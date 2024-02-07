«Собирание земель»: какую роль в становлении Русского государства сыграл Московский мир 1494 года

530 лет назад был заключён Московский мир между Русским государством и Великим княжеством Литовским. Он завершил Пограничную — или, как её ещё называют, Странную — войну. Боевые действия без формального объявления войны вели пограничные княжества по обе стороны границы. Благодаря успехам ориентированных на Москву князей ряд представителей этнически русской аристократии, служивших ранее Литве, решились сменить сюзерена. Граница Русского государства была отодвинута на запад, а литовские дипломаты официально признали великого князя московского государем всея Руси.

7 февраля 1494 года был подписан Московский мир между Русским государством и Великим княжеством Литовским. Он завершил Пограничную войну между странами, отодвинув границу Русского государства на запад и обеспечив официальное признание Литвой великого князя московского государем всея Руси.

Русь и Литва

Среди историков нет единства относительно даты начала Пограничной — или, как её ещё называли, Странной — войны. Дело в том, что формально она не была объявлена. Поэтому в одних источниках её отсчёт ведётся с 1480-х годов, а в других к ней относят только боевые действия 1492—1494 годов. Однако относительно предпосылок к возникновению военного конфликта эксперты говорят с уверенностью.

«Воспользовавшись в XIII—XIV веках сначала раздробленностью Руси, а затем результатами монголо-татарского нашествия, литовские феодалы установили контроль над западной и юго-западной частями русских земель. Власть Великого княжества Литовского над собой вынуждены были признать в том числе удельные князья русского происхождения, попавшие в сферу его влияния. Однако по мере усиления Москвы вокруг неё началось собирание всех русских земель», — рассказал в беседе с RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

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По словам экспертов, со временем этот процесс становился всё более и более интенсивным.

«Для московских князей собирание земель русских превратилось в основную миссию. Многократно усилился этот процесс при Иване III. Как мы знаем, были присоединены к единому государству и Великий Новгород, и Тверь, и другие территории. И перед Москвой встала сверхзадача по возвращению русских земель, входивших в XV веке в состав Великого княжества Литовского», — отметил в разговоре с RT профессор МПГУ и Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова Владимир Волков.

По словам экспертов, в 1480-е годы у Русского государства высвободились серьёзные силы — после стояния на реке Угре Москва поставила точку в истории с формальной зависимостью от Большой орды. Кроме того, власти Русского государства заключили стратегический договор с Крымским ханством, а в 1487 году впервые взяли Казань.

«Появилась возможность решать проблемы с так называемыми Верховскими княжествами, то есть с княжествами, лежащими в верхнем течении Оки», — продолжил Владимир Волков.

В Верховских княжествах правили потомки киевского и черниговского князя Михаила Всеволодовича. Они находились в феодальной зависимости от литовских великих князей, но уже в 1450-е годы отдельные представители этой ветви Рюриковичей начали переходить на службу Москве.

Иван III

© Wikimedia Commons/Public Domain

«Верховские князья, признавая власть великих князей литовских, надеялись на то, что те будут защищать их княжества от татар. Но те защитить не смогли», — рассказал эксперт.

В качестве примера он привёл события 1480 года, когда войска Большой орды пытались напасть на Русское государство. Тогда они двигались через территорию Верховских княжеств, разоряли их дотла, а Литва ничего не могла с этим поделать.

Пограничная война

Как отметил Виталий Захаров, боевые действия между Литвой и Москвой без объявления войны начались в районе земель Верховских княжеств в 1486—1487 годах. Активное участие в приграничных столкновениях принимали сыновья ранее перешедшего на сторону Москвы Семёна Одоевского: князья Иван, Василий и Пётр. Они оказывали поддержку Ивану Воротынскому, который позже перешёл под власть Русского государства.

В конце 1480-х годов переход русских князей, ранее служивших Литве, на сторону Москвы принял массовый характер. При этом когда они уходили, то захватывали волости, принадлежавшие князьям, которые всё ещё находились на стороне литовцев. Великий князь литовский и одновременно польский король Казимир IV заявлял по этому поводу протесты, но Москва их игнорировала.

Казимир IV

Legion-Media

Ситуация резко обострилась в 1492 году: Казимир IV умер, а его сыновья решили поделить между собой скреплённый личной унией польско-литовский престол. Великое княжество Литовское досталось Александру Ягеллону.

В августе 1492 года Московская рать под командованием князя Фёдора Телепня Оболенского вступила на земли Великого княжества Литовского, захватив Мценск и Любутск. Другие русские отряды заняли Мосальск и Серпейск. Процесс перехода «пограничных» феодалов под руку Ивана III стал ещё более интенсивным. Великое княжество Литовское теряло один город за другим, хотя Александр Ягеллон и отказывался признавать их новый статус.

Сначала литовский князь писал в Москву письма, а затем выслал против непокорных пограничных феодалов войска, которые смогли на некоторое время овладеть Серпейском и Мценском. Однако глобально это уже ничего не меняло. В начале 1493 года в поход выступила новая большая Московская рать. Основные силы литовских войск отступили. В одни города русские отряды вступали без боя, в других быстро подавляли сопротивление литовских гарнизонов.

Александр Ягеллон

Gettyimages.ru

© Fine Art Images/Heritage Images

На этом фоне верховские князья, державшиеся за Литву, также начали переходить на сторону Москвы. Русские полки заняли Вязьму и привели местных жителей к присяге.

Александр Ягеллон развернул боевые действия по всей границе, но успеха добиться не смог. Война так и не была объявлена. По словам Виталия Захарова, великий князь литовский чувствовал свою слабость и поэтому боялся поднимать политические ставки. Польша, в которой правил брат великого князя и которая ещё в XIV веке была связана с Литвой личной унией, была занята своими проблемами и на помощь союзникам идти не хотела.

Александр Ягеллон был вынужден просить мира, отправив в Русское государство дипломатическую делегацию. После напряжённых переговоров 7 февраля 1494 года был заключён Московский мир. Он официально закрепил вхождение в состав Русского государства земель Вяземского и части Верховских княжеств. Александр Ягеллон признал переход на московскую службу ряда своих бывших вассалов, а также права Русского государства на Новгород, Псков и Тверь, отказавшись от каких-либо претензий на них в будущем.

По словам историков, важно было то, что в договоре Иван III именовался «государем всея Руси». Это было официальное признание нового титула московских князей на международном уровне. Договор также устанавливал союзнические отношения Русского государства и Литвы при обороне от татарских ханств, гарантировал охрану торговых путей и неприкосновенность купцов.

Елена и Александр Ягеллон

Gettyimages.ru

© Fine Art Images/Heritage Images

Московский мир был скреплён браком великого князя литовского Александра с дочерью Ивана III Еленой. При этом невесте было гарантировано право оставаться в православной вере.

«Результаты войны были для Русского государства очень велики. Если раньше Литва подчиняла себе русские земли и доминировала в них, то теперь начался обратный процесс. Русские земли стали возвращаться в состав государства, в котором правили московские Рюриковичи», — подытожил Владимир Волков.