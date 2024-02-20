RT в Telegram
Подпишись

«Биологически активные вещества»: учёные открыли ряд полезных соединений в садовом многолетнике

Биологи нашли ряд полезных соединений в садовом многолетнике

Короткая ссылка
Надежда Алексеева, Екатерина Кийко
Российские биологи исследовали химический состав садового многолетника анемонопсис крупнолистный (Anemonopsis macrophylla) на предмет содержания лекарственных соединений. Оказалось, что растение богато на биологически активные вещества. В его составе удалось выделить 16 различных кумаринов — ароматических соединений, которые применяются в парфюмерии и фармацевтике, а также противовоспалительные флавоноиды и фенольные кислоты. По словам авторов работы, анемонопсис можно культивировать на территории России в промышленных количествах для нужд фармацевтической отрасли.
«Биологически активные вещества»: учёные открыли ряд полезных соединений в садовом многолетнике
  • Legion-Media

Учёные из Центрального сибирского ботанического сада СО РАН (Новосибирск), Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН (Новосибирск), Ботанического института имени В.Л. Комарова РАН (Санкт-Петербург) совместно с иностранными коллегами изучили химический состав садового декоративного растения — анемонопсиса крупнолистного. Авторы работы выяснили, что многолетник можно использовать в качестве ценного сырья для нужд фармацевтики. Об этом RT сообщила пресс-служба РНФ. Исследование поддержано грантом фонда. Результаты опубликованы в International Journal of Molecular Sciences.

Анемонопсис крупнолистный (Anemonopsis macrophylla) — это небольшое декоративное растение с бело-розовыми цветками, в дикой природе оно встречается на территории Японии. В России и других странах достаточно неприхотливый анемонопсис выращивается в декоративных целях. Впервые растение было описано биологами ещё в 1845 году, однако его химический состав оставался неизученным. Выдвигались лишь догадки, что растение, как и многие представители семейства лютиковых (воронец, весенник и другие), может содержать в листьях и цветках вещества, которые можно использовать в фармацевтике.

  • Административное здание Центрального сибирского ботанического сада Сибирского отделения Российской академии наук (ЦСБС СО РАН)
  • РИА Новости

Авторы работы проанализировали химический состав растений, собранных в Японии, а также выращенных в Центральном сибирском ботаническом саду СО РАН.

Оказалось, что анемонопсис содержит более 100 химических соединений, многие из которых обладают биологической активностью. Почти треть из них оказались флавоноидами — природными красителями, среди которых встречаются соединения с антибактериальной, противораковой и противовирусной активностью. Около 20% всех полученных веществ — фенольные кислоты — органические соединения, которые защищают клетки растений от окисления. В медицине такие соединения входят в состав противовоспалительных и противоопухолевых средств, а также антисептиков.

Также по теме
Геометрия молекулы: российские учёные создали противораковые соединения на основе куркумина и фтора
Российские учёные создали соединение на основе синтетического куркумина и фтора, которое обладает выраженным противоопухолевым...

Кроме того, учёные выявили 16 кумаринов — ароматических веществ, применяющихся в производстве парфюмерии. Некоторые природные кумарины, кроме приятного запаха, обладают противовоспалительной активностью.

Как отмечают биологи, анемонопсис крупнолистный может стать ценным сырьём для получения ряда лекарственных соединений. Растение можно выращивать искусственно в промышленных количествах.

«Anemonopsis macrophylla может рассматриваться как перспективное растение-продуцент и искусственно выращиваться для целей производства. В дальнейшем мы планируем изучить и сравнить химический состав растений, близкородственных анемонопсису, и выявить наилучших продуцентов биологически активных веществ, в том числе редко встречающихся в растительном мире соединений, например хромонов и фурокумаринов», — рассказал RT руководитель проекта, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Андрей Эрст.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить