«Снимайте то, что люди иначе не могут увидеть»: глава RT360 рассказал об особенностях съёмки панорамных видео

Издание о виртуальной реальности Immersive Shooter опубликовало советы профессионалов индустрии. В рамках подборки за 2017 год руководитель проекта RT360 Эдуард Чижиков рассказал о том, в каких случаях уместны съёмки в формате 360, порекомендовал адаптировать видео к различным платформам, а также объяснил, почему панорамные видео позволяют получить наиболее полную картину происходящего.

Издание Immersive Shooter, специализирующееся на съёмках видео в формате 360, опубликовало советы профессионалов индустрии. В подборку вошли рекомендации руководителя проекта RT360 Эдуарда Чижикова.

В частности, он дал пять советов, для каких ситуаций подходят сюжеты в виртуальной реальности. Снимать нужно прежде всего:

места, где люди не могут побывать. Надо снимать то, что люди не могут увидеть иначе, например космос;

места, куда люди не хотят отправиться, или вещи, которые им слишком страшно делать самим (вроде экстремальных видов спорта), но они при этом хотят ощутить, каково это. Лучшее в формате 360 — это то, что ты можешь, по сути, попробовать себя в любой роли: известного дирижёра, исполнителя танца живота или экстремального гонщика;

достопримечательности и путеводители. Так люди могут осмотреть все эти места, не выходя из дома;

спортивные мероприятия. Так их можно посмотреть, не покупая билет;

культура и образование. С помощью графики и видео в формате 360 можно делать восхитительные вещи. Было бы здорово посмотреть в ВР на исторические произведения искусства или на занятия по биологии. В ВР даже можно было бы изучать математику.

Кроме того, он призвал задуматься о том, как видео будет смотреться в очках виртуальной реальности и на экране монитора. Чижиков посоветовал менять время кадра в зависимости от формата.

«Главная проблема заключается в том, что у нас разные подходы к виртуальной реальности и изображению на экране монитора. Когда люди смотрят видео в формате виртуальной реальности, время течёт гораздо быстрее. Если на YouTube у вас получается пятисекудный кадр, это слишком много. Но в виртуальной реальности пять секунд — это ничего. Вы ничего не можете сделать за пять секунд», — заметил глава RT360.

Он отметил, что пользователям Facebook и YouTube достаточно пятисекундных кадров, так как они быстро двигают мышкой и им становится скучно, а пользователям очков виртуальной реальности нужно минимум 10—15 секунд, чтобы оглядеться вокруг.

«На YouTube и Facebook нельзя добиться такого же эффекта погружения, как в очках виртуальной реальности, поэтому мы делаем два разных видео: одно — для очков, а другое — для Facebook и YouTube. И всё это мы делаем на шести различных языках, поэтому в конечном итоге у нас получается 12 различных видео», — отметил Чижиков.

Кроме того, он отметил, что формат 360 имеет несколько преимуществ, когда дело касается журналистской этики:

«Можно запечатлеть обе стороны уравнения: протестующих, которые кидают камни в полицейских, полицейских, которые стреляют в ответ. Можно увидеть полную картину. Нельзя ничего вырезать. Можно точно показать, что именно произошло. Если мы можем получить полную картину, мы хотим её получить», — сказал Чижиков.

На прошлой неделе Чижиков стал одним из ведущих мастер-класса «Новые СМИ» Азиатско-тихоокеанского вещательного союза. Мероприятие было посвящено высокотехнологичному контенту. Участники изучили новые тенденции индустрии медиа и узнали, как работать в формате 360.

Руководитель RT360 Эдуард Чижиков

РИА Новости

Напомним, что проект RT «Космос 360», запущенный совместно с госкорпорацией «Роскосмос» и РКК «Энергия», в 2017 году победил в номинации «Лучшее использование VR-технологий» премии Shorty Awards, вручаемой за достижения в социальных сетях, а приложение для просмотра панорамного видео RT360 победило в категории «Лучшее фото- или видеоприложение».

В 2015 году телеканал RT стал одним из первых среди мировых СМИ производить видеоконтент в иммерсивном формате. Библиотека канала в формате 360 градусов насчитывает более 170 собственных видео.