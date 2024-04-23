«Произошла вторая революция»: экономист — о пятилетних планах развития народного хозяйства СССР

95 лет назад, 23 апреля 1929 года, началась XVI конференция ВКП(б), на которой был одобрен проект первого пятилетнего плана развития народного хозяйства Советского Союза. Документ подразумевал построение фундамента социалистической экономики с акцентом на индустриализацию страны и резкое повышение производительности труда. В дальнейшем экономика СССР развивалась по пятилеткам до прекращения существования самого государства. Председатель Русского экономического общества имени С.Ф. Шарапова, доктор экономических наук Валентин Катасонов рассказал в интервью RT, как возникла система пятилетних планов развития народного хозяйства и какую роль она сыграла в истории Советского Союза.

— Какова была ситуация в экономике Советского Союза перед введением пятилетних планов?

— В 1920-е годы партией и правительством проводилась новая экономическая политика — НЭП. Она базировалась на развитии и всяческом поощрении рыночных отношений, экономической либерализации. Сам НЭП пришёл на смену военному коммунизму, существовавшему в период с Октябрьской революции и до 1921 года. В это время рыночные отношения практически полностью отсутствовали. Было прямое распределение ресурсов — как производственных, так и товаров потребительского назначения. Это ухудшало ситуацию в стране. Тогда было принято решение о переходе к НЭПу, который также был заведомо временным решением, потому что на почве развития товарно-денежных отношений возникали и росли капиталы. А практически любой капитал, когда он становится большим, начинает рваться к власти. Стабилизировав ситуацию в стране, большевики намеревались перейти к какой-то другой модели. Во второй половине 1920-х годов началась дискуссия о том, как стоит переходить к директивному планированию экономики. Причём к такому, при котором директивы являются обязательными к исполнению и, по сути дела, имеют силу закона.

— Как возникла идея введения пятилеток и какие задачи они были призваны решить?

— Можно сказать, что в конце 1920-х в стране произошла вторая революция, даже более значимая, чем в октябре 1917 года. Ведь Октябрьская революция была нацелена на ликвидацию капитализма и переход к строительству социализма. Но это не очень-то хорошо получилось, раз в начале 1920-х годов всё начало возвращаться на круги своя. Иосиф Сталин провёл серьёзную работу, чтобы создать политические предпосылки для экономических изменений, в частности, нейтрализовал своих внутрипартийных оппонентов. И только после этого перешёл к созданию принципиально новой модели народного хозяйства. Это стало самой настоящей революцией.

Формально первая пятилетка была запущена 1 октября 1928 года. Но в это время управленческому аппарату и представителям народного хозяйства не было ещё до конца понятно, что им нужно делать. А вот в 1929 году была проведена XVI конференция ВКП(б), на которой более чётко были определены цели и задачи развития экономики в целом и индустриализации в частности. Ключевых задач было три: преодоление отставания от экономически развитых стран Запада, обеспечение экономической независимости и самодостаточности СССР, создание мощной промышленной основы для укрепления обороноспособности. Уже в конце 1920-х было очевидно, что иностранная интервенция против советского государства неизбежна. К 22 июня 1941 года все три задачи были успешно решены.

Пятилетки были изначально инструментом для решения стратегической задачи индустриализации страны. В начале 1920-х годов в СССР появился Госплан — специальный орган, занимавшийся вопросами прогнозирования и со временем начавший определять маркеры, ориентиры развития экономики. Разработка планов первой пятилетки была для Госплана выходом на новый уровень работы, и он с этим справился.

Советские рабочие

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© Михаил Озерский

Пятилетние планы делились на годичные, годичные — на квартальные, квартальные — на месячные. При этом, напомню, все они были обязательны к исполнению. За неисполнение плана следовали такие же санкции, как за нарушение закона.

План для всего государства составлялся в Госплане. Затем отдельные его блоки распределялись по народным комиссариатам. Те, в свою очередь, доводили их до производственных объединений, заводов и фабрик.

Первая пятилетка была выполнена досрочно — за четыре года и три месяца. Была перевыполнена и вторая пятилетка. Третью пятилетку не успели выполнить до конца из-за начала Великой Отечественной войны. Но к этому времени в СССР было создано свыше 9,6 тыс. новых предприятий.

Стройка в СССР

РИА Новости

— Был ли признан опыт реализации первых пятилетних планов удачным и как в дальнейшем шёл процесс развития экономики СССР по пятилеткам?

— Первая пятилетка на самом деле выполнялась очень тяжело. Чиновники ещё не знали до конца, что и как им нужно делать. Это был первый в истории человечества опыт директивного планирования в масштабах страны. Многие люди не понимали, зачем их в добровольно-принудительном порядке отправляют на какие-то стройки. Имело место определённое внутреннее социальное сопротивление. В связи с этим среди народа начали активно вести разъяснительную работу. Людям стали объяснять, что индустриализация связана с потребностями обороны, необходимостью подготовиться к войне. Народ знал, что такое война, и эти доводы принял. Поэтому уже вторая пятилетка шла гораздо бодрее. Люди в своей массе трудились без принуждения, добровольно.

Кроме того, на руку СССР оказался мировой экономической кризис, известный также как Великая депрессия. Ещё с момента своего создания СССР оказался в экономической блокаде со стороны западных стран, против него были введены масштабные санкции. Но в условиях кризиса Запад оказался гораздо более сговорчивым, так как его бизнесу необходимо было как-то выживать. А тут — заказы на машины и оборудование для индустриализации в СССР. Формально западные страны свои санкции сразу не отменили, но государственные институты стали смотреть сквозь пальцы на нарушение экономических ограничений предпринимателями. Советский Союз, пользуясь ситуацией, закупал товары не потребительского назначения, а именно инвестиционного — машины и оборудование. Нам нужно было в рекордные сроки создать собственную промышленность и стать независимыми.

В конце 1930-х потребность в импорте оборудования стала сокращаться — мы уже производили своё. При этом мобилизационный курс развития экономики СССР сохранялся. Группа отраслей, производивших инвестиционные товары, известная также как группа А, развивалась активнее, чем группа отраслей, производивших товары потребительские (группа Б).

Сборка автомобилей в СССР

РИА Новости

© Ю. Андрианов

— Какое влияние пятилетки оказали на экономику СССР в годы Великой Отечественной войны?

— Понимая, что война неизбежна, руководство страны проводило политику индустриализации очень мудро. За Волгой строились предприятия, дублирующие фабрики и заводы, находившиеся в западных регионах СССР. Это спасло экономику страны в ситуации молниеносного нападения гитлеровской Германии. Кроме того, уже после начала нацистской агрессии многие предприятия, находившиеся к западу от Волги, удалось переместить в более безопасные места — на Урал, в Среднюю Азию. Эта передислокация промышленности была беспрецедентной в мировой истории.

Несмотря на то что на СССР обрушилась основная тяжесть войны с гитлеровской Германией, наша экономика перенесла её увереннее многих других стран. Да, в первые годы войны бюджет у нас был дефицитным. И дефицит руководство государства закрывало, включая печатный станок. Но в конечном итоге наша финансовая система оказалась устойчивой. Это лучшая оценка того, как была организована экономика СССР.

Советская фабрика

РИА Новости

© В. Седачев

— Как реализовывались пятилетние планы в послевоенные годы?

— Главной целью пятилеток в первые послевоенные годы было восстановление сильно пострадавшей за время войны экономики страны. И мы с этим успешно справились. Сами пятилетки сопровождались проводившимися на государственном уровне реформами: денежной реформой, реформой цен. Те, кто незаконно зарабатывал деньги на чужом горе в военные годы, лишились своих накоплений. А уровень жизни обычных людей рос. Каждое снижение цен утверждалось лично Сталиным.

— Последний пятилетний план был принят в 1991 году, но его так и не реализовали в связи с развалом СССР. Как бы вы оценили с позиций сегодняшнего дня саму систему пятилеток? Насколько она была эффективной?

— Опыт советского директивного планирования активно изучали и частично использовали другие государства. В капиталистических странах в полной мере его реализовать было невозможно, но отдельные его элементы использовались на практике. Дальше всех в этом продвинулись японцы в 1950—1960-е годы. Вот и независимая оценка.

Советские рабочие

РИА Новости

© Еланчук

Что касается СССР, то некоторое ослабление системы планирования произошло во второй половине 1960-х с введением так называемого хозрасчёта на предприятиях. Вскоре стало ясно, что эта реформа (Косыгина — Либермана) может завести страну в тупик, и её стали сворачивать. Но прежнюю модель в полной мере восстановить уже не смогли, поэтому в СССР возник «застойный социализм». А полный развал системы планирования начался во второй половине 1980-х годов на фоне реформ, проводимых Михаилом Горбачёвым. Тогда многие предприятия получили возможность существовать автономно, не выполняя пятилетние планы, а работая на так называемый свободный рынок.

У нас часто говорят о «японском экономическом чуде», «немецком экономическом чуде», «южнокорейском экономическом чуде». Но подлинным экономическим чудом была индустриализация в СССР. Каждый день в строй вводилось в среднем по два новых предприятия. Где-то ещё происходило нечто подобное? Ни в одной другой стране мира. Это беспрецедентное явление не только в отечественной, но и во всей мировой истории.