ» в прямом эфире также можно будет смотреть в «Яндексе» и на странице Роскосмоса в «ВКонтакте».

RT и космос

В ноябре 2016 года RT первым в мире показал уникальные кадры Земли, снятые в панорамном формате с борта МКС. Видео было встречено восторженными отзывами в соцсетях, в том числе со стороны дочери кандидата в президенты США Челси Клинтон.

В октябре 2017 года RT представил в рамках проекта «Космос 360» SPACEWALK 360 первое в истории панорамное видео из открытого космоса. Об этом ролике написали многие зарубежные СМИ, в том числе Verge, The Huffington Post, International Business Times, Le Parisien и другие. Ролик, который был создан совместно с «Роскосмосом» и РКК «Энергия», отметили такие специалисты, как учёный-астрофизик Алан Даффи, астронавт NASA Джек Фишер и его французский коллега Тома Песке.

«Первое в истории панорамное видео, снятое в открытом космосе. Кто сделал? Правильно. Назначенный «враг американского народа» — телеканал Russia Today. Они в редкие минуты передышки от «вмешательства в дела США» делают вот такие классные штуки», — отметила работу официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Все видео проекта RT «Космос 360» в общей сложности набрали уже более 70 млн просмотров в Facebook и на YouTube.

В сентябре RT начал сотрудничество со Space Foundation — крупнейшим американским фондом по популяризации космических исследований. Благодаря соглашению ролики проекта «Космос 360» попадут в Discovery Center, посетители которого смогут смотреть панорамные видео в очках виртуальной реальности и на сферическом экране Science on a Sphere.

«Космические проекты RT привлекают всё больше внимания по всему миру. Теперь мы вышли на новый уровень — сотрудничество с одной из ведущих космических организаций США Space Foundation. Мы планируем сразу несколько совместных проектов и рады, что видео RT помогут американским студентам увидеть космос своими глазами», — сказал руководитель проекта RT360 Эдуард Чижиков.

Образовательный аспект проекта «Космос 360» отметил генеральный директор Южноафриканского национального космического агентства Вэл Мунсами: «Видео замечательное! Оно действительно отличное, ведь если вы хотите чем-то заинтересовать школьников, то лучшего способа не найти. Одна из проблем для нас сегодня состоит в том, как подтолкнуть детей к занятию точными науками. Я считаю, что предоставление возможности окунуться в космическую среду — это отличный способ увлечь и заинтересовать детей в изучении космоса».

Благодаря сотрудничеству RT и РКК «Энергия» панорамные видео смогли посмотреть американские школьники. 10 апреля состоялся «космический урок», в котором приняли участие учащиеся аэрокосмического класса лицея при Томском политехническом университете, воспитанники сочинского образовательного центра для одарённых детей «Сириус» и ученики аэрокосмической гимназии в Королёве. Вместе с учениками школы Bozeman в Монтане и студентами Университета Южной Каролины они вышли на связь с российскими космонавтами Антоном Шкаплеровым и Олегом Артемьевым.

«Эмоции детей после общения с экипажем МКС и просмотра панорамных видеороликов RT говорят сами за себя. Надеюсь, что и другие американские школы захотят принять участие в проекте. Это ещё один пример того, чего могут достичь Россия и США, работая вместе в космосе», — отметил Чижиков.