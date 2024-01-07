«Чёрная страница истории»: 45 лет назад в Камбодже был свергнут диктатор Пол Пот и режим красных кхмеров

7 января 1979 года в Камбодже был свергнут диктатор Салот Сар, больше известный под псевдонимом Пол Пот. На исходе военного присутствия США в Индокитае Пол Пот и движение красных кхмеров в 1975 году захватили власть в Камбодже. В государстве, которое было переименовано в Демократическую Кампучию, был установлен жесточайший террор. Страна была превращена в огромную трудовую сельскохозяйственную коммуну, в которой истреблялись все образованные граждане. По словам экспертов, период правления красных кхмеров, которому способствовали действия США, стал чёрной страницей в истории Юго-Восточной Азии.

7 января 1979 года вьетнамские войска вошли в Пномпень, столицу Демократической Кампучии — государства, провозглашённого движением красных кхмеров под руководством Пол Пота на территории Камбоджи.

Сам диктатор и его соратники вместе с преданными боевиками, отступая, бежали из столицы на запад страны, в густые джунгли на границе с Таиландом. Режим Пол Пота, по разным оценкам повинный в гибели 1—3 млн человек, был свергнут, просуществовав без малого четыре года.

Парижский революционер

Будущий диктатор Пол Пот (настоящее имя — Салот Сар) родился в 1925 году в семье зажиточных крестьян в Камбодже, которая в то время была колониальным владением Франции. После переезда в Пномпень он год провёл в буддийском монастыре, а затем поступил во французскую католическую начальную школу. Некоторое время он обучался столярному делу в одном из колледжей, а в целом историки оценивают камбоджийский период его образования отрезком до 1949 года.

Тогда он получил правительственную стипендию и отправился в Париж изучать радиоэлектронику. Там Пол Пот присоединился к группе молодых левых камбоджийских националистов, которые впоследствии стали его соратниками по движению красных кхмеров, а затем вступил в ряды Французской коммунистической партии.

Особенно его впечатлили идеи революционного земляка Кхиеу Сампхана — будущего председателя Госсовета Демократической Кампучии (формально главы государства), который в 2014 году был приговорён к пожизненному заключению за преступления против человечности, а в 2018-м получил второй пожизненный срок по обвинению в геноциде.

Пол Пот во главе колонны красных кхмеров в 1979 году

AP

© Kyodo News

Кхиеу Сампхан был одержим идеей аграрной революции, он убеждал камбоджийских националистов в том, что люди должны жить и трудиться в полях, а все соблазны современной западной цивилизации следует уничтожить.

Во Франции Пол Пот уделял больше времени революционной деятельности, чем учёбе. В итоге после проваленных экзаменов его лишили стипендии и в 1953-м он вернулся в Пномпень. В том же году Камбоджа получила независимость.

На родине Пол Пот примкнул к местным коммунистам. Он принимал активное участие в деятельности компартии и впоследствии стал её генеральным секретарём. В 1950-е и 1960-е годы под руководством Пол Пота и его соратников аграрное течение камбоджийского коммунизма окончательно оформилось в самостоятельное движение, получившее название «красные кхмеры».

Борьба за Индокитай

Сразу после окончания колониальных войн Индокитай, как тогда называли Юго-Восточную Азию, стал одним из главных театров напряжённого противостояния между США и СССР в рамках холодной войны. Вашингтон стремился сдержать распространение коммунизма в регионе, что привело к началу вьетнамской войны, а затем военные действия распространились на соседние Камбоджу и Лаос.

Президент США Ричард Никсон и госсекретарь Генри Киссинджер

AP

© Bob Schutz

В феврале 1969 года президент США Ричард Никсон поручил своему советнику по нацбезопасности Генри Киссинджеру подготовить военную операцию, которая бы включала в себя нанесение интенсивных авиаударов, направленных на уничтожение северовьетнамских маршрутов снабжения вдоль тропы Хо Ши Мина, которая пролегала по территории Лаоса и Камбоджи.

Эта бомбардировочная кампания получила название «Операция «Меню» и продолжалась с марта 1969 года по май 1970-го.

Также по теме «Потери на порядки превысили выгоды»: как начались военно-воздушные операции США против Северного Вьетнама 55 лет назад Соединённые Штаты провели против Северного Вьетнама первую воздушную операцию — «Пронзающая стрела». Во время серии...

Однако, вопреки планам Никсона и Киссинджера, продолжительные бомбовые удары не только не достигли заявленных стратегических целей, а, наоборот, подогрели антиамериканские настроения в Камбодже и в итоге вылились в усиление красных кхмеров — в их лагеря постоянно прибывали новые бойцы.

Одновременно с американскими бомбардировками в Камбодже шла гражданская война. В 1970 году в результате дворцового переворота был свергнут король Камбоджи Нородом Сианук. Страной стал править проамериканский военный и политический деятель Лон Нол, ранее занимавший пост премьер-министра.

Однако его режим, поддерживаемый США, оказался ещё менее популярным, чем власть короля Сианука. Постепенно красным кхмерам под руководством Пол Пота удалось полностью установить контроль над сельской местностью и изолировать новое правительство в городах.

Аграрный геноцид

Красные кхмеры окончательно пришли к власти в Камбодже в 1975 году. Пол Пот и его соратники начали построение общества предельного равенства. Вдохновлённые культурной революцией в Китае, красные кхмеры за несколько месяцев превратили провозглашённую Демократическую Кампучию буквально в трудовой лагерь, значительная часть населения подвергалась жесточайшим репрессиям и казням.

Также по теме В Камбодже умер идеолог красных кхмеров Нуон Чеа Бывший премьер-министр Камбоджи, высокопоставленный функционер режима красных кхмеров Нуон Чеа умер в возрасте 93 лет в тюрьме, где...

Врагами нового строя объявили горожан, которых решено было путём перевоспитания превратить в полезных членов общества, то есть в крестьян-аграриев. Принудительная депортация населения из городов в сельскую местность сопровождалась регулярными расстрелами — в основном людей с образованием выше начального.

Были закрыты все учебные заведения, храмы и больницы. Было запрещено хождение денег, а также использование какого-либо языка, кроме кхмерского. Нельзя было писать и читать ничего, кроме указов и рабочих документов режима. Была прекращена работа почтовой и телефонной связи. Смертная казнь полагалась за малейший проступок.

Демократическая Кампучия была полностью отрезана от внешнего мира, дипломатические отношения со всеми государствами были разорваны, населению запрещались въезд и выезд из страны. Камбоджа превратилась в изолированный трудовой лагерь.

Однако аграрная политика Пол Пота и красных кхмеров провалилась, в Демократической Кампучии начался голод. Из-за закрытия больниц свирепствовали болезни. Точное количество жертв геноцида из-за отсутствия каких-либо записей установить невозможно, однако по разным данным за три года и восемь месяцев правления Пол Пота погибли от 1 млн до 3 млн камбоджийцев.

Штурм Пномпеня вьетнамскими войсками, 7 января 1979 года

Gettyimages.ru

© Universal Images Group

Пол Пот объяснял неудачи своего правления происками соседнего Вьетнама, против которого красные кхмеры вскоре развернули вооружённую борьбу с пограничными вылазками.

В ответ Вьетнам провёл военную интервенцию в Камбоджу. Красные кхмеры пытались оборонятся, однако командиры движения лучше разбирались в репрессиях, чем в ведении боевых действий, а уровень подготовки рядовых бойцов был чрезвычайно низок — по большей части армия Пол Пота состояла из детей 10—12 лет и подростков.

В итоге вьетнамцы всего за две недели свергли режим Пол Пота и 7 января 1979 года заняли Пномпень.

Поддержка США

Однако красные кхмеры не были полностью уничтожены. Уйдя в джунгли на западе страны, они получили неожиданную поддержку со стороны США. Проиграв войну во Вьетнаме в 1975 году, Вашингтон хотел сдержать дальнейшее усиление этой страны и начал тайно поддерживать вьетнамских противников в Камбодже ещё с начала их прихода к власти.

Камбоджийские беженцы в Таиланде

AP

© Gary Mangkorn

По окончании Вьетнамской войны госсекретарь США Генри Киссинджер выбрал в качестве посредников между красными кхмерами и Вашингтоном представителей соседнего Таиланда, которым в ноябре 1975-го заявил: «Вам... следует сказать камбоджийцам, что мы будем с ними дружить. Они кровожадные головорезы, но это не станет для нас препятствием. Мы готовы наладить с ними отношения».

Также по теме «Вывозили всё, что только могли»: как парижская колонизация повлияла на историю Вьетнама 160 лет назад французские войска взяли штурмом цитадель Сайгона. Это стало одним из первых крупных успехов Парижа в захвате Индокитая....

США поддерживали красных кхмеров и после их свержения. В 1980 году Вашингтон добился того, что полпотовцы удержали камбоджийское кресло в ООН, тем самым сохранив дипломатическую легитимность.

Кроме того, по признанию экс-советника президента США по нацбезопасности Збигнева Бжезинского, Вашингтон «полуофициально одобрял» помощь красным кхмерам со стороны Китая и Таиланда.

Однако после распада СССР американцы утратили интерес к красным кхмерам, а скрывающийся в джунглях Пол Пот был в 1997 году схвачен своими бывшими соратниками и заключён под домашний арест, а год спустя он умер — распространялись версии смерти от сердечной недостаточности, отравления и самоубийства.

О роли США в становлении самой кровавой диктатуры второй половины ХХ века впоследствии говорили и сами красные кхмеры. Об этом на судебном процессе в 2009 году заявил, в частности, один из ближайших соратников Пол Пота — Канг Кек Иеу по прозвищу «товарищ Дуть». «Ричард Никсон и Киссинджер позволили красным кхмерам ухватиться за великолепные возможности», — заявил он.

Абсурдный режим

Правление красных кхмеров стало чёрной страницей в истории Камбоджи, отметил в разговоре с RT заведующий кафедрой востоковедения МГИМО, доктор исторических наук Дмитрий Стрельцов.

«Приход такого радикального маоистского режима к власти отбросил Камбоджу в развитии на многие десятилетия назад. Была полностью уничтожена интеллигенция, промышленная база страны, всё это сопровождалось огромным количеством жертв. Все внутренние проблемы Пол Пот хотел решить за счёт внешней экспансии, и это привело к закономерному концу — вьетнамцы его свергли. Но это та чёрная страница истории, про которую в самой Камбодже сейчас предпочитают не вспоминать», — подчеркнул политолог.

Камбоджийские солдаты правительства Лона Нола во время гражданской войны в 1973 году

AFP

© ENNIO IACOBUCCI

При этом военные и политические шаги США, которые начали устанавливать своё влияние в Индокитае сразу после колониальных войн, очевидно повлияли на становление красных кхмеров и их приход к власти, считает Стрельцов.

Об особенностях идеологии красных кхмеров в беседе с RT рассказал доктор исторических наук, профессор Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.

«Пол Пот говорил, что Вьетнам и СССР строят социализм таким образом: берут корзину с фруктами и выбрасывают оттуда гнилые. А у нас другой метод: мы выбросим всю корзину и будем собирать с деревьев только здоровые фрукты. Красные кхмеры довели до абсурда практически все аспекты коммунизма. Они отменили деньги, упразднили города. Даже новые семьи они организовывали по такому принципу: выстраивали две бригады — мужскую и женскую и по росту объявляли их мужем и женой. Вот так они понимали коммунистическую доктрину», — отметил эксперт.

Вместе с тем, к установлению режима красных кхмеров напрямую причастны США, так как в 1970 году Вашингтон поддержал свержение короля Сианука, рассчитывая на режим Лона Нола, добавил Мосяков.

Также по теме Последний сталинист Европы: 115 лет со дня рождения албанского диктатора Энвера Ходжи 115 лет назад родился Энвер Ходжа — лидер Народной Социалистической Республики Албания, которой он бессменно правил более 40 лет. Под...

«Все эти кхмерские партизаны — Пол Пот, Та Мок, товарищ Дуть — они первоначально пользовались популярностью у населения как противники короля Сианука. В результате начался очень быстрый рост их вооруженных сил за счёт крестьянства. Это сыграло огромную роль в формировании организационной базы движения», — отметил эксперт.

Кроме того, популярность красных кхмеров росла из-за бесконечных бомбардировок Камбоджи американскими войсками, подчеркнул Дмитрий Мосяков.

«Американцы думали, что они разбомбят коммунистов во Вьетнаме и Камбодже, но своими действиями только приближали их приход к власти. Велись фактически ковровые бомбардировки, погибло огромное количество людей, прежде всего крестьян. Очень многие камбоджийцы были лишены средств к существованию, стали нищими и озлобленными беженцами. И все они, конечно, поддержали красных кхмеров. А американцы потом бросили режим Лона Нола один на один с полпотовцами», — рассказал политолог.

Он подчеркнул, что США никогда не интересовала дальнейшая судьба Камбоджи — только свои собственные интересы.

«Американцы действовали, исходя из своих собственных интересов, а не интересов камбоджийцев или кхмеров. Когда будет нужно, они поддержат своих прокси-союзников, когда надобность в них отпадёт, скажут «извините» и уйдут. В итоге те, кто им поверил, остаются один на один со своими противниками, подчас совершенно не ожидая этого», — заключил эксперт.