«Цели, задачи, полномочия и схема управления публично не раскрывались»: историк спецслужб — о создании КГБ

13 марта 1954 года был создан Комитет государственной безопасности при Совете Министров СССР, более известный на весь мир под аббревиатурой КГБ. Новую спецслужбу образовали на основе оперативно-чекистских подразделений МВД, занимавшихся разведкой, контрразведкой, защитой конституционного строя и охраной государственной границы СССР. Историк и ветеран спецслужб Олег Хлобустов в интервью RT рассказал о создании комитета, его отличиях от ранее существовавших советских спецслужб и достижениях сотрудников КГБ.

— Что представляли собой спецслужбы, существовавшие в Советском Союзе до возникновения Комитета государственной безопасности?

— Фактически историческим предшественником КГБ являлось Министерство государственной безопасности (МГБ) СССР, существовавшее в 1946—1953 годах. Но в марте 1953 года на заседании Президиума ЦК КПСС Совета Министров и Президиума Верховного Совета СССР была проведена реформа органов государственного управления, в ходе которой МГБ было ликвидировано, а его функции переданы в Министерство внутренних дел. Возглавил объединённое МВД Лаврентий Берия, который одновременно был заместителем председателя Совета Министров. Его первым заместителем, в свою очередь, был Иван Серов, оставшийся на своей должности даже после ареста Берии и назначения новым министром Сергея Круглова. Нужно отметить, что Серов обладал хорошими организационными способностями и после создания в 1954 году КГБ как отдельного ведомства стал его первым руководителем.

Командир роты старший лейтенант Игорь Туйбахтин с курсантами Московского высшего пограничного командного Краснознаменного училища КГБ СССР имени Моссовета

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© Борис Бабанов

— Чем КГБ принципиально отличался от ранее существовавших советских спецслужб?

— Ещё в сентябре 1953 года было ликвидировано так называемое Особое совещание, существовавшее в советских спецслужбах с 1934 года. Оно фактически обладало правом нарушения конституционного положения об отправлении судопроизводства исключительно судом. Особое совещание отправляло людей в ссылку и в места лишения свободы во внесудебном порядке. Также на определённом этапе ему было предоставлено право выносить смертные приговоры. В КГБ ничего подобного не было.

Следующим принципиальным отличием было появление прокурорского контроля и надзора, в том числе за деятельностью следствия органов госбезопасности. Было даже создано специальное управление в прокуратуре СССР.

С 1954 года начался пересмотр дел ранее осуждённых лиц. Часть из них были реабилитированы, ещё часть — освобождены с учётом уже отбытого срока наказания, некоторым изменили формулировки в статьях обвинения и сократили сроки лишения свободы.

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Принципиально важным моментом стало широкое применение с 1958 года органами госбезопасности мер профилактического воздействия, позволявших предотвратить правонарушение и дать людям возможность избежать уголовной ответственности. С социальной, политической и юридической точки зрения это был, вне всяких сомнений, позитивный шаг.

КГБ как на союзном, так и на республиканском уровнях стал реально подотчётен партийным органам. До создания комитета это требование формально существовало, но на практике спецслужбами не соблюдалось.

— Какими нормативными актами регулировалась деятельность КГБ?

— На первоначальном этапе, до 1959 года, его работа регулировалась только постановлениями Совмина и основополагающим указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 марта 1954 года. Формулировки указа были закрытые. Открыто говорилось только о самом создании новой государственной структуры. Её цели, задачи, полномочия и схема управления публично не раскрывались.

9 января 1959 года Президиумом ЦК КПСС было утверждено «Положение о Комитете государственной безопасности при Совете Министров СССР и его органах на местах». Оно имело совершенно секретный характер и нигде не печаталось. Хотя, оценивая его с точки зрения сегодняшнего дня, можно сказать, что ничего секретного там на самом деле не было. Помимо этого Положения, органы КГБ руководствовались в работе Уголовным кодексом, Уголовно-процессуальным кодексом, Законом о государственной границе и другими нормативными актами. Отдельный закон «Об органах государственной безопасности в СССР» был принят только 16 мая 1991 года. На практике он действовал всего несколько месяцев, но был очень неплохим и сыграл бы, думаю, позитивную роль в истории, если бы действовал подольше.

— Расскажите, пожалуйста, о самых масштабных и ярких достижения КГБ, а также о наиболее трагических провалах.

— Сотрудники КГБ проявляли высочайшее оперативное мастерство, блестяще проводя масштабные операции, которые позитивным образом сказались на безопасности и мирном существовании страны. К примеру, арест 25 мая 1954 года командующего УПА* генерал-хорунжего Василия Кука. Это и раскрытие силами КГБ совместной операции британской Секретной разведывательной службы и американского ЦРУ под кодовым названием «Золото» по прокладке тоннеля к линиям связи советских войск и линиям связи ГДР. Это была очень дорогая операция, но на Западе даже не подозревали, что в КГБ о ней знали уже с момента утверждения плана создания тоннеля.

Ещё одна блестящая операция комитета — предотвращение реализации американского плана «Мангуст» по свержению правительства Фиделя Кастро на Кубе, а также контрразведывательное обеспечение переброски советских войск на остров. Тогда было задействовано свыше 140 судов и огромный контингент лиц, но утечки информации не произошло.

Важную роль сыграл Комитет государственной безопасности в разрешении Карибского кризиса и в обеспечении последующей разрядки. Резидент КГБ в Вашингтоне Александр Феклисов стал неофициальным посредником на переговорах между правительствами СССР и США.

Блестящие операции КГБ — это эвакуации из-за границы советских разведчиков: Кима Филби и Джорджа Блейка. Важную роль комитет играл при оказании интернациональной помощи Демократической Республике Афганистан, высокий профессионализм сотрудники КГБ проявили при освобождении советских заложников в Бейруте в 1985 году.

Удостоверения сотрудников КГБ: — младшего офицера КГБ СССР, дающее право хранения и ношения огнестрельного оружия; — председателя КГБ СССР Ю.В. Андропова

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Что же касается провалов, то среди них нужно упомянуть предательство Родины со стороны сотрудников советских спецслужб — например, Олега Пеньковского, Петра Дерябина. Чтобы понять, какие люди становились предателями, достаточно сказать несколько слов о том, как они себя вели. Пеньковский говорил американцам: «Вы мне дайте миниатюрные ядерные заряды, я их установлю в Москве, где вы скажете. Когда вам будет надо, вы осуществите подрыв этих ядерных зарядов, нанеся ядерный удар по столице Советского Союза». А когда он почувствовал, что может быть арестован, то выставил для своих кураторов условный сигнал «ядерная опасность». Говорят, что Пеньковский сообщил о размещении советских ракет на Кубе и этим предотвратил войну, но нет, он к этому отношения никакого не имел. Наоборот, он передал сведения о технических данных советских ракет, о разворачивании дивизиона, об обслуживании ракет на позициях, о режиме ожидания. И полученная от него информация позволила американцам дешифровать кадры авиасъёмки, когда они обнаружили позиции наших ракет. Это реально то, что он сделал для врага. Поэтому делать из него героя, якобы спасшего мир, не надо.

Ещё одним крупным провалом контрразведки КГБ стало сотрудничество специалиста ГРУ Дмитрия Полякова с Федеральным бюро расследований США. Он длительное время работал на американцев, прежде чем был разоблачён и арестован.

Огромный провал — это передача последним председателем КГБ Вадимом Бакатиным с санкции высшего советского руководства американцам схемы прослушивания посольства США в Москве. Это просто беспримерное предательство интересов государства. И это был удар не только по государственной безопасности, но и по нашим учёным, разрабатывавшим специальную технику. Был нанесён реальный материальный ущерб.

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РИА Новости

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Ну и, конечно, нельзя не сказать о том, что во время событий начала 1990-х мы потерпели поражение в психологической войне, которую вели против СССР англичане, американцы и прочие члены НАТО. Советский Союз создал реально жизнеспособную и привлекательную для многих альтернативу их системе, поэтому им необходимо было уничтожить СССР: конкурент в нашем лице им был не нужен.

— Существует немало стереотипов и мифов о деятельности КГБ: пресловутые фразы о «кровавых палачах», образы «бесцветных» людей в костюмах, по одному щелчку пальцев которых мог бесследно пропасть человек... Имеют ли они что-то общее с действительностью?

— Негативные оценки деятельности КГБ определяются ассоциациями со слежкой, репрессиями, доносами, провокациями, преследованием инакомыслящих, событиями 37-го года, когда комитета даже не существовало. Такие стереотипы намеренно внедряются в сознание. Ещё в 1987 году началась массовая кампания по дискредитации советской власти, в том числе органов государственной безопасности. А ведь госбезопасность — это, по сути, иммунная система, сохраняющая государственный механизм. Когда её отключили, СССР прекратил своё существование. А тем, кто говорит, что страна якобы развалилась сама, хочу напомнить, что в США даже отчеканили памятную медаль «За победу в холодной войне».

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РИА Новости

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Если же отвергнуть стереотипы и посмотреть на ситуацию объективно, то становится очевидным, что КГБ, ОГПУ, НКВД — это совершенно разные структуры. КГБ не имеет ровным счётом никакого отношения к репрессиям 1937 года. Это другая служба, действовавшая в принципиально иных условиях. С момента введения в СССР нового уголовного законодательства в 1959 году и до развала СССР за 32 года КГБ привлёк к уголовной ответственности всего 14 689 человек. Я не говорю, много это или мало, а просто называю цифру.

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).