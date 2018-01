«Парящие города»: руководитель проекта Mars One намерен колонизировать Венеру и спутник Юпитера

Глава проекта Mars One голландский предприниматель Бас Лансдорп заявил о планах колонизации одного из спутников Юпитера — Европы и создания «парящих городов» в верхних слоях атмосферы Венеры. Изначально целью проекта было освоение Марса к 2031 году, однако Лансдорп намерен в течение нескольких десятилетий организовать невозвратные миссии и на другие планеты Солнечной системы. О реалистичности этих амбициозных замыслов — в материале RT.

На грани фантастики

Голландский предприниматель Бас Лансдорп намеревается создать в верхних слоях атмосферы Венеры «парящие города», заключённые в сферическую конструкцию. По его словам, климат в 48 км от поверхности планеты напоминает средиземноморский, поэтому при определённых условиях гипотетически может благоприятствовать жизни людей.

Венера считается «сестрой» Земли. Обе планеты обладают схожими размерами и массой. Однако Венера находится слишком близко к Солнцу, из-за чего температура на её поверхности достигает +462 °C. Кроме того, атмосфера планеты чрезвычайно плотная. Атмосферное давление на поверхности Венеры почти в 90 раз выше, чем на поверхности Земли. Вдобавок Венера лишена кислорода и воды, зато в избытке содержит углекислый газ.

Предполагается, что первоначально атмосфера Земли была аналогична венерианской. Особый тип микроорганизмов — цианобактерии — поглощали углекислый газ и вырабатывали необходимый человечеству кислород. Аналогичные процессы можно было бы повторить и на Венере, полагают эксперты.

Учёные не исключают, что некоторые одноклеточные организмы могут находиться в верхних слоях атмосферы Венеры, где температуры ниже, а воздух состоит из углекислого газа. Питаясь им, микроорганизмы могли бы преобразовать атмосферу Венеры из углекислой в кислородную. В таком случае на самой Венере стало бы прохладнее.

Идея Лансдорпа по освоению Венеры на данный момент кажется нереалистичной. Так считает кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга МГУ Владимир Сурдин.

Ещё более фантастическим представляется план колонизации Европы — одного из самых больших спутников Юпитера. По мнению Лансдорпа, если под ледяной корой Европы находится большой океан, то человек смог бы адаптироваться к жизни на его поверхности.

«Под Европой находятся 30 км льда, и пока не понятно, как Mars One собираются его сверлить. Более того, на Европе человек более суток вообще не проживёт. Там фантастический уровень радиации. На Европу даже автоматические станции боятся посылать. Электроника под воздействием радиации не выдерживает там и нескольких дней, а про человека и говорить нечего», — сообщил в беседе с RT Сурдин.

Планетарный масштаб

Прежде чем отправить первые колонии на Европу и Венеру, Mars One собирается всё-таки завершить миссию по освоению Марса.

«Марс не станет конечным пунктом в процессе колонизации Солнечной системы. Мы намерены создать «парящие города» в атмосфере Венеры и освоить один из спутников Юпитера. Но именно колонизация Марса даст нам необходимый опыт», — заявил Лансдорп.

Начало невозвратной миссии на Марс запланировано на 2031 год. Специалисты Mars One уже приступили к тестированию кандидатов. Желающих получить «билет в один конец» оказалось более 200 тыс. После изучения заявок организаторы выделили 100 энтузиастов, которые, по результатам испытаний, могут стать участниками миссии. Впоследствии из этой сотни отберут 24 человека. Именно им предстоит отправиться в полугодовое путешествие к Марсу — группами по четыре человека.

«Мы хотим выбрать самых мотивированных и психологически подготовленных людей. После этого мы будем обучать их всем необходимым навыкам: инженерному делу, неотложной медицинской помощи, расскажем, как выращивать на Марсе еду в специальных контейнерах», — сообщил Лансдорп.

Проект колонии на Марсе

Mars One ещё не выбрал аэрокосмическую компанию для создания космического корабля. Также остаётся неясным, какая ракета будет использована в качестве основного носителя. Многие учёные сомневаются в подходе Mars One к проблеме полёта на Марс. Так, отбор и подготовка экипажа кажутся экспертам второстепенной задачей по сравнению с испытанием техники. Однако авторы Mars One пока не сообщили никаких технических подробностей миссии.

Марсианская гонка

«Они (Mars One. — RT) брали деньги с желающих полететь на Марс, но пока никого не отвезли. Освоение Красной планеты силами Mars One абсолютно нереалистично. У них нет таких средств. Я слышал о миллионах долларов, которые они собрали на эту программу. Но проект будет стоить сотни миллиардов долларов», — отметил Сурдин.

По словам эксперта, у проекта даже близко нет нужной суммы на осуществление марсианской миссии.

«Не реализовав один проект, но собрав на него деньги, Mars One объявляет о новом проекте, на который опять нужны средства. Это похоже на финансовую авантюру», — подчеркнул Сурдин.

Скептически к проекту Mars One относится и кандидат биологических наук космонавт Сергей Рязанский.

«Mars One — проект чисто пиарный. Никакого технического задела у него нет… Они просто привлекают деньги», — сообщил в интервью RT Рязанский.

Однако Марс по-прежнему остаётся наиболее перспективной для освоения планетой. И, по словам экспертов, человечество технологически уже готово к его колонизации.

«Проекты марсианские есть. Они действительно очень сложные, очень интересные, очень дорогостоящие. И возможны только при государственной поддержке», — отметил Рязанский.

В «марсианской гонке» помимо Mars One участвуют космическое агентство NASA и компания Илона Маска SpaceX. Именно проект американского миллиардера имеет большие шансы на успех, считают эксперты.

«Маск всей своей деятельностью доказал, что умеет и делать реалистичные инженерные вещи, и деньги на них собирать грамотно. От него можно ожидать реализации полёта на Марс», — заключил Сурдин.