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«Неоценимое содействие»: историк Алексей Комаров — об освобождении советскими войсками Норвегии от нацистов

80 лет назад было подписано соглашение между СССР и Норвегией

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Святослав Князев, Екатерина Кийко
80 лет назад, 16 мая 1944 года, страны-члены Антигитлеровской коалиции и, в том числе, Советский Союз, подписали соглашения с правительством Норвегии в изгнании о гражданской администрации и юрисдикции на территории страны после её освобождения от нацистов. Эти документы позволяли союзникам по Антигитлеровской коалиции ввести в Норвегию свои войска, а их командованию — осуществлять верховную власть в зонах проведения военных операций. Северная Норвегия была освобождена от нацистов советскими войсками, а на юге страны гитлеровские силы сложили оружие в результате полной капитуляции Третьего рейха. Осенью 1945 года советские части покинули территорию Норвегии. Ведущий научный сотрудник ИВИ РАН Алексей Комаров в интервью RT рассказал об участии Норвегии во Второй мировой войне и той роли, которую сыграл в её освобождении от нацистов Советский Союз.
«Неоценимое содействие»: историк Алексей Комаров — об освобождении советскими войсками Норвегии от нацистов
  • Петсамо-Киркенесская наступательная операция войск Карельского фронта и Северного флота
  • РИА Новости
  • © Роберт Диамент

— Что подтолкнуло нацистскую Германию к оккупации Норвегии в 1940 году?

— 1 апреля 1940 года Гитлер утвердил окончательный вариант операции «Везерюбунг», предусматривающей захват Дании и Норвегии. Что касается Норвегии, то основная побудительная причина оккупации этой страны заключалась в стремлении овладеть её атлантическим побережьем, чрезвычайно важным для Германии в её противостоянии с Великобританией. Также была задача обезопасить транспортные коммуникации, по которым из Швеции в Германию через порт Нарвик доставлялась железная руда.

— Как была проведена Норвежская операция вермахта и насколько активными были действия армии Норвегии и западных союзников по противодействию нацистам?

— Фашистская Германия напала на Норвегию 9 апреля 1940 года. Страна была захвачена в течение двух месяцев — норвежская армия сложила оружие 10 июня. Она не обладала возможностями, которые бы позволили ей противостоять мощной германской военной машине. Помощь союзников — Великобритании и Франции — тоже была недостаточной. 7 июня король Хокон VII и его правительство отправились в изгнание в Великобританию, намереваясь оттуда вести борьбу за независимость Норвегии. В Лондоне был создан эмигрантский кабинет министров Норвегии, так называемое «лондонское правительство».

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— Как гитлеровцы выстроили управление Норвегией после её захвата и насколько жёстким был оккупационный режим в стране?

— Для управления оккупированной Норвегией был создан Рейхскомиссариат Норвегия, главой которого на протяжении пяти лет был военный и партийный деятель фашистской Германии Йозеф Тербовен. Вся власть в государстве фактически принадлежала немецкой администрации в лице упомянутого Рейхскомиссариата. Немецкая администрация проводила политику полного подчинения и фашизации Норвегии, несогласные подвергались репрессиям. Рейхскомиссариат взял под свой полный контроль экономическую жизнь страны. Марионеточным руководителем страны в годы оккупации стал норвежец Видкун Квислинг. Слово «квислинг» давно вошло в обиход во многих странах, как синоним слова «предатель» и стало нарицательным для ренегатов и палачей своего народа.

— Что представлял собой норвежский коллаборационизм?

— Ещё в первой половине 1939 года Квислинг неоднократно посещал Германию, где встречался с руководителем внешнеполитического отдела гитлеровской партии Альфредом Розенбергом и обращался за помощью для своей профашистской партии «Национальное единение», созданной в 1933 году. В конце 1939 года Квислинг послал в Берлин доклад о военно-стратегическом значении Норвегии и поставил вопрос о необходимости оккупации Норвегии немецкими войсками. В период существования германского оккупационного режима он активно с сотрудничал с немцами и был подручным Йозефа Тербовена. Осенью 1945 года во время процесса над Квислингом председатель суда спросил его, почему он помогал немцам. В ответ на это Квислинг заявил: «Я не помогал, а хотел быть с ними в хороших отношениях. Я считал, что они победят». 10 сентября 1945 года был вынесен вердикт суда, согласно которому Квислинг был признан виновным и приговорён к смертной казни.

— Существовало ли в Норвегии движение сопротивления?

— Да, существовало и было весьма активным. Уже зимой 1941—1942 годов сложился орган гражданского сопротивления, который назывался Координационный комитет. Действовала также организация военного сопротивления «Милорг». Её целью была подготовка к освобождению страны и поддержка возможного вторжения союзников. В конце войны «Милогр» насчитывала около 40 тыс. членов.

  • Германский танк на улицах Осло
  • Gettyimages.ru
  • © Bettmann

— 16 мая 1944 года СССР, США и Великобритания подписали соглашения с правительством Норвегии в изгнании о гражданской администрации и юрисдикции на норвежской территории после её освобождения союзными войсками. Какие конкретно меры были предусмотрены данными документами?

— 16 мая 1944 года министр иностранных дел эмигрантского правительства Норвегии Трюгве Ли и посол Советского Союза при союзных правительствах в Лондоне Виктор Захарович Лебедев подписали в Лондоне «Соглашение о гражданской администрации и юрисдикции на норвежской территории после её освобождения союзными экспедиционными силами». В тот же день Норвегия заключила аналогичные соглашения с Великобританией и США.

Выступая по радио в день подписания документа, Трюгве Ли заявил, что в параллельных соглашениях, подписанных норвежским правительством с Англией, Советским Союзом и Соединённым Штатами, «норвежский суверенитет полностью признан, и целостность страны обеспечена».

Соглашения создавали юридическую базу возможного пребывания союзных войск на норвежской территории, а также определяли полномочия союзных военных властей в период военной фазы. Далее в соглашениях указывалось, что, как только военная ситуация позволит, норвежское правительство примет на себя ответственность за гражданскую администрацию.

  • Видкун Квислинг инспектирует часть СС
  • Legion-Media
  • © CBW

Следует остановиться на предыстории подписания этого соглашения.

Норвежское эмигрантское правительство предполагало, что в освобождении Норвегии от немецко-фашистских войск примут участие их западные союзники. Политические лидеры страны стремились избежать возникновения ситуации, при которой советские войска пересекут границу Норвегии и окажутся на территории страны. Они видели в этом угрозу для своего суверенитета и территориальной целостности. Эмигрантское «лондонское правительство» Норвегии в своей дипломатии в первую очередь ориентировалось на Великобританию.

С течением времени стало ясно, что западные союзники, сосредоточенные на организации вторжения через Ла-Манш, не проявляют должного внимания к настоятельным просьбам норвежцев о подготовке освобождения страны и не смогут реализовать ранее разрабатываемые планы по высадке союзных войск на норвежской земле. Норвегия в 1943—1944 годы с военной точки зрения была неинтересна для её западных союзников. В то же самое время для «лондонского правительства» проблема освобождения Северной Норвегии становилась все более и более актуальной.

Вопрос о том, какую роль сосед на востоке будет играть при освобождении Норвегии, стал центральным. В связи с этим внешнеполитическая ориентация Норвегии стала меняться. Были активизированы контакты с Советским Союзом. В ходе этих контактов норвежская сторона предложила создать на территории Советского Союза норвежскую воинскую часть, которая была бы полностью укомплектована норвежским рядовым и офицерским составом, но подчинялась бы главному командованию Красной Армии.

Снаряжение и вооружение норвежская сторона рассчитывала получить от Советского Союза, но при этом была готова полностью оплатить все расходы. Норвежское правительство желало, чтобы норвежская часть, в количестве примерено тысячи бойцов, была бы послана на фронт против немцев на «северных участка, более близких к их родной земле». С точки зрения «лондонского правительства» участие норвежского воинского контингента в освобождении Северной Норвегии (Финнмарка) от немецкой оккупации было бы очень важным для обозначения норвежского суверенитета.

— Освобождение Норвегии началось в 1944 году в рамках Петсамо-Киркенесской операции советских войск. Как оно проходило?

— 7 октября 1944 года началась Петсамо-Киркенесская операция, в результате которой были разгромлены немецко-фашистские войска в Заполярье и освобождена Северная Норвегия (Восточный Финнмарк). В ходе боёв соединения Красной Армии пересекли государственную границу Норвегии 18 октября. 26 октября «Правда» напечатала оперативную сводку Совинформбюро, в которой сообщалось, что «войска Карельского фронта, преследуя немецкие войска, пересекли государственную границу Норвегии и в трудных условиях Заполярья 25 октября овладели важным портом в Баренцевом море — городом Киркенес». По случаю освобождения части Северной Норвегии король Хокон VII выступил в Лондоне по радио с обращением к норвежскому народу, в котором сказал: «Мы имеем уже многочисленные доказательства дружественного и сочувственного отношения Правительства и народа Советского Союза к нашей стране, и мы с восхищением следим за победоносной, героической борьбой советского народа против нашего общего врага».

  • Петсамо-Киркинесская операция 1944 года. Подробная план-карта
  • © Минобороны РФ/wikimedia commons/CC BY 4.0

Предположениям о том, что советские и норвежские воины будут вместе участвовать в операциях против немецких захватчиков, не суждено было сбыться. Норвежский военный отряд прибыл в Киркенес только 10 ноября 1944 года уже после того, как город был освобождён Красной Армией.

— Когда и как Норвегия была полностью освобождена от нацистской оккупации?

— Петсамо-Киркенесская операция, проведённая силами войск Карельского фронта и Северного флота, в основном завершилась 29 октября 1944 года. Далее на запад соединения Красной Армии продвигаться не стали. Окончательно оккупация Норвегии нацистской Германией закончилась 8 мая 1945 года после общей капитуляции немецких войск в Европе.

  • Бойцы Красной Армии и жители Киркенеса
  • РИА Новости

— Советские войска покинули Норвегию уже осенью 1945 года. Какова была их роль в восстановлении независимой норвежской государственности и почему руководство СССР не настаивало на сохранении своего контингента на территории страны?

— Опасения «лондонского правительства», что советские войска, придя на норвежскую землю, останутся там надолго, оказались напрасными. 11 сентября 1945 года заместитель народного комиссара иностранных дел СССР Андрей Вышинский пригласил к себе поверенного в делах Норвегии в СССР Эрнеста Крог-Хансена. Андрей Януарьевич сообщил норвежскому дипломату о приказе правительства СССР Генеральному штабу вывести Красную Армию с норвежской территории. В конце сентября 1945 года после десятимесячного пребывания все советские части были выведены из Северной Норвегии. 17 октября премьер-министр Эйнар Герхардсен направил на имя Иосифа Сталина благодарственную телеграмму, в которой высказал «самые тёплые поздравления Норвежского Правительства и его благодарность за неоценимое содействие Красной Армии в освобождении Норвегии от немецкого ига».

  • Мемориал воинам Красной Армии, освободившим Киркенес
  • Legion-Media
  • © Joanne Moyes

— Как современное норвежское общество оценивает свою историю в 1940-е годы и благодарно ли оно Советскому Союзу за ту роль, которую он сыграл в истории Норвегии?

— В 1952 году в Киркенесе на деньги норвежского правительства был установлен памятник советским воинам-освободителям, которые принесли Норвегии свободу от оккупации. Начиная с 1954 года, то есть с 10-й годовщины освобождения Северной Норвегии (Восточного Финнмарка) Красной Армией, это событие стало регулярно отмечаться в обеих странах. Можно сказать, что оно стало одним из инструментов поддержания двусторонних добрососедских отношений.

25 октября 2019 года в Киркенесе отметили 75-ю годовщину освобождения Северной Норвегии (Восточного Финнмарка) от гитлеровцев. На торжественной церемонии король Норвегии Харальд V отметил, что солдаты Красной Армии — герои королевства. «Мы знаем, каких потерь и жертв это стоило. Те многие солдаты, которые воевали на советской стороне, — наши герои тоже», — отметил король. С российской стороны в памятной церемонии принял участие министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров.

Однако весной 2022 года в средствах массовой информации Норвегии стали выдвигаться предложения о пересмотре норвежской дипломатии памяти, её стали называть устаревшей. Избранный осенью 2023 года глава совета фюльке Финнмарк Ханс-Якоб Бёно заявил, что на мероприятия по случаю 80-летия освобождения Северной Норвегии следует пригласить украинскую делегацию, а российскую не приглашать. Одним из аргументов в пользу этого решения является тезис о том, что командиром отделения, которое первым вошло в Киркенес, был старший сержант — уроженец Советской Украины. То обстоятельство, что он был гражданином СССР и носителем советской идентичности, в данном случае во внимание не принималось.

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