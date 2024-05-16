«Важная экспериментальная площадка»: как Смольный институт повлиял на развитие среднего образования в России

16 мая 1764 года императрица Екатерина II своим указом основала Воспитательное общество благородных девиц, в дальнейшем переросшее в Смольный институт. Историки считают, что с этого в России началось формирование системы среднего женского образования. Институт стал своего рода экспериментальной площадкой, на которой отрабатывались элементы учебно-воспитательного процесса, существующие по сей день.

16 мая 1764 года императрица Екатерина II подписала указ, которым при Смольном монастыре в Петербурге было основано Воспитательное общество благородных девиц — будущий Смольный институт. С этого началась история женского среднего образования в России.

Первые шаги

До эпохи Екатерины II системного женского образования в России не существовало. Пётр I осознавал необходимость организации учебно-воспитательного процесса для девочек, но успел сделать только первые шаги в этом направлении. В 1724 году он подписал указ, повелев монахиням обучать сирот обоих полов грамоте. Кроме того, при Петре в России возникли первые частные школы, принимавшие девочек, в частности учебное заведение при лютеранской церкви в Немецкой слободе.

Идея создания системы полноценного женского среднего образования в России появилась у главы Академии художеств и личного секретаря Екатерины II Ивана Бецкого, разработавшего масштабный проект педагогических реформ в духе Просвещения. Согласно его замыслам, в России нужно было сформировать систему закрытых учебных заведений (своих для каждого сословия) с широкой программой «развития души и тела».

Указ «О воспитании благородных девиц в Санкт-Петербурге при Воскресенском монастыре; с приложением Устава и штата сего Воспитательного Общества» Екатерина II подписала 16 мая 1764 года. Воскресенская обитель была в своё время построена на месте Смольного дома — небольшого дворца, в котором провела юность императрица Елизавета Петровна. Поэтому монастырь именовался также Смольным Воскресенским. В итоге позднее созданное Екатериной II воспитательное общество стали называть Смольным институтом.

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Согласно указу императрицы, целью работы нового учебного заведения было «дать государству образованных женщин, хороших матерей, полезных членов семьи и общества». Изначально оно было рассчитано на обучение 200 девочек из благородных семейств. Но уже в 1765 году открылось отделение для «мещанских девиц», куда принимали детей из всех сословий, кроме крепостных крестьян.

«В мещанское отделение поступали преимущественно девочки из семей обслуживающего дворец персонала и дочери унтер-офицеров гвардии», — рассказала в беседе с RT российский историк, автор книг и статей о Санкт-Петербурге XIX века Елена Жерихина.

По её словам, перед преподавателями была поставлена задача по воспитанию «совершенных девушек». Чтобы воспитанницы не подвергались стороннему влиянию, им запрещалось покидать учебное заведение даже на период каникул. Видеться с родителями смолянки могли только по выходным и праздникам в присутствии начальницы.

«У истоков образования»

В екатерининские времена воспитанниц делили на четыре класса: шесть — девять лет, девять — двенадцать лет, 12—15 лет и 15—18 лет. Каждому классу соответствовал цвет формы: кофейный, синий, голубой и белый. Со временем форму старшеклассниц из практических соображений сделали зелёной, но выпускниц так и называли «белым» классом. Платье дополнялось передником, пелериной и нарукавниками.

Смольный институт

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Девочки изучали Закон Божий, русский и иностранные языки, географию, арифметику, историю, музыку, танцы, рисование, светские манеры и домоводство.

«Программа дворянского и мещанского отделений отличалась. У дворянок было больше музыки, театра, литературы, а у мещанок — архитектуры и итальянского языка. На мещанском отделении к образовательному процессу подходили серьёзнее. Поэтому, хотя изначально девочек там готовили к работе горничными при дворе, на практике многие из них становились учительницами, работали гувернантками в богатых домах», — рассказала Елена Жерихина.

Педагогической доминантой было нравственное воспитание девушек. Однако руководство института не забывало и о физическом развитии воспитанниц. Несколько раз в неделю они делали упражнения.

Помимо педагогов, в институте работали классные дамы, которые везде сопровождали девочек и контролировали их жизнь, изучая даже переписку учащихся с родными.

Занятия в Смольном институте

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Условия жизни девушек были довольно суровыми: подъём в 06:00, затем умывание водой из Невы. Температура воздуха в спальнях не поднималась выше +16 °С. Некоторые воспитанницы даже специально пытались попасть в лазарет, где обычно было теплее.

Кормили их скудно. В некоторых мемуарах можно найти описание дневного рациона: утренний чай с булкой, на завтрак — хлеб с маслом и сыром, каша или макароны, на обед — бульон с мясом и маленьким пирожком, на ужин — чай с булкой. Во время поста питание было ещё более скромным.

Телесные наказания в институте были запрещены, но на девушек оказывалось моральное давление. На них могли повысить голос, заставить обедать стоя или прикрепить к их одежде ношеный чулок как знак позора.

После смерти Екатерины II Смольный институт перешёл в подчинение ведомства императрицы Марии Фёдоровны. Вместо 12-летнего образование сделали девятилетним. Девушек из дворянских семей в институт стали принимать с восьми, а из мещанских — с десяти лет. Каждый класс делился на три группы: для отличниц, а также воспитанниц со средней и слабой успеваемостью. В институте появилось регулярное почасовое расписание занятий, а число воспитанниц с 200 возросло до 800.

Педагогов набирали преимущественно из женатых мужчин. Холостяков могли принять на работу или в преклонном возрасте, или если у них были физические недостатки — «чтобы не вводить воспитанниц в искушение».

Смольный институт

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При Екатерине II девушек из института часто возили на театральные постановки и другие светские мероприятия. При Марии Фёдоровне нахождение за пределами института ограничивалось редкими прогулками в Таврическом саду.

На экзамены в институт приглашали представителей императорской семьи. Лучшим выпускницам вручался специальный золотой вензель.

В 1808 году для института рядом с монастырём построили величественное здание в стиле классицизма, которое и стало широко известно как Смольный.

В 1848 году на базе института открыли специальный двухгодичный класс для подготовки педагогов, а мещанское отделение преобразовали в Санкт-Петербургское Александровское училище (в дальнейшем — институт).

Занятия в Смольном институте

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Масштабные перемены в работе Смольного института были связаны с выдающимся педагогом Константином Ушинским, который стал инспектором классов этого учебного заведения в 1859 году. Он сразу же обратил внимание, что знания многих старшеклассниц по целому ряду дисциплин недостаточны, хотя эти предметы изучались уже несколько лет. По инициативе Ушинского была заменена значительная часть педагогического коллектива, в учебном процессе стали использоваться наглядные материалы, вмешательство воспитателей в личную жизнь девушек было ограничено. При Ушинском время обучения в институте сократили до семи лет, а сами классы сделали одногодичными. Учебные планы дворянок и мещанок уравняли.

Реформы Ушинского приветствовали и воспитанницы, и их родители. Однако после ухода педагога из института в 1862 году прежние порядки были частично восстановлены.

Как рассказала в беседе с RT старший научный сотрудник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук Варвара Пономарёва, выпускницы Смольного института играли важную роль в жизни российского общества.

«Они становились учительницами, классными дамами, гувернантками. Некоторые из них открывали собственные учебные заведения», — отметила Пономарёва.

Воспитанницы Смольного института

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Особенным периодом для воспитанниц Смольного стала вторая половина XIX века, когда перечень профессий, доступных женщинам, существенно расширился. В числе выпускниц института: руководитель лазаретов во время Русско-турецкой войны 1877—1878 гг., мать легендарного военачальника Ольга Скобелева, химик Вера Попова, популярная журналистка Александра Соколова и многие другие известные личности.

В ходе событий 1917 года здание Смольного заняли сторонники большевиков. Институт был эвакуирован в Новочеркасск, где в 1919 году состоялся его последний выпуск. Часть педагогического коллектива и выпускниц эмигрировали из России. Другие, по словам историков, остались в стране и даже преподавали иностранные языки в советских военных академиях.