Гибель клеток и генные мутации: почему лунная пыль смертельна для покорителей космоса

Лунная пыль наносит непоправимый вред клеткам живых организмов, вызывая мутации ДНК. К такому выводу пришли учёные из Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук (США) в результате эксперимента с искусственно синтезированным грунтом спутника Земли. Однако механизм деструктивного воздействия исследователи определить не смогли. При этом они заявили, что для колонизации планета малопригодна.

Необратимые повреждения

Лунная пыль убивает клетки живых организмов и вызывает мутации ДНК. К такому выводу пришли американские учёные из Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук по итогам эксперимента, в ходе которого искусственно выращенные клетки организмов человека и мыши подвергались воздействию частиц, идентичных по химическому составу лунному грунту.

В результате функционирование около 90% клеток оказалось нарушено. При этом учёным так и не удалось понять, почему воздействие лунной пыли приводит к необратимым последствиям.

«Мы предполагали, что повреждение клеток напрямую зависит от степени химической активности лунной пыли. К нашему удивлению, оказалось, что химическая активность никак не влияет на вероятность повреждения клетки. Поэтому остаётся непонятным, как именно лунная пыль наносит урон здоровью человека», — сообщила автор исследования Рейчел Кастон.

Фрагмент лунной поверхности

NASA

Учёные приводят две версии объяснения деструктивных процессов, вызываемых лунной пылью. Согласно первой в ответ на воздействие агрессивных частиц в клетках может начаться воспалительная реакция. Вторая гипотеза предполагает, что активные формы кислорода, образующиеся вследствие повышенной химической активности лунной пыли, могли «вытолкнуть» электроны из определённых молекул, что отрицательно сказалось на их функциональности.

«Каким бы ни был механизм, позволяющий лунной пыли вредить здоровью человека, будущим колонизаторам Луны придётся сначала найти способ уберечь себя от воздействия мельчайших частиц, а потом уже совершать длительные полёты к спутнику Земли», — отметила Кастон.

Планета для роботов

По мнению российских экспертов, лунная пыль действительно может с лёгкостью проникать сквозь кожный покров человека, однако за время непродолжительных посадок на спутник Земли опасное для здоровья количество частиц просто не успеет попасть в организм.

«Лунная пыль очень липкая, поэтому, когда космонавты будут возвращаться после посадки на Луну на корабль, они будут приносить на своих скафандрах некоторое количество этого «порошка». И он впоследствии может оказать вредное воздействие на покорителей спутника Земли. До сих пор высадки на Луну были слишком непродолжительными, чтобы астронавты успели принести с собой опасное для здоровья количество пыли. Длительное время на Луне пока никто не был», — сообщил в беседе с RT сотрудник частной космической компании Dauria Aerospace Виталий Егоров.

Однако, по мнению эксперта, полёты к спутнику Земли имеют и гораздо более серьёзные препятствия.

«Невесомость, космическая радиация и отсутствие кислорода не позволят человеку долго пребывать на Луне. Она в принципе не очень пригодна для людей. Если говорить о далёком будущем, то, скорее всего, на Луне будут работать роботы. А если говорить о полётах людей в дальний космос, то они прежде всего будут совершаться к Марсу и окололунной орбите», — заключил Егоров.