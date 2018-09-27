RT360 начал сотрудничество со Space Foundation — крупнейшей организацией в области космических исследований

Телеканал RT начал сотрудничество со Space Foundation — крупнейшим американским фондом по популяризации космических исследований. Панорамные видео проекта RT «Космос 360», созданные совместно с Роскосмосом и РКК «Энергия», будут представлены на предстоящих мероприятиях Space Foundation, а также войдут в постоянную экспозицию научно-образовательного центра Discovery Center.

RT передаст ролики проекта «Космос 360» Discovery Center, посетители которого смогут смотреть панорамные видео RT в очках виртуальной реальности, а также на сферическом экране Science on a Sphere. Зрители увидят SPACEWALK 360 — первое в истории панорамное видео, снятое телеканалом RT в открытом космосе, «Новогодние праздники на МКС», панорамный короткометражный фильм RT «360° Земли» с участием легендарного лётчика-космонавта Алексея Леонова и другие видео проекта.

«Космические проекты RT привлекают всё больше внимания по всему миру. Теперь мы вышли на новый уровень — сотрудничество с одной из ведущих космических организаций США Space Foundation. Мы планируем сразу несколько совместных проектов и рады, что видео RT помогут американским студентам увидеть космос своими глазами», — сказал руководитель проекта RT360 Эдуард Чижиков.

«Несмотря на сложности на Земле, космос для всех стран — это место сотрудничества, это не только миссии к планетам Солнечной системы, но и проект Международной космической станции, на которой и был снят наш совместный проект «Космос 360». Кроме того, не секрет, что Space Foundation ежегодно организует космический симпозиум, куда приезжают высокопоставленные гости, в том числе и американские военные — главы Airforce и Stratcom, главы компаний Lockheed Martin, Boeing. Мы уверены, что чем больше будет таких совместных проектов, тем больше будет кооперации и сотрудничества на Земле», — отметил руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко.

«Панорамные кадры RT360 помогут людям почувствовать себя астронавтами. Не каждый может полететь в космос, но такие видео делают нас на шаг ближе к нему. Научно-образовательный центр Space Foundation Discovery Center высоко оценивает сотрудничество с RT360 — вместе мы можем сделать космос доступным для всех», — сказал руководитель Space Foundation Discovery Center Трэвис Шенк.

RT одним из первых среди мировых СМИ начал производить новостной видеоконтент в иммерсивном формате. В ноябре 2016 года RT первым в мире «отправил» зрителей в космос, показав уникальные кадры Земли, снятые в панорамном формате на борту МКС. Ролик вызвал восторженные отзывы интернет-пользователей, представителей NASA и известных общественных деятелей. Челси Клинтон, дочь кандидата на пост президента США Хиллари Клинтон, в 2016 году написала в Twitter и Facebook: «Очень круто».

В октябре 2017 RT представил в рамках проекта «Космос 360» SPACEWALK 360 — первое в истории панорамное видео из открытого космоса. Об этом ролике написали научно-технический портал Verge, британская версия новостного сайта The Huffington Post, информационный портал International Business Times, сайт Mashable avec France 24, одна из крупнейших французских газет Le Parisien, немецкий Heise и другие СМИ. Все видео проекта RT «Космос 360» набрали уже более 70 млн просмотров в Facebook и на YouTube.

Панорамные видео RT доступны на специальной странице в Facebook, на YouTube, а также в мобильном приложении RT360 (Google Play, App Store и Oculus Store).