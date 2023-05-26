«Шаг к разгосударствлению экономики»: российские политики и учёные — о принятии закона «О кооперации в СССР»

35 лет назад был принят закон «О кооперации в СССР». Он официально закрепил право кооперативов заниматься любыми видами деятельности, кроме запрещённых в Советском Союзе. Кроме того, он обеспечил субъектам негосударственного сектора экономики серьёзные привилегии: низкое налогообложение и маленькие процентные ставки по банковским кредитам. RT обсудил с отечественными политиками, общественными деятелями и учёными, как принятие закона сказалось на советском обществе и экономике СССР. Они неоднозначно оценили роль закона о кооперации в истории. Одни связывают с ним возникновение в нашей стране полноценного предпринимательства, другие утверждают, что он оказал разрушительное воздействие на советскую экономику и привёл к криминализации общества.

26 мая 1988 года в Советском Союзе был принят закон «О кооперации в СССР». Политики, общественные деятели и учёные в беседе с RT оценили его историческую роль, рассказали, как он изменил советское общество, и раскрыли плюсы и минусы его принятия для экономики страны.

Александр Руцкой, бывший вице-президент Российской Федерации

— Его влияние на советское общество было отвратительным. Закон о кооперации позволил красным директорам, по сути дела, присвоить себе предприятия. Продукцию своим кооперативам они продавали по себестоимости и разрушали тем самым экономику страны. Кооперативы можно было создавать прямо на предприятиях. Из кого они формировались? Из родственников директора завода.

Приобретённая у завода по себестоимости продукция в дальнейшем продавалась с наценкой 50—60%, а в некоторых случаях даже 100—200%. Само предприятие в итоге ничего не получало, тратило свои оборотные средства и потихоньку вымирало. Страна не получала необходимых ей налогов. Это приводило к ухудшению финансирования социальной сферы: больниц, поликлиник, школ, детских садов. Деньги шли в карман директору и его родственникам. Но что после этого должно было произойти с экономикой страны? Она разрушилась.

Владимир Овчинский, советник министра внутренних дел России, бывший начальник российского бюро Интерпола, в 1987 году — начальник отдела Всероссийского научно-исследовательского института МВД

— Само открытие кооперативов было принципиально верным решением. Даже Китай, который был более централизованным, чем СССР, пришёл к тому, что нельзя всё в экономике держать в руках государства. Кооператоры зарабатывали очень неплохие деньги в самых разных сферах. Однако вскоре появилась прослойка людей, решивших эти средства перераспределить, — банды рэкетиров, которые предлагали кооперативам якобы свою охрану и требовали за это долю в доходах. К тем, кто не соглашался, применялось физическое насилие. Так возник слой организованной преступности. Кроме того, часть самих кооператоров работала в теневом секторе экономики.

Постепенно теневые кооператоры стали срастаться с бандитами. Возникали оргпреступные группировки на экономической основе. Когда у них появилась соответствующая возможность, они ринулись в приватизацию, которую осуществляли коррумпированные чиновники. Поэтому закон о кооперативах, с моей точки зрения, как криминолога, дал важный толчок в развитии российской организованной преступности.

Дмитрий Новиков, заместитель председателя ЦК КПРФ

— Кооперативное движение вообще было развито в СССР задолго до горбачёвской перестройки. Значительная часть продукции, необходимой стране и гражданам, производилась в негосударственном секторе. Что же касается решений, принятых при Горбачёве, то никакого отношения к истинной кооперации они не имели. Возникла система паразитирования на государственной собственности, когда на предприятиях в рамках коррупционных схем возникали живопырки (небольшие помещения, используемые для непрозрачной, нелегальной деятельности. — RT). Они стали питательной средой для формирования теневой экономики и первоначального накопления капитала. В результате происходила разбалансировка советской социально-экономической системы.

Машина кооператива «Караванс» на одной из улиц Вильнюса, 1988 год

РИА Новости

© Олег Кулеш

Закон 1988 года, возможно, имел бы свою позитивную сторону, если бы одновременно с ним не принимались другие решения, которые вели к разрушению в СССР плановой системы. Эту волну под эгидой свободы предпринимательства оседлали деятели вроде Гайдара, Чубайса и Ельцина, просто разрушившие экономический потенциал нашей страны.

Если бы Горбачёв был человеком, который бы ставил перед собой задачу совершенствования системы, то, конечно, сама по себе идея кооперативного движения могла быть очень плодотворной и послужила бы развитию частной инициативы не в ущерб социалистической экономике. Но на практике получилась криво реализованная идея, которая не принесла нашей стране ничего позитивного.

Сергей Филатов, бывший руководитель администрации президента Российской Федерации

— Это был первый закон, принятый для создания рыночных отношений. Он сыграл колоссальную роль, потому что дал возможность выйти на просторы рынка массе людей и разорвать монополию власти в этом плане. С этого времени мы начали понимать, что такое рыночные отношения, и пользоваться ими.

Благодаря закону о кооперации расширился ассортимент на рынке. Люди, занятые в этой сфере, позиционировали себя на рынке как предприниматели. Они работали на государство, так как платили налоги, но при этом у них уже было желание получать больше доходов, расширять своё производство.

Кооперативное кафе «Влтава» на Васильевской улице в Москве, 1989 год

РИА Новости

© Виталий Савельев

Андрей Кабацков, доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций ПГНИУ, историк-исследователь культуры предпринимательства и бизнеса в России

— В то время для власти это был очень смелый шаг — легализовать на низовом уровне практики малого бизнеса, разрешающие зарабатывать деньги на основе частной инициативы. Те, кто воспользовался этой возможностью, заработали гораздо больше, чем те, кто был занят на заводах и в советских учреждениях.

Для широкой публики этот закон на начальном уровне был не очень понятен, на него не особо реагировали. Появление кооперативных товаров по высоким ценам у многих вызвало глухое отторжение. Первоначально закон не очень сильно повлиял на экономику. Кооперативы были нацелены на восполнение дефицита, но они не могли решить эту задачу. Невозможно было за один год закрыть огромную экономическую дыру.

Московский кооператив «Витражи», 1988 год

РИА Новости

© Виктор Чернов

Однако это был символический акт, который означал, что власть готова на очень серьёзные перемены в экономике, в идеологии и в системе управления обществом. Люди с хваткой, со знакомствами, способные рисковать, благодаря этому закону получили возможность для реализации своих устремлений.

Государство пыталось перейти от командно-административного социализма к смешанному социализму, искало варианты его обновления. Но политические процессы 1989—1990 годов были настолько интенсивными, что закон о кооперации быстро утратил практическое значение. Речь вскоре пошла о полном отказе от плановой экономики и переходе к рыночным отношениям — не о модернизации социализма, а о ликвидации его основ.

Сергей Миронов, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной думе РФ

— Закон «О кооперации в СССР» стал одним из первых и самых важных шагов к легализации предпринимательства, к формированию и стремительному росту негосударственного сектора экономики. Неслучайно именно 26 мая отмечается сегодня как День российского предпринимательства. Далеко не каждый закон советского времени оставил по себе столь долгую память и имел столь долгосрочные последствия. Вот вам и ответ на вопрос об историческом значении этого акта.

В советское время формально признавалась кооперативная собственность. Например, подъём отечественной экономики в годы новой экономической политики после Гражданской войны произошёл во многом благодаря работе именно кооперативов. Но постепенно они вытеснялись из экономической жизни страны.

Объявление на одном из рынков Ростова-на-Дону, 1989 год

РИА Новости

Лишь в начале перестройки, в ноябре 1986 года, был сделан первый робкий шаг к экономическому раскрепощению граждан — был принят закон СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности». Закон о кооперации стал его логическим продолжением и означал настоящую революцию в экономической жизни страны. Как любая революция, она породила множество противоречивых процессов. С появлением кооперативов в тогда ещё советском обществе, привыкшем к примерному равенству в доходах, появились люди, способные много зарабатывать.

Кооперативы помогали решать одну из наиболее острых проблем советского общества — проблему товарного дефицита и дефицита услуг. Кооперативы получили возможность осуществлять внешнеторговые операции, стали появляться товары, о существовании которых люди порой даже не подозревали. Например, именно кооператоры завозили в страну первую компьютерную технику. С другой стороны, крайне болезненным стало нарастающее социальное расслоение. Конечно, несправедливо связывать это только с развитием кооперативного движения, но никуда не уйти от того факта, что само слово «кооператор» надолго стало ругательным для множества людей.

Оборотной стороной появления в обществе растущего слоя состоятельных людей стало появление и людей, использующих криминальные методы для «восстановления справедливости». Как на дрожжах росла преступность. Органы правопорядка оказались к этому не готовы.

Ударом по государственной экономике стала возможность создавать кооперативы при госпредприятиях. Через такие кооперативы перераспределялись материальные ресурсы, выделяемые государством в соответствии с производственными планами. Это создавало серьёзные проблемы для государственной экономики в целом. Плюс к этому кооперативы имели возможность обналичивать большие средства, то есть появилась почва для распространения коррупции.

Закон о кооперации потряс сами основы советского общества. Но при всех издержках я всё-таки считаю, что он принёс пользы больше, чем вреда. Главное, он раскрепостил энергию и созидательные силы миллионов людей, получивших возможность работать и зарабатывать для собственного и общественного блага.

Торговый кооператив «Кредо» в Москве, 1989 год

РИА Новости

© Сергей Соловьев

Владимир Джабаров, член Совета Федерации, в 1987 году — сотрудник центрального аппарата КГБ СССР

— Думаю, закон о кооперации был совершенно неправильно осуществлён. Кооперативы не решили той задачи, которая на них возлагалась. Созданные в конце перестройки, они, к сожалению, занимались перекачкой ресурсов и сырья из госсектора.

Зарабатывала деньги в сфере поздней советской кооперации узкая прослойка людей, большая часть населения никакого позитивного эффекта от этого не ощущала. Неудачные экономические эксперименты эпохи позднего СССР стали одним из факторов, приведших к развалу страны.

Галина Беляева, доктор юридических наук, заведующая кафедрой административного права и процесса НИУ БелГУ

— Принятый 26 мая 1988 года закон «О кооперации в СССР» сделал важный шаг к разгосударствлению экономики. Закон был фактически первым актом в области корпоративного права, поскольку содержал в себе детальное описание учредительных документов, порядок создания, структуру и компетенцию органов управления кооперативом, права и обязанности членов.

Только за 1988 год число действующих кооперативов увеличилось почти в шесть раз и на 1 января 1989 года составило 77,5 тыс. Объём реализованных ими товаров и услуг увеличился в 17 раз и составил более 6 млрд рублей. В кооперативном секторе были задействованы 1,9 млн человек. Но существовали и проблемы, связанные со слабой проработкой правовых норм о контроле государства за деятельностью кооперативов, приводящие к крупным хищениям, инфляции, коррупции и другим негативным явлениям.

Виталий Третьяков, декан высшей школы телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова, в 1988 году — обозреватель газеты «Московские новости»

— Приятие закона о кооперации оказало, безусловно, сильное общественное влияние. У людей, обладающих соответствующей хваткой, появилась возможность зарабатывать большие деньги. Произошло некоторое оживление экономики на низовом уровне. Это положительная сторона, но негативные моменты тоже вскоре все ощутили.

Это разрушение классической, фундаментальной экономики, на которой держалась жизнь страны. Кооперативы создавались, в частности, при государственных предприятиях. В них выводилось получаемое по государственным ценам сырьё. Я не знаю, специально это было придумано или не специально. Но на этом зарабатывались гигантские по тем временам деньги. Фактически это было воровство.

Потом наступила рыночная стихия. Через кооперативы были легализованы гигантские теневые деньги преступных групп. Начался рэкет, убийства, похищения и всё остальное в том же роде. Были разрушены основы существовавшего тогда государства. Началась сильная инфляция, возник гигантский дефицит, погибла экономика. Рыночные механизмы нужно было вводить, но не таким образом.

Вывеска кооператива «Ноосфера»

РИА Новости

© Сергей Субботин

Сергей Станкевич, член Федерального политического совета Партии роста, в 1988 году — один из руководителей Московского народного фронта

— Закон был очень важным и правильным. В Советском Союзе предпринимательство рассматривалось как уголовное преступление. Существовала статья 153 Уголовного кодекса РСФСР, согласно которой частная предпринимательская деятельность каралась пятилетним сроком с конфискацией имущества. Закон 1988 года, который фактически легализовал предпринимательство, стал в советской реальности настоящим прорывом. Произошёл психологический перелом. Многие талантливые люди с предпринимательской жилкой до принятия закона считались изгоями и преследовались, а после почувствовали себя полноправными членами общества.

Закон, к сожалению, опоздал года на три. Его нужно было принимать в начале перестройки, в 1985 году. Кроме того, нельзя было просто принять его и ждать позитивных изменений. Необходимо было управлять ситуацией по продвижению его в жизнь. Но этого, к сожалению, не делалось. Огромный административный аппарат воспринимал появление кооперативов как некую временную кампанию, как странную блажь, идущую сверху. Отсутствие политики по укоренению кооперации было ошибкой.

Ещё одной ошибкой стало создание кооперативов при госпредприятиях. Всё качественное и ликвидное в итоге перебрасывалось на кооперативы и перепродавалось по завышенным ценам. А госпредприятиям оставались убытки. Прибыль же уходила в теневую зону. Это создало кооперативам дурную славу и одновременно нанесло удар по государственному сектору экономики. Эти просчёты ударили в результате по, несомненно, правильной идее.

Кадр из фильма «Частный детектив, или Операция «Кооперация»

Legion-Media

© Photographers

Андрей Исаев, депутат Государственной думы РФ, заместитель руководителя фракции «Единая Россия»

— Закон идеологически ставил своей задачей возродить то, что существовало при Ленине и называлось НЭПом: когда крупные государственные предприятия, транспорт и энергетика остаются в руках государства, но одновременно с этим разрешаются частное производство и торговля. Рыночная экономика начинает действовать в основном в сфере обслуживания населения, производства товаров широкого потребления, выполнения мелких заказов госпредприятий.

Если бы этот закон был принят лет на десять раньше и по пути превращения колхозов в кооперативы пошло советское сельское хозяйство, мы, возможно, жили бы в совершенно другой стране, нам удалось бы самим произвести на свет то, что называется сейчас китайским экономическим чудом. Но закон был принят, когда уже вовсю нарисовался крутейший экономический кризис советской системы. Ключевым словом этого кризиса был «дефицит».

В этой ситуации в кооперативы сразу же хлынула криминальная советская буржуазия, которая выросла на хищениях государственной собственности и продаже дефицитных товаров. Поэтому главным, чем занялось большинство кооперативов, стало не производство чего-то нового, а перепродажа населению дефицита, произведённого государственной экономикой. Конечно, массовое возникновение кооперативов улучшило предложение товаров гражданам в конкретный момент времени, но, с другой стороны, проблема в дальнейшем только обострилась, так как кооперативы скупали дефицитные товары у госпредприятий и продавали их по завышенным ценам.