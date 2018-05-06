Исторический недуг: как эпидемии брюшного тифа влияли на судьбы государств

Американские учёные из медицинской школы Университета Мэриленда выяснили причину смерти мусульманского лидера XII века великого султана Саладина. Изучив сохранившиеся записи об истории болезни ближневосточного правителя, современные врачи поставили Саладину диагноз — брюшной тиф. Недуг свёл султана в могилу всего за две недели и не позволил ему завершить объединение Арабского халифата. По мнению экспертов, вспышки этого заболевания не раз влияли на судьбы целых народов и государств. Об исторической роли опасной инфекции — в материале RT.

Победитель султана

Учёные из медицинской школы Университета Мэриленда (США) выяснили, что великий султан Сирии и Египта Саладин скончался в 1193 году от брюшного тифа. Незадолго до этого 55-летний правитель готовился к походу на Багдад, однако внезапная болезнь нарушила его планы. Неизвестный врачам того времени недуг свёл султана в могилу всего за две недели.

«Вплоть до сегодняшнего дня учёным не было известно, от чего Саладин мог столь скоропостижно скончаться. Считалось, что причиной его смерти могла стать жёлтая лихорадка. Лишь внимательно изучив историю болезни султана, а также учитывая распространённость брюшного тифа в средневековых восточных странах, мы смогли сделать окончательные выводы», — сообщил автор исследования Стивен Глюкман.

Бактерии, вызывающие брюшной тиф, попадают в организм человека с грязной водой и пищей. У заразившихся людей повышается температура, начинают болеть желудок и голова, а также пропадает аппетит. По словам авторов исследования, именно такими симптомами страдал Саладин.

Султан Саладин родился в 1138 году. Первый представитель династии Айюбидов, он вошёл в историю как талантливый полководец. Ему удалось завоевать огромную территорию, на которой располагаются современные Египет, Сирия, часть Ирака, Ливан, Йемен и некоторые другие страны Северной Африки. Великий султан возглавил армии Сирии и Египта против вторгшихся на Восток крестоносцев и остановил их наступление. Внезапная смерть не позволила ему завоевать Багдад и восстановить Арабский халифат в границах VII—IX веков. После смерти Саладина созданная им империя распалась на отдельные регионы, каждым из которых стали править его потомки.

Саладин и побеждённые крестоносцы

© Said Tahsine (1904—1985 Syria)

Медицинский факт

По мнению специалистов, внезапные вспышки брюшного тифа не раз вершили судьбы целых народов и государств.

«Существуют работы, в которых учёные доказывают, что вспыхнувшая в Афинах эпидемия чумы в 429 году до н. э. на самом деле была эпидемией брюшного тифа. Болезнь погубила треть населения Афин, что изменило баланс сил в Древней Греции и переместило политический центр в Спарту», — отметил в беседе с RT врач-токсиколог, подполковник медицинской военной службы запаса Алексей Водовозов.

По словам эксперта, на протяжении всей истории человечества от брюшного тифа гибли как простые люди, так и государственные деятели. Так, согласно одной из последних версий, от брюшного тифа умер в 1841 году девятый президент США Уильям Генри Гаррисон, хотя ранее считалось, что политика погубила пневмония.

Водовозов отметил, что очень сложно выяснить причину смерти человека, жившего несколько веков назад. На сегодняшний день учёные могут вычленить генетический материал возбудителя из сохранившихся останков и установить, каким недугом страдал человек. При отсутствии сохранного генетического материала остаётся строить гипотезы, полагаясь на записи об истории заболевания.

Ареал распространения

По данным специалистов медицинской школы Мэрилендского университета, брюшной тиф по-прежнему остаётся «знаковой» инфекцией: ежегодно по всему миру фиксируется 22 млн случаев заболеваний, из них 200 тыс. — с летальным исходом.

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«Брюшной тиф в основном распространён в Африке и Юго-Восточной Азии. Эти регионы испытывают самые большие проблемы с чистой питьевой водой. Для остальных стран, в том числе для России, эта инфекция неактуальна. Конечно, и у нас встречаются отдельные случаи заболевания, но чаще всего в Россию инфекцию привозят люди, путешествующие, например, в Индию — страну-чемпион по числу случаев заболевания брюшным тифом», — отметил Водовозов.

По словам собеседника RT, в зоне риска — дети в возрасте до пяти лет, у которых организм очень быстро обезвоживается при кишечной инфекции, а также подростки до 18 лет. Однако если пациенту обеспечить надлежащее лечение, то вероятность летального исхода крайне мала.

«Кроме того, есть две вакцины против брюшного тифа, рекомендованные ВОЗ, но их эффективность около 55—70%, поэтому их применяют в районах, для которых это заболевание актуально», — заключил Водовозов.