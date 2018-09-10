«Строительный брак»: пустоты на космодроме Восточный не повлияют на дату следующего пуска

Пустоты, обнаруженные под стартовым комплексом ракеты-носителя «Союз-2», устранят силами госкорпорации «Роскосмос» к 5 октября. В Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры уточнили, что некачественная заливка бетона была сделана предыдущим подрядчиком. Как отметили в «Роскосмосе», ремонтные работы на космодроме не повлияют на дату следующего пуска ракеты.

Пустоты под стартовым комплексом ракеты-носителя «Союз-2» на космодроме Восточный будут устранены силами госкорпорации «Роскосмос» до 5 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

Уточняется, что пустоты образовались из-за некачественного бетона под частью обшивки стартового стола.

«Этот строительный брак не имеет критического характера и будет устранён собственными силами госкорпорации «Роскосмос» до 5 октября», — говорится в тексте информационного сообщения.

Как отметили в ЦЭНКИ, некачественный бетон был залит прежним подрядчиком — Спецстроем России. Кроме того, у представителей ЦЭНКИ есть ряд других претензий к подрядчику.

В свою очередь, генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил усилить меры контроля при строительстве стартового комплекса для ракет «Ангара», а также привлечь специалистов Минстроя России к этому процессу.

«Технический вопрос»

Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, на устранение проблемы выделено 4,56 млн рублей. Позднее губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что строители работают над ликвидацией пустот.

«Все эти полости, все эти технические проблемы возникают всегда. В любом строительном технически сложном объекте возникают какие-нибудь трещины, перекосы. Для этого есть специалисты с соответствующим образованием, которые все эти полости исправят. Тут я спокоен», — передаёт РИА Новости слова Василия Орлова.

При этом глава Амурской области отметил технические решения, реализованные в ходе строительства космодрома.

«Это потрясающий объект по уровню технической компетенции, по уровню технических решений», — подчеркнул Орлов.

По мнению научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, полости на грунтовой поверхности часто образуются при строительстве крупных объектов, а их обнаружение на раннем этапе строительства позволило предотвратить критические последствия.

«Вообще-то угроза — она серьёзная, потому что вовремя не обнаруженные пустоты приводят к обрушению домов, к разрушению транспортных магистралей», — цитирует РИА Новости слова эксперта.

При этом ремонтные работы не повлияют на дату следующего пуска, запланированного на декабрь. Об этом сообщил глава пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко.

«Всё согласно графику, никаких переносов, никаких проблем. Это технический вопрос, который решается, и это не влияет на старт», — подчеркнул он.

Предполагается, что следующий пуск с космодрома Восточный будет осуществлён 26 декабря 2018 года. Два спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №3 и №4 будут выведены на ракете «Союз-2.1».

Космодром Восточный возводился с целью уменьшить зависимость России от казахстанского космодрома Байконур. Он находится в междуречье Большой Перы и Зеи недалеко от города Циолковский. Строительство ракетно-космического комплекса стартовало в 2012 году, а основные работы по его возведению завершились в 2016 году.

Строительство «Ангары»

В августе 2018 года стало известно, что на космодроме Восточный началось строительство второй очереди — стартового стола для ракеты «Ангара». При этом технологическое оборудование под строительство завезли в августе 2017-го.

«На космодроме идёт строительство инфраструктуры для подготовки запуска ракет-носителей «Ангара» и универсального стартового комплекса космического ракетного комплекса «Амур», — приводит ТАСС текст материалов центра Хруничева, которые были представлены на форуме «Армия-2018».

В настоящее время единственный стартовый стол под «Ангару» построен на космодроме Плесецк. В 2014 году в этом комплексе проводились лётные испытания новой ракеты. Тогда на орбиту отправилась «Ангара-1.2ПП», а после с грузомакетом была запущена первая тяжёлая «Ангара-А5».

Ракеты нового поколения «Ангара» выпускаются в двух версиях — лёгкой и тяжёлой. Они разрабатываются для доставки различных грузов на низкую околоземную орбиту и призваны заменить устаревшие модели ракет-носителей «Протон». Тяжёлая «Ангара» способна выводить на низкую орбиту до 38 тонн груза.

Первый испытательный пуск лёгкой версии ракеты «Ангара-1.2ПП» был проведён войсками воздушно-космической обороны России 9 июля 2014 года с космодрома Плесецк. Там же 23 декабря 2014 года на геостационарную орбиту была запущена тяжёлая ракета «Ангара-А5».