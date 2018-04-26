Пластиковый лёд: в Арктике обнаружено рекордное количество неорганических отходов

Учёные из немецкого Института полярных и морских исследований обнаружили, что во льдах Арктики содержится в два раза больше неорганических отходов, чем считалось раньше. Выяснилось, что на один литр льда приходится 12 тысяч микрочастиц пластика. В результате глобального потепления они могут попасть в воду, и тогда экосистема Мирового океана окажется под угрозой, отмечают специалисты. Можно ли предотвратить экологическую катастрофу, разбирался RT.

17 видов пластика

Немецкие учёные из Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера обнародовали доклад, из которого следует, что во льдах Арктики содержится в два раза больше микропластика, чем считалось раньше.

В ходе арктических экспедиций 2014 и 2015 годов исследователи взяли пробы льда по Трансарктическому течению, проходящему от Аляски до Шпицбергена и Гренландии, а также проливу Фрама. Полученные образцы были проанализированы с помощью инфракрасного спектрометра. Исследователи определили, что каждый литр льда содержит до 12 тысяч частиц пластика. Это в два раза больше, чем считалось прежде. Размер частиц варьируется от 11 до 50 микрометров (равен одной миллионной доле метра).

«В ходе работы мы выяснили, что более половины найденных во льду частиц пластика очень маленькие, а значит, могут легко проникать в организм обитающих в арктических водах существ», — сообщила автор исследования Илка Пеекен.

Учёные также отследили возможные источники загрязнения. Они обнаружили, что льдины, дрейфующие в тихоокеанских водах Канадского бассейна, содержат множество частиц полиэтилена, источником которых могло стать Большое мусорное пятно — гигантское скопление пластика в северной части Тихого океана.

Большое мусорное пятно — гигантское скопление пластика в северной части Тихого океана

© Кадр: видео YouTube / Storyful News

Во льдах вдоль восточного побережья Сибири специалисты обнаружили частицы краски и нейлона, из которых делают рыболовные сети. По мнению исследователей, такие находки связаны с развитием рыболовства в этом регионе.

Кроме того, крошечные частицы пластика могут содержаться в воздухе и оседают, ветер сдувает их с суши в океан или же они попадают в море через канализационные сети.

«Пластиком загрязнён не весь океан, а в основном прибрежные зоны, поскольку пластик выбрасывается на берег и там остаётся», — сообщил в беседе с RT доктор биологических наук, заместитель директора Института океанологии РАН по направлению «Экология морей и океанов» Михаил Флинт.

В общей сложности авторы исследования обнаружили в арктическом льду 17 видов пластика, включая упаковочные материалы, такие как полиэтилен и полипропилен, а также краску, нейлон, полиэфир и ацетат целлюлозы. Последний чаще всего используется при производстве фильтров для сигарет. В совокупности эти шесть материалов составили примерно половину всех обнаруженных во льду частиц.

Сбор неорганического мусора в Арктике

© WJ Strietman/Wageningen University & Research

Немецкие учёные отмечают, что в результате глобального потепления весь этот микропластик может попасть в океан, что, вероятно, приведёт к непредсказуемым последствиям.

«Проблема человеческой культуры»

По мнению авторов исследования, на данный момент трудно оценить масштабы губительного влияния крошечных пластиковых частиц на морских обитателей и человека. Учёные пока не могут сказать, останутся ли частицы микропластика после таяния льдов в Арктике или же течение будет относить их на юг.

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«Скорее всего, частицы останутся в Арктике и будут опускаться всё глубже и глубже, пока не достигнут дна. Дело в том, что на плавающих в океане частицах микропластика часто начинают расти водоросли. Из-за этого они становятся тяжелее и постепенно идут ко дну», — предположила Илка Пеекен.

По свидетельству Флинта, в Саргассовом море практически около всех водорослей можно увидеть частицы пластика.

Эксперт отметил, что оказавшийся в океане микропластик угрожает его обитателям, млекопитающим и птицам. Многие жители океана с помощью жабр фильтруют воду в поисках еды. Так вредные неорганические вещества попадают в организм рыб и рачков, что несёт угрозу всей дальнейшей пищевой цепочке: птицам, животным и человеку.

По словам собеседника RT, главная проблема заключается в том, что пластик не разлагается.

«Нельзя надеяться на природные силы, которые смогли бы переработать пластик. В этом состоит коренное отличие загрязнения пластиком от других типов загрязнения. Даже такие, казалось бы, тяжёлые типы загрязнения, как радиоактивность или высокая концентрация металлов, поддаются переработке природными силами. А с пластиком это невозможно, и никакие учёные нам не помогут», — подчеркнул Флинт.

По словам эксперта, источником микропластика выступают крупные неорганические отходы, негативное влияние которых заметно невооружённым глазом.

«Работая в океане, мы иногда видим маленьких тюленей, попавших в остатки сетей. Некоторые животные и растения используют плавучий пластик в качестве временного пристанища. Единственная возможность бороться с пластиковым загрязнением и Мирового океана, и прибрежной зоны — собирать его и перерабатывать. А это уже проблема человеческой культуры», — заключил Флинт.