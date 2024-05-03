«Работа с эмоциями потребителя»: специалист — о развитии промышленного дизайна в России

Правильный дизайн способен не только улучшить потребительские качества вещей и техники, но и продлить срок их эксплуатации. Современные промышленные дизайнеры разбираются в проектировании и способны говорить на одном языке с инженерами. Это позволяет им применять передовые материалы и конструктивные решения в своей работе. Об этом в интервью RT рассказала директор по развитию Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ, руководитель магистерской программы «Промышленный дизайн и инжиниринг» НИТУ МИСИС Елена Пантелеева. Специалист рассказала о ключевых тенденциях в современном промышленном дизайне, его истории и перспективах.

— В последние годы много говорится о важности замещения промышленного импорта по ряду направлений. Обычно в центре дискуссии находятся научно-технические аспекты, ресурсы и т. п. При этом важную роль во многих случаях (если речь идёт о потребительских товарах) играет внешний облик машин и оборудования — его созданием занимаются промышленные дизайнеры. Расскажите об этой области подробнее.

— Хочу отметить, что промышленный дизайн — это не только эстетика, привлекательные формы или цвета, но и комфорт, пользовательский опыт, технологичность, эргономика. Уродливые вещи всегда неудобны, а красивые, комфортные предметы меняют качество жизни и отношение к ней.

Могу привести такой пример: когда наши дизайнеры из 2050.ЛАБ разработали новый интерьер кабины для локомотива с широкими панорамными окнами, удобным креслом, приятными кнопочками, эргономичными панелями, производительность труда машинистов выросла, потому что им нравилось находиться на рабочем месте.

Дизайнер — это прежде всего проектировщик, который учитывает интересы людей. Промышленный дизайн позволяет создавать конкурентоспособный продукт. В этом причина востребованности дизайнеров в целом ряде сфер, связанных с проектированием техники и оборудования серийного производства.

Кабина машиниста маневрового локомотива ТЭМ23, спроектированная российскими дизайнерами 2050.ЛАБ

© Пресс-служба ТМХ

— Когда в мире и в России появилась профессия промышленного дизайнера?

— Определение «индустриальный дизайн» появилось в 1919 году, когда немецкий архитектор Вальтер Гропиус основал Высшую школу строительства и конструирования в городе Веймар. Практически одновременно в РСФСР появились ВХУТЕМАС — Высшие художественно-технические мастерские. Именно в те годы родилось само понятие технической эстетики. Практически все педагоги преподавали без отрыва от производства, а студенты параллельно с учёбой работали на профильных предприятиях. Акцент делался на экономичности конструктивных решений, рациональном использовании материалов и пространства. Поверхностное украшательство принципиально отвергалось.

— Какими знаниями и навыками должен обладать промышленный дизайнер, нужно ли ему владеть, например, основами конструкторского дела или рисунка?

— Начнём с того, что современному промышленному дизайнеру совсем не обязательно уметь рисовать. Хотя навык скетчинга, набросков пригодится, чтобы быстро визуализировать и объяснить заказчику идею. Промышленный дизайнер трудится на стыке творчества и проектирования, поэтому для него принципиально важно владение навыками 2D-, 3D-моделирования. В отличие от инженера, который сконцентрирован только на технических показателях, дизайнер работает с эмоциями потребителя.

Однако промдизайнер должен проектировать с учётом технических и производственных требований, поэтому часто сталкивается и с инженерными задачами, а также должен разбираться в промышленных процессах. Очень важно наличие проектного мышления, способность решать самые разные задачи. Промышленные дизайнеры должны уметь работать с разными типами инновационных материалов, думать о пользовательском опыте — то есть о том впечатлении, которое продукт произведёт на людей.

Стулья, изготовленные методом 3D-печати

Gettyimages.ru

© Wang Lidi / VCG

— Может ли, например, художник переквалифицироваться в промдизайнера?

— Не может, если он настоящий художник. У дизайнера и художника принципиально разная философия и миссия. Настоящий дизайнер следует за интересами человека. Искусство же задаёт вопросы, оно многослойно и порой неоднозначно. А дизайн не задаёт вопросов и не даёт ответов, он просто служит человеку. Трудно себе представить автомобиль с «внутренним трагизмом», а вот произведение искусства — вполне возможно. При этом промышленный дизайн неразрывно связан с наукой, техникой и со всеми визуальными формами культуры, являясь настоящим драйвером инноваций. Будущее за междисциплинарным взаимодействием, которое даёт синергию и усиливает конкурентное преимущество в создании продукта.

— С какими сложностями сталкивается отрасль промдизайна?

— Для развития рынка промышленного дизайна важно налаживание связей между системой образования, профессиональным дизайн-сообществом, предприятиями и госструктурами.

Несмотря на то что сегодня индустрии промдизайна уделено много внимания со стороны государства, предлагаются конкретные меры её поддержки, по-прежнему существует непонимание важности этой профессиональной деятельности в процессе создания продукта. Нельзя рассматривать дизайн как палочку-выручалочку, которую зовут на помощь, когда нужно исправить то, что плохо работает или выглядит, а значит, и плохо продаётся. Нужно не исправлять, а создавать качественно новые продукты, где дизайн говорит своё веское креативное слово на стадии идеи.

— Как готовят сегодня в России промышленных дизайнеров?

— В области промдизайна нужны специалисты, которые не только обладают знаниями в сфере проектирования, но и могут найти общий язык с конструкторами и инженерами. Есть несколько университетских программ, которые готовят качественных специалистов. Практикоориентированная магистерская программа «Промдизайн и инжиниринг» разработана при поддержке 2050.ЛАБ в НИТУ МИСИС, где преподаватели — это люди из индустрии. Также я вижу будущее в развитии студенческих дизайн-студий на базе университетов, где студенты смогут не только реализовать свои идеи, но и тренировать навыки общения с заказчиками.

Немецкий промышленный дизайнер Дитер Рамс

Legion-Media

— Хотели бы поговорить с вами о трендах в промдизайне. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Что их формирует? Только новые параметры современной техники? Или, может, влияют общественные тенденции, например тренд на экологичность и климатическую устойчивость?

— Я могу отметить такие тренды, как человекоцентричность, устойчивое развитие, экосистемный подход, искусственный интеллект и национальный интерес. При этом тренд на экологичность впервые упомянул немецкий промышленный дизайнер Дитер Рамс, когда формулировал десять принципов хорошего дизайна ещё в начале 80-х годов ХХ века.

Тренд искусственного интеллекта отражается в работе студентов, которые сегодня с лёгкостью применяют нейросети в работе над своими дизайн-проектами. Дизайн всегда про будущее, он служит проводником в мир передовых технологий и является их неизменным спутником.

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— Сегодня всё больше внимания уделяется созданию продуктов, которые легко утилизировать без ущерба для экологии. Как новые материалы расширяют возможности дизайнеров, какие материалы сейчас на пике популярности?

— В большинстве случаев вещи становятся мусором, который нуждается в переработке, именно по причине ошибок на стадии проектирования и создания дизайна. Так что нужно не только думать о переработке отходов, но и прежде всего пересмотреть сам процесс создания продукта. Принципы циклического дизайна помогают увеличить срок жизни вещей, а также подразумевают их вторичное использование.

Что касается новых материалов, то сегодня передовые тенденции этой области задаются аддитивными технологиями 3D-печати. Так, экологичные и универсальные биокомпозиты активно применяются, например, в авиа- или автомобилестроении. Биоматериалы — один из ключей к обезуглероживанию производства и отказу от расточительной экономики. Так что за ними будущее. К тому же благодаря аддитивным технологиям удаётся получать формы и конструкции, ранее недостижимые в традиционном производстве.

Художник расписывает поднос на Жостовской фабрике декоративной росписи

РИА Новости

© Екатерина Рерберг

— Есть ли в промышленном дизайне цикличность, как в модной индустрии?

— Промышленный дизайн, в отличие от моды, завязан не только на общественные и социальные тенденции, но и на ход технического прогресса. И он не цикличен, а достаточно линеен.

— Есть ли уникальная национальная специфика в промышленном дизайне? Например, уместны в современном дизайне мотивы народных ремёсел или в целом сегодня в условиях глобализации эстетика унифицирована?

— Мы должны ценить свою историю. Русский авангард — это наши истоки, наша гордость. Казимир Малевич, Александр Родченко, Варвара Степанова, Лазарь Лисицкий и другие дают современному дизайну творческие силы, и до сих пор их работы являются источником вдохновения не только для российских дизайнеров, но и во всём мире.

В прошлом году гостями IV Международной конференции по промышленному дизайну Design Day 2050 были представители китайской школы дизайна China Innovation Design School. Они рассказывали, что русская школа дизайна является канонической для китайского дизайн-образования.

Что касается народных художественных промыслов, то такие художники готовы сотрудничать с современными дизайнерами. Сегодня существуют выставки, специальные программы поддержки, конкурсы, которые способствуют этому сотрудничеству. Сохраняя традиции, красиво и деликатно обращаясь с историческими образами, дополняя всё это инновационными материалами и технологиями, мы сможем сделать окружающий мир лучше.