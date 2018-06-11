Поднебесный корабль: сможет ли Китай создать многомодульную космическую станцию

Россия и Китай договорились расширить сотрудничество в области исследования Луны и дальнего космоса. Соответствующий документ подписали генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и администратор Китайской национальной космической администрации (КНКА) Чжан Кеджан. Ранее «Роскосмос» и КНКА сообщали о совместной работе над орбитальным космическим аппаратом. Пекин отмечает что в проекте многомодульной орбитальной станции может участвовать любая страна. Эксперты полагают, что таким образом Китай старается привлечь к сотрудничеству ведущие космические державы — РФ и США. О перспективах нового альянса — в материале RT.

На саммите ШОС Россия и Китай подписали меморандум «о взаимопонимании между Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» и Китайской национальной космической администрацией». Детали соглашения пока не представлены, однако уточняется, что речь идёт о сотрудничестве двух стран в области исследования Луны и дальнего космоса.

Ранее «Роскосмос» заявлял, что РФ совместно с КНР в 2022 году собирается запустить орбитальный космический аппарат «Луна-Ресурс-1» («Луна-26»). Ещё через год страны намерены начать взаимодействие для реализации китайской миссии посадки в область южного полюса Луны. Москва и Пекин обсуждают также создание Центра данных по лунным проектам.

Кроме того, уже в следующем году Китай планирует запустить на орбиту многомодульную космическую станцию, а в 2022 году — окончательно ввести её в эксплуатацию. Это главный проект космической программы КНР, который, впрочем, может стать международным: в конце мая постоянный представитель КНР при отделении ООН в Вене Ши Чжунцзюнь заявил, что приглашает к сотрудничеству по совместному использованию будущей Китайской космической станции (ККС) все страны — члены ООН.

«Все страны, независимо от их размера и уровня развития, могут участвовать в сотрудничестве на равных основаниях», — подчеркнул китайский постпред.

Сейчас на орбите Земли находится небольшая китайская исследовательская лаборатория. Однако в 2019 году КНР запустит первый — базовый — сегмент многомодульной станции «Тяньхэ» («Млечный путь». — RT). Китайские конструкторы планируют присоединить к нему два лабораторных модуля, «Вэньтянь» («Вопрошание к небу». — RT) и «Мэнтянь» («Небо мечты». — RT). С этой т-образной конструкцией будут стыковаться транспортный пилотируемый корабль «Шэньчжоу» и грузовой корабль «Тяньчжоу», который будет поставлять на орбиту запчасти, топливо и вывозить мусор.

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин подписал с администратором Китайской национальной космической администрации (КНКА) Чжаном Кеджаном меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области исследования Луны и дальнего космоса

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Пионеры отрасли

У КНР уже есть опыт создания пилотируемых орбитальных космических станций. Однако лидерами здесь на протяжении десятилетий остаются Россия (СССР) и США.

Первым собственную космическую станцию «Салют-1» вывел на орбиту Советский Союз в 1971 году. Всего было запущено семь станций такого типа. Причём с 1977 года в советских космических экспедициях участвовали и экипажи из других стран. Вслед за СССР свою одномодульную космическую станцию Skylab запустили Соединённые Штаты. Она находилась на околоземной орбите с 1973 по 1979 год.

Первенство в создании многомодульной станции также принадлежит СССР — базовый блок «Мира» был запущен в 1986 году. Станция находилась на орбите до 2001 года, за это время на ней побывали 104 космонавта из 11 стран.

Крупнейшей многомодульной орбитальной станцией стала МКС. Её разработкой занялись США, Европа, Канада и Япония ещё в 1984 году, через восемь лет к проекту подключилась и Россия.

В собранном виде ККС станет третьей в мире многомодульной пилотируемой орбитальной станцией (после станций «Мир» и МКС).

Завершить эксплуатацию МКС и затопить её в Тихом океане планируется в 2024 году. Однако станция всё-таки может остаться на орбите, перейдя в частную собственность или став транспортным хабом. О таких планах, в частности, говорили в феврале в администрации Дональда Трампа.

В поиске доноров

Как подчеркнул в беседе с RT кандидат технических наук, экс-конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич, китайская космонавтика развивается очень активно, и не только в пилотируемой области, поэтому Россия в данный момент готова взаимодействовать с КНР в беспилотной космонавтике.

Старт ракеты-носителя в КНР

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«Проект китайской орбитальной станции — часть их национальной программы, — добавил эксперт. — И естественно, что КНР будет диктовать свои условия: её финансовый вклад будет доминирующим».

По мнению Лукашевича, китайский призыв к участию в проекте орбитальной станции в основном обращён к странам Юго-Восточной Азии.

«КНР пытается реализовать свою задачу — стать региональной сверхдержавой. Южная и Северная Корея пока только запускают спутники. Китай для региона — лидер пилотируемой космонавтики. И сейчас он ищет спутников-доноров для реализации программы», — пояснил эксперт.

Что касается потенциального участия США в этом проекте, то специалисты напоминают, что в Соединённых Штатах существует ограничение на сотрудничество с Китаем. Согласно американским законам, NASA не имеет права взаимодействовать с китайцами из-за опасности утечки данных. В течение нескольких лет американские учёные пытались изменить законодательство, однако безрезультатно.

Космическая взаимодополняемость

В свою очередь, академик Российской академии космонавтики Александр Железняков также отмечает успехи Китая в космической области. «У них много достижений. Если брать орбитальную станцию, то модуль «Тяньгун-2» почти два года уже летает, эксперименты проводятся, есть и другие достижения», — сказал Железняков в интервью РИА Новости.

По мнению учёного, России стоит обратить внимание на развитие китайской программы по запуску прикладных спутников. «В плане запусков прикладных спутников они сейчас активно этим занимаются и запускают довольно много аппаратов, проводят эксперименты, в том числе и по квантовой связи, по наблюдениям за другими галактиками», — подчеркнул Железняков.

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Напомним, ранее страны БРИКС пришли к договорённости о создании совместной группировки спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Кроме того, Россия и Китай намерены обеспечить взаимодополняемость своих навигационных систем — ГЛОНАСС и BeiDou.

Вместе с тем глава госкорпорации Дмитрий Рогозин отметил, что «Роскосмос» и Национальная космическая администрация Китая договорились значительно расширить сотрудничество в проектах изучения Луны и создания совместных орбитальных группировок».

Стоит отметить, что в ноябре 2017 года «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация (КНКА) подписали программу сотрудничества в космической области, рассчитанную на 2018—2022 годы. А в декабре прошлого года вступило в силу соглашение между нашими странами о мерах по охране технологий в связи с сотрудничеством по исследованию космоса и созданию средств выведения и наземной космической инфраструктуры.

По словам экспертов, на сегодняшний день китайская космонавтика уже значительно опережает японскую и европейскую и сейчас является третьей космонавтикой мира по уровню развития технологий.