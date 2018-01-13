Стивен Хокинг предрёк Земле превращение в Венеру

Британский физик-теоретик Стивен Хокинг заявил, Земля однажды станет похожа на Венеру, если глобальное потепление продолжится.

Об этом сообщает Daily Mail.

По словам учёного, климат на Земле может стать невыносимо жарким, что приведёт к вымиранию людей. Хокинг отметил, что человечеству уже через 200-500 лет придётся искать новую планету, чтобы перебраться на неё.

«Когда вы в следующий раз встретитесь с человеком, отрицающим изменение климата, отправьте его на Венеру. Я оплачу проезд», — сказал он.

Физик призвал ведущие страны вновь отправить астронавтов на Луну к 2020 году. По его мнению, это должно вдохновить молодое поколение на исследование космоса, что в итоге приведёт к тому, что люди начнут покорять другие планеты.

Ранее Хокинг уже заявлял о необходимости человечества покинуть планету в течение 600 лет для выживания.

В марте космонавт Олег Артемьев прокомментировал НСН желание Хокинга полететь в космос.