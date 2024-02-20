«Биологически активные вещества»: учёные открыли ряд полезных соединений в садовом многолетнике
Биологи нашли ряд полезных соединений в садовом многолетнике
- Legion-Media
Учёные из Центрального сибирского ботанического сада СО РАН (Новосибирск), Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН (Новосибирск), Ботанического института имени В.Л. Комарова РАН (Санкт-Петербург) совместно с иностранными коллегами изучили химический состав садового декоративного растения — анемонопсиса крупнолистного. Авторы работы выяснили, что многолетник можно использовать в качестве ценного сырья для нужд фармацевтики. Об этом RT сообщила пресс-служба РНФ. Исследование поддержано грантом фонда. Результаты опубликованы в International Journal of Molecular Sciences.
Анемонопсис крупнолистный (Anemonopsis macrophylla) — это небольшое декоративное растение с бело-розовыми цветками, в дикой природе оно встречается на территории Японии. В России и других странах достаточно неприхотливый анемонопсис выращивается в декоративных целях. Впервые растение было описано биологами ещё в 1845 году, однако его химический состав оставался неизученным. Выдвигались лишь догадки, что растение, как и многие представители семейства лютиковых (воронец, весенник и другие), может содержать в листьях и цветках вещества, которые можно использовать в фармацевтике.
- Административное здание Центрального сибирского ботанического сада Сибирского отделения Российской академии наук (ЦСБС СО РАН)
- РИА Новости
Авторы работы проанализировали химический состав растений, собранных в Японии, а также выращенных в Центральном сибирском ботаническом саду СО РАН.
Оказалось, что анемонопсис содержит более 100 химических соединений, многие из которых обладают биологической активностью. Почти треть из них оказались флавоноидами — природными красителями, среди которых встречаются соединения с антибактериальной, противораковой и противовирусной активностью. Около 20% всех полученных веществ — фенольные кислоты — органические соединения, которые защищают клетки растений от окисления. В медицине такие соединения входят в состав противовоспалительных и противоопухолевых средств, а также антисептиков.
Кроме того, учёные выявили 16 кумаринов — ароматических веществ, применяющихся в производстве парфюмерии. Некоторые природные кумарины, кроме приятного запаха, обладают противовоспалительной активностью.
Как отмечают биологи, анемонопсис крупнолистный может стать ценным сырьём для получения ряда лекарственных соединений. Растение можно выращивать искусственно в промышленных количествах.
«Anemonopsis macrophylla может рассматриваться как перспективное растение-продуцент и искусственно выращиваться для целей производства. В дальнейшем мы планируем изучить и сравнить химический состав растений, близкородственных анемонопсису, и выявить наилучших продуцентов биологически активных веществ, в том числе редко встречающихся в растительном мире соединений, например хромонов и фурокумаринов», — рассказал RT руководитель проекта, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Андрей Эрст.
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