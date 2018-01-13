Стивен Хокинг предрёк Земле превращение в Венеру
Об этом сообщает Daily Mail.
По словам учёного, климат на Земле может стать невыносимо жарким, что приведёт к вымиранию людей. Хокинг отметил, что человечеству уже через 200-500 лет придётся искать новую планету, чтобы перебраться на неё.
«Когда вы в следующий раз встретитесь с человеком, отрицающим изменение климата, отправьте его на Венеру. Я оплачу проезд», — сказал он.
Физик призвал ведущие страны вновь отправить астронавтов на Луну к 2020 году. По его мнению, это должно вдохновить молодое поколение на исследование космоса, что в итоге приведёт к тому, что люди начнут покорять другие планеты.
Ранее Хокинг уже заявлял о необходимости человечества покинуть планету в течение 600 лет для выживания.
В марте космонавт Олег Артемьев прокомментировал НСН желание Хокинга полететь в космос.