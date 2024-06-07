«Поставил перед собой смелую цель»: гендиректор Бахрушинского театрального музея — о жизни и деятельности его основателя

Основатель первого в мире профессионального публичного театрального музея Алексей Александрович Бахрушин был представителем одной из богатейших семей московских предпринимателей, известной своей благотворительной деятельностью. Сам Бахрушин также активно содействовал развитию русского театра. Он безвозмездно передал Академии наук музей, созданный на основе его личной коллекции театральных реликвий. После Октябрьской революции Бахрушин занимался развитием культуры и искусства в Советской России. Меценат ушёл из жизни 7 июня 1929 года. Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова в интервью RT рассказала о жизни и главных достижениях великого популяризатора русского театра.

— Бахрушины были богатой семьёй. Что составляло основу их благосостояния?

— Род Бахрушиных, к которому принадлежал основатель первого в мире профессионального публичного театрального музея Алексей Александрович Бахрушин, своё происхождение вёл от касимовских татар и был известен с XV века. В XVII веке представители фамилии приняли православие и спустя некоторое время перебрались в подмосковный Зарайск, где развернули успешную коммерческую деятельность по торговле скотом.

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Первым москвичом в роду Бахрушиных стал дед Алексея Александровича — Алексей Фёдорович Бахрушин. В 1821 году он вместе с женой и детьми перебрался в Первопрестольную. Здесь, в Кожевнической слободе, он открыл небольшую перчаточную фабрику, кожевенный завод и суконную фабрику.

После смерти основателя семейное дело продолжили вдова и три его сына: Пётр, отец будущего создателя театрального музея Александр и Василий. В 1875 году ими было учреждено «Товарищество кожевенной и суконной мануфактур Алексея Бахрушина сыновей». Энергичные и предприимчивые Бахрушины в короткий срок сумели создать передовые предприятия. К концу ХIХ века они полностью владели районом Кожевники, сосредоточив в нём оборудованные по последнему слову техники кожевенные и суконно-ткацкие фабрики. Они вошли в число пяти богатейших семейств Москвы.

Бахрушины значительные средства направляли на благотворительность. Каждый из представителей фамилии внёс серьёзный вклад в развитие социальной сферы Москвы и Подмосковья. Среди возведённых ими социальных объектов — два больничных комплекса, четыре детских приюта, многоквартирные дома с бесплатным жильём для нуждающихся. Серьёзную поддержку семья Бахрушиных оказывала православной церкви. Алексей Александрович, как и его отец, считал очень важным сооружение на окраинах Москвы специальных досуговых центров для рабочих — народных домов. В таких заведениях работал синематограф, устраивались бесплатные спектакли, музыкальные вечера, действовали библиотеки.

Также Бахрушины активно оказывали финансовую и организационную помощь московским театрам. В 1900 году Александр и Василий Бахрушины (Пётр к этому времени уже скончался) «за многолетнюю благотворительную деятельность в пользу беднейшего населения Москвы» были удостоены звания почётных граждан города Москвы. До 1917 года его присвоили всего 12 претендентам, из них только трое были представителями купечества — Павел Третьяков и братья Бахрушины.

Алексей Александрович Бахрушин благодаря созданию Литературно-театрального музея и своей последующей деятельности стал самым знаменитым представителем рода. Он в 1888 году вошёл в семейное дело — «Товарищество кожевенной и суконной мануфактуры Алексей Бахрушин и сыновья» и стал, как и его отец, дяди, братья, крупным промышленником. Мануфактур-советник — с 1908 года, гласный Московской городской думы в 1906—1917 годах, общественный деятель, известный благотворитель, потомственный почётный гражданин, действительный статский советник с 1915 года, меценат, коллекционер, он стал также известным просветителем.

Он не получил системного образования. Когда-то учился в известной гимназии Креймана, но не окончил её. Не раз сожалел, что не смог завершить образование. Однако любовь к театру, стремление к самообразованию, широта увлечений, интерес к знаниям сделали его одним из главных знатоков театральной истории в России и почётным членом императорской Академии наук.

Историческая местность Кожевники в Москве

© Фото предоставлено Бахрушинским музеем

— С чего началось увлечение Алексея Бахрушина театром и как у него возникла идея создания театрального музея?

— Алексей Бахрушин посещал Большой и Малый театры с раннего детства. Он полюбил театр благодаря матери, которая была большой театралкой. Он буквально влюбился в шорох занавеса, свет рампы и происходящее на сцене волшебство. Как-то один из родственников похвастался в его присутствии своим собранием вещиц, связанных с театром. Алексей сказал, что может собрать ещё лучшую коллекцию, и увлёкся. Бахрушину мало было просто получить какую-то театральную реликвию — ему нужно было отыскать её самому, без помощи посредников. Вскоре он поставил перед собой смелую цель: собрать коллекцию, которая могла бы полностью отражать историю отечественного театра.

Первое приобретение Алексей Бахрушин сделал в дешёвой антикварной лавке на Сухаревском рынке. Это был набор из 22 небольших портретов. Когда Бахрушин показал своё приобретение графу Павлу Шереметеву, тот узнал эти работы. Это были эскизы костюмов для Шереметевского театра работы художницы Марианны Кирцингер, пропавшие за много лет до этого. Чтобы не дробить коллекцию, Шереметев подарил Бахрушину эскизы из той же серии, которые всё ещё хранились в его семье. Эти эскизы до сих пор входят в собрание Бахрушинского музея.

Потомственный московский купец и меценат Бахрушин Алексей Александрович с семьёй, фото примерно начала XX века

© wikimedia commons/public domain

Коллекция стремительно росла. Она пополнялась редкими документами, афишами, театральными костюмами, масками, музыкальными инструментами, автографами знаменитых актёров, редкими книжными изданиями. Одни предметы покупались коллекционером, другие были подарками. Летом 1894 года Бахрушин показал её своим друзьям, а 29 октября того же года устроил в доме своих родителей выставку для всех желающих. Этот день считается официальной датой основания музея.

В 1896 году на Лужнецкой улице (сегодня это улица Бахрушина) по проекту Карла Гиппиуса для семьи Бахрушина был построен особняк, которому современники сразу дали название «Версаль на Зацепе». В него семья перебралась в канун Рождества в 1898 году. Собрание раритетов разместилось тут же — на цокольном этаже. Собрание быстро росло, постепенно занимая другие комнаты дома, вытесняя из них хозяев. Реликвии из коллекции участвовали в различных выставках в Москве, Санкт-Петербурге и за рубежом.

Особняк Бахрушина

© Фото предоставлено Бахрушинским музеем

— Как развивалась история созданного Бахрушиным музея до революции 1917 года и чем занимался Бахрушин в начале ХХ века?

— В начале ХХ столетия Бахрушин участвовал в деятельности городского самоуправления, отвечал за развитие театра, искусства и истории в различных комиссиях и комитетах. Вступив в 1897 году в члены совета Русского театрального общества, с начала 1900-х годов он стал его неизменным председателем. Участвовал в деятельности комитета по созданию Пушкинского дома в Санкт-Петербурге, был гласным Московской городской думы, сотрудником общества «Старая Москва». Также он финансировал издание книг, посвящённых истории русского театра.

Бахрушин хотел, чтобы его коллекция стала всеобщим достоянием. Сначала он предлагал подарить её Москве, но настаивал, чтобы музей стал открытым для всех и бесплатным. Договориться на таких условиях с городом у него не получилось.

В 1913 году Бахрушин безвозмездно передал свою коллекцию Российской академии наук с условием, что она будет находиться в Москве. Сам он стал её пожизненным почётным попечителем.

Подписание акта передачи театрального музея А.А. Бахрушина Академии наук

— Почему Алексей Бахрушин не покинул Россию после Октябрьской революции?

— Все Бахрушины не мыслили себя вне России: и коммерческую деятельность, и собирательскую они расценивали как формы служения Отечеству.

В одном из писем Бахрушину его двоюродный брат Алексей Петрович написал строки, которые стали для Алексея Александровича путеводными в его увлечении театром: «Всё, что мы делаем, собиратели, потребно не только нам, но и народу нашему, Отечеству, любому образованному человеку. А потому хоть ты и молод, но всегда помнить и думать надлежит, куда пристроить ещё при жизни собрание своё, назначив его в музей, библиотеку или университет. Но никоим образом не оставляй в наследие даже самым близким родственникам… Не славы ради, не в поиске крестов и наград, а на пользу Отчизне и людям пусть служит всё наше великое богатство. И может, спустя лет эдак сто, а то и более помянут нас потомки словом добрым, коли мы его достойны будем».

Поэтому Алексей Александрович даже не думал об эмиграции, а после революции продолжил дело своей жизни. Он был назначен директором Литературно-театрального музея, который носил его имя, и эту должность занимал до самой смерти в 1929 году.

Планировка Музейно-театрального квартала "Бахрушинский"

© Фото предоставлено Бахрушинским музеем

— Что представляет собой Бахрушинский музей в наши дни?

— Сегодня Государственный центральный музей имени Алексея Бахрушина является крупнейшим театральным музеем в мире и третьим собранием в России после ГИМа и Эрмитажа. В его фондах хранится более полутора миллионов предметов, отражающих историю театрального искусства. Бахрушинский музей бережно хранит и продолжает традиции своего создателя, оставаясь настоящим домом театра. В 2021 году началась реализация уникального проекта Музейно-театрального квартала «Бахрушинский», который станет сердцем театрального мира России.

Музей и сегодня продолжает лучшие традиции меценатства своего основателя, организуя благотворительные выставочные проекты в новых российских регионах, создавая экспозиции в музеях театров по всей России, организуя благотворительные программы для инклюзивной аудитории.