Рогозин о видео RT «Космос 360»: если есть планы снять подобное на Луне — полетим на Луну

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Телеканал RT единственным из России представил свой стенд на выставке в Вене, приуроченной к 50-летию с момента первой Конференции ООН по исследованию космического пространства и его использованию в мирных целях. Руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и астронавт Европейского космического агентства Паоло Несполи рассказали о впечатлениях от просмотра панорамного видео RT в рамках проекта «Космос 360». В 2016 году RT первым в мире «отправил» зрителей в космос, показав уникальные кадры Земли в панорамном формате, снятые на борту МКС.
Если есть планы снять подобное на Луне — полетим на Луну
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«Это замечательный проект, стоит продолжать показывать людям космос с орбиты. Я рад, что «Роскосмос» и RT сняли первое видео такого качества и что совместный проект пользуется таким успехом. Мы будем продолжать сотрудничество и, если есть планы снять подобный материал на Луне, полетим на Луну!» — сказал Дмитрий Рогозин.

Астронавт Европейского космического агентства  Паоло Несполи сказал:

«Я посмотрел это видео, сделанное на космической станции, и должен признать: всё получилось отлично, просто супер! Прекрасная съёмка! Получить такое изображение нелегко, так как световой режим на станции просто экстремальный. Мы несколько раз пробовали, и у нас не получилось ничего подобного».

Образовательный аспект проекта «Космос 360» отметил генеральный директор Южноафриканского национального космического агентства Вэл Мунсами: «Видео замечательное! Оно действительно отличное, ведь если вы хотите чем-то заинтересовать школьников, то лучшего способа не найти. Одна из проблем для нас сегодня состоит в том, как подтолкнуть детей к занятию точными науками. Я считаю, что предоставлять им такую возможность окунуться в космическую среду — это отличный способ увлечь и заинтересовать детей в изучении космоса».

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Панорамные видео RT, включая проект «Космос 360», показывают в образовательных целях в школах и музеях в Южной Корее и Китае. В апреле 2018 года телеканал RT, американская организация «Астрономы без границ» и РКК «Энергия» провели «космический урок», организовав для учеников телемост между Россией и США, а также прямую связь с космонавтами на Международной космической станции.

В 2015 году RT одним из первых среди мировых СМИ начал производить новостной видеоконтент в иммерсивном формате. В ноябре 2016 года RT первым в мире «отправил» зрителей в космос, показав уникальные кадры Земли в панорамном формате. В октябре 2017 RT представил в рамках «Космоса 360» SPACEWALK 360 — первое в истории панорамное видео, снятое телеканалом в открытом космосе. Библиотека собственного контента RT в формате 360 градусов насчитывает более 200 видео. Панорамные видео RT доступны на специальной странице в Facebook, на YouTube, а также в мобильном приложении RT360 (Google Play, App Store и Oculus Store).

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