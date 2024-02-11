«Был лучшим знатоком Ирана в Российской империи»: востоковед Лана Раванди-Фадаи — о гибели Александра Грибоедова

11 февраля 1829 года в результате резни в российском посольстве в Иране погиб выдающийся русский литератор и дипломат Александр Грибоедов. Учёные до сих пор не выяснили все обстоятельства этой трагедии. В частности, достоверно неизвестно, было ли нападение на русского дипломата результатом случайного стечения обстоятельств или спровоцировано намеренно. Руководитель Восточного культурного Центра и старший научный сотрудник ИВ РАН Лана Раванди-Фадаи в интервью RT рассказала о гибели Александра Грибоедова и тайнах, связанных с его убийством.

— Александр Грибоедов, известный всем в первую очередь как великий русский литератор, также служил дипломатом. В 1818 году он был назначен секретарём при царском поверенном в делах в Персии, а затем — полномочным министром Российской императорской миссии. Чем именно он занимался в Тегеране?

— Грибоедов старался обеспечить прочный и устойчивый мир между Россией и Ираном, в частности, уладить пограничные споры, что было довольно сложно сделать, так как иранские власти были недовольны условиями Гюлистанского мира 1813 года и способствовали дестабилизации ситуации на российско-иранской границе. Наследник престола Аббас-мирза заплатил 20 тыс. рублей дагестанским ханам, чтобы они восстали против российской власти.

Генерал Алексей Ермолов, который в 1817—1818 годах был послом России в Иране, считал, что Аббас-мирза настроен антироссийски и в подходящий момент готов начать войну против империи. Грибоедов придерживался того же мнения.

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После Второй русско-персидской войны 1826—1828 годов Грибоедов был повышен в должности до посла России в Иране и на него была возложена миссия добиться от шаха выполнения статей мирного договора — в первую очередь, выплаты контрибуции. Кроме того, Грибоедов должен был добиться нейтралитета Ирана в очередной Русско-турецкой войне.

Для выплаты России 20 млн рублей контрибуции за поражение в войне иранские власти усилили поборы с населения, в том числе с беднейших слоёв. Это возмутило простых персов. Известно, что перед отъездом к месту службы Грибоедов, принимая во внимание накалённую обстановку в персидском обществе, предлагал министру иностранных дел Карлу Нессельроде отсрочить выплату шахом остатков контрибуции, но получил категорический отказ.

— Как складывались в начале XIX века отношения между Россией и Персией? Верно ли, что Тегеран в это время находился под сильным британским влиянием, и это наложило свой отпечаток на политическую позицию персидских властей?

— Российско-иранские отношения в тот период были очень нестабильными, недружественными, между странами за короткий период прошли две русско-персидские войны: 1804—1813 годов и 1826—1828 годов, по итогам которых Иран утратил значительные территории — Азербайджан, Армению и часть Дагестана.

Англия с начала XIX века старалась укрепить своё влияние на Ближнем Востоке и вытеснить оттуда Россию. Поэтому она стремилась стать посредником между Ираном и рядом других стран: Афганистаном, Россией и особенно Турцией в урегулировании приграничных споров с целью нарастить своё влияние и составить конкуренцию России в регионе, создав коалицию выступающих против неё государств. Но ирано-турецкие противоречия были слишком сильны, поэтому попытки некоторых политиков в обеих странах создать антироссийский союз ни к чему не привели.

При этом Иран действительно находился под сильным британским влиянием. Проводниками этого влияния были английские дипломаты, офицеры, врачи, купцы. Англия вооружала и обучала иранскую армию, готовила её для войны с Россией, используя стремление иранских властей к реваншизму. Англия также поддерживала любые шаги Ирана, направленные на обострение отношений с Россией. Однако после захвата англичанами острова Кешм некоторые иранцы решили, что стоит укреплять связи с Россией для противодействия Англии, хотя политика иранских властей осталась неизменной.

Александр Грибоедов. Портрет работы И. Крамского, 1875 год

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— Какие события создали предпосылки для резни в российском посольстве в 1829 году и стали её непосредственной причиной? Кто мог стоять за беспорядками?

— Активными противниками России были Аллаяр-хан, занимавший должность садр-азама (главы правительства) в 1824—1827 годах, и наиболее фанатично настроенные шиитские богословы. Они обвиняли Россию во всех бедах Ирана. Англичанам также было выгодно усилить антироссийские настроения в Иране. Переговоры Грибоедова и шахского двора шли очень сложно, хотя в конце наметился определённый прогресс и власти согласились со многими требованиями России.

В качестве причины резни в российском посольстве можно рассматривать случай, связанный с евнухом Якубом Маркаряном, который выразил желание отправиться на родину в Ереван, и укрылся в российском посольстве. Шах потребовал его выдачи, так как опасался, что Маркарян может разгласить многие тайны двора. Грибоедов отказался выдать беглеца, ссылаясь на Туркманчайский договор, разрешающий защищать подданных Ирана, обратившихся к России за поддержкой. Кроме того, в российское посольство пришли две армянки из гарема Аллаяр-хана, что ещё больше усилило его гнев.

Идею разгромить российское посольство подал министр иностранных дел Ирана Абд-оль-Хасан-хан, который получал от англичан деньги, а радикально настроенная часть шиитского духовенства выпустила фетву (в исламе — решение по какому-либо вопросу. — RT) — разрешение на уничтожение миссии. Люди Аллаяр-хана приняли участие в организации разгрома.

По поводу действий самого правителя Ирана Фетх али-шаха существуют противоречивые версии: одни историки считают, что он не препятствовал погрому, а другие — что он, наоборот, хотел остановить погром, отправив даже своих сыновей, чтобы они убедили народ разойтись, но не смог обуздать гнев толпы погромщиков.

Вообще события, предшествующие резне в посольстве, до сих пор трактуются по-разному российскими и иранскими историками. Часть иранских историков считает, что женщины из гаремов иранской знати якобы были отведены Грибоедовым в посольство против их воли, что и вызвало гнев иранцев. Российские же учёные указывают, что Грибоедов был лучшим знатоком Ирана в Российской империи и весьма аккуратно и сдержанно осуществлял свою миссию и, таким образом, он не мог сознательно спровоцировать конфликт, а тем более уводить чужих жён без их согласия. То есть эти женщины сами хотели покинуть гаремы и поэтому добровольно укрылись в российском посольстве.

В. Мошков. Первое свидание И.Ф. Паскевича с наследником персидского престола Аббас-Мирзою (Грибоедов — пятый справа).

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— Как произошло само нападение на российское посольство? При каких обстоятельствах погиб Александр Грибоедов?

— Трагические события произошли 11 февраля. Упоминается, что в день нападения на российскую дипмиссию один из влиятельных представителей шиитского духовенства Мирза Масих Моджтахед с кафедры мечети призвал идти в посольство и забрать оттуда женщин.

Когда погромщики вышли из мечети, их было около 500 человек, а когда они подошли к посольству, их количество уже достигло 10 тыс. Организаторы нападения на посольство вскоре сами потеряли контроль над погромщиками.

По одной из версий, когда прозвучал стук в двери посольства, Грибоедов, взявший командование на себя, отдал приказ стрелять. Конвой миссии из 16 казаков пытался оказать сопротивление нападавшим, но безуспешно. В итоге погибли практически все 37 человек миссии, кроме первого секретаря Ивана Мальцова и двух курьеров. По данным, которые нашёл в архивах востоковед Владимир Косоговский, Грибоедов сам, обороняясь, убил 18 вооружённых кинжалами фанатиков. Дом, в котором находилась миссия, был разрушен. Часть русских была убита на территории находящейся рядом британской миссии. При этом имущество русских было разграблено, а имущество англичан нетронуто, что подтверждает версию о косвенном участии Англии в этих событиях.

Церковь Святого Давида и гробница А.С. Грибоедова в Тифлисе. Конец XIX века

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— Каковы были последствия нападения на посольство России?

— Гибель Грибоедова стала происшествием, из-за которого новый садр-азам Мирза Абулькасим Фарахани совместно с Аббасом Мирзой вынуждены были отправить объяснительное письмо Николаю I. Однако события, закончившиеся смертью Грибоедова, были названы случайными и непредумышленными.

Благодаря удачному выбору слов в письме, оно нашло положительный отклик у русских. Выражение дружеских чувств со стороны иранской власти, доклад об обстоятельствах инцидента секретаря российского посольства в Иране Мальцова, который уцелел во время убийства Грибоедова, а также описание якобы неуместного и резкого, со слов иранской стороны, поведения Грибоедова в отношении иранских поданных — всё это способствовало тому, что в России не предприняли никаких гневных действий против Ирана за это происшествие.

Вместе с тем, стоит отметить, российские историки считают, что из-за опасений за свою судьбу Мальцов несправедливо оговорил Грибоедова. Вместе с тем Россия настаивала на официальном урегулировании инцидента, и поэтому сын Аббаса Мирзы Хосров-Мирза вместе со спутниками, среди которых был Мирза Таги-хан Амир Кябир и секретарь Мирзы Аболькасима Фарахани, отправились в Санкт-Петербург, чтобы принести официальные извинения. По словам историков, Мирза Масих Моджтахед был отправлен в ссылку, а один из людей, замеченных в день нападения с окровавленным оружием в руках, был схвачен и убит в знак возмездия за гибель главы российской дипмиссии.

В свою очередь, принц Хосров-Мирза подарил Николаю I алмаз «Шах» — один из крупнейших в мире алмазов. Принц также посетил мать Грибоедова и со слезами попросил прощения от имени своего народа.

После визита Хосров-Мирзы император Николай I простил Персии остаток контрибуции. Мало того, он передал иранской дипломатической миссии столь богатые дары от русской короны, что для их перевозки потребовалось 193 лошади и 16 повозок. Главной причиной такого снисхождения императора был занятый Персией нейтралитет во время Русско-турецкой войны 1828—1829 годов. После этого российско-иранские отношения стали постепенно налаживаться.

Алмаз "Шах" из Алмазного фонда РФ в Москве

РИА Новости

© Юрий Сомов

— Существуют две версии того, как тело Грибоедова было доставлено в Российскую империю для погребения. Одна из них зафиксирована в официальных документах и описывает воинские почести, другая, которой придерживался, в частности, Александр Пушкин, говорит о том, что тело великого литератора доставили в Россию в гораздо более скромных условиях. Какая из них, по-вашему, ближе к истине?

— В научной литературе пушкинская версия о похоронах Грибоедова не подтверждается. Она противоречит документальным свидетельствам о воинских почестях, с которыми перевозили гроб Грибоедова. Согласно отчёту генерального консула России в Тебризе Андрея Амбургера, от Тегерана до границы с Россией тело дипломата сопровождал отряд из 50 всадников во главе с Кеиб Али-султаном, а от границы до Тифлиса — батальон 2-го Тифлисского полка во главе с генерал-майором Мерлини.

Кроме того, историки подчёркивают, что о встрече с Грибоедовым Пушкин впервые заявил в «Путешествии в Арзрум», изданном спустя целых шесть лет после нападения на посольство в Тегеране. Ранее Пушкин об этом событии не упоминал, что ставит достоверность его версии похорон Грибоедова под сомнение. Скорее всего, это был его художественный вымысел. Могила Грибоедова в Тбилиси находится в пантеоне писателей и общественных деятелей Грузии, и сегодня она служит местом поклонения для грузин, которые очень хорошо относятся к Грибоедову не только из-за его выдающегося писательского таланта, но и из-за его брака с грузинкой Ниной Чавчавадзе.