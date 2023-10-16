Последний сталинист Европы: 115 лет со дня рождения албанского диктатора Энвера Ходжи

115 лет назад родился Энвер Ходжа — лидер Народной Социалистической Республики Албания, которой он бессменно правил более 40 лет. Под его руководством Албания стала одной из самых закрытых и изолированных стран мира. Ходжа был убеждённым сталинистом. Во время холодной войны он разорвал отношения как с СССР, так и Китаем, которые, по его мнению, предали идеалы Вождя народов. Ходжа стал развивать в Албании собственный вариант коммунизма: с 1967 года населению запрещалось иметь предметы роскоши, среди которых значились дачи, личные автомобили и даже магнитофоны. Политологи отмечают, что радикальная идеология Ходжи и проводимая им политика изоляционизма привели к тому, что Албания оказалась в невыгодном положении перед лицом глобальных процессов конца XX века.

16 октября 1908 года в городе Гирокастра в албанских владениях Османской империи родился Энвер Ходжа — будущий лидер Народной Социалистической Республики Албания, которой он бессменно руководил до своей смерти в 1985 году.

Ходжа, сын мусульманского торговца тканями, учился во французском лицее, а после по государственной стипендии поступил в университет Монпелье во Франции. Позднее молодой албанец стал членом Французской компартии, в которую входили многие из его революционно настроенных соотечественников.

Энвер Ходжа уже тогда восхищался деятельностью Иосифа Сталина и считал, что коммунисты Албании должны во всём соответствовать и подражать ему и ВКП(б). В 1938 году по настоянию лидеров албанской секции Французской компартии Ходжа был направлен в СССР, где в апреле он впервые встретился со Сталиным.

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Эта встреча стала одним из важнейших событий в его жизни. Впоследствии в своих воспоминаниях о лидере СССР он называл Иосифа Сталина «горячо любимым человеком, выдающимся вождём русского и мирового пролетариата, верным другом албанского народа, дорогим другом угнетённых народов всего мира».

Ходжа был активным деятелем и одним из лидеров коммунистического подполья во время вторжения в Албанию сил фашистской Италии в 1939 году и сотрудничал с югославскими коммунистами после оккупации их страны силами нацистской Германии в 1941 году. После того, как оккупационные войска покинули Албанию в 1944 году, Энвер Ходжа стал премьер-министром и одновременно министром иностранных дел в сформированном правительстве.

В 1940-е годы он неоднократно посещал СССР и встречался с Иосифом Сталиным. Москва активно поддерживала Тирану и направляла в балканскую страну специалистов (инженеров, преподавателей, врачей), а также пароходы с продовольствием, оборудованием, машинами, медикаментами. Первый пятилетний план послевоенного восстановления Албании был разработан в советском Госплане.

В 1947 году, во время очередного визита в СССР, Иосиф Сталин наградил Ходжу орденом Суворова, который албанский лидер впоследствии всегда надевал во время официальных церемоний.

Непримиримый сталинист

После того, как югославские коммунисты под руководством маршала Тито идеологически разошлись с СССР в 1948 году, Энвер Ходжа порвал с ними отношения. Он обвинял Тито в том, что маршал пытается доминировать над другими коммунистическими странами на Балканах и имеет планы их поглощения. Под предлогом борьбы с «титовцами» и врагами народа, Ходжа с 1948 по 1951 год провёл масштабную зачистку своих политических противников.

Энвер Ходжа

Gettyimages.ru

В 1953 году скончался идейный вдохновитель и покровитель албанского лидера — Иосиф Сталин. В 1956-ом в Москве прошёл XX съезд КПСС, на котором новый советский лидер Никита Хрущёв выступил с критикой культа личности Сталина.

Историки отмечают, что это привело к значительному охлаждению в отношениях между СССР и коммунистической Албанией.

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Албанский лидер ужесточил свою внутреннюю политику. Он организовал новую чистку, под которую попали все албанские коммунисты, посмевшие согласиться с выводами доклада Хрущёва и критиковавшие своего премьера за его преданность Сталину. Этот шаг окончательно укрепил единовластие Энвера Ходжи в Албании.

Ходжа проводил индустриализацию и коллективизацию сельского хозяйства страны, прибегая к жёстким методам, попутно возводя собственный культ личности — в его честь в Албании назывались многочисленные предприятия, улицы и даже горные вершины. Он критиковал другие коммунистические страны за недостаточно ревностное следование идеалам марксизма-ленинизма и Иосифа Сталина, и постепенно албанский коммунизм превратился в «ходжаизм».

На этом фоне разногласия между Тираной и Москвой усугублялись. Никита Хрущёв в 1959 году посетил Албанию в надежде нормализовать отношения, однако сделать это ему не удалось.

В ответ на новый виток десталинизации в СССР, в рамках которого Хрущёв критиковал албанского премьера за массовые репрессии против коммунистов и беззаконие, в 1961 году Ходжа разорвал дипломатические отношения с Советским Союзом, а в 1968-ом официально вывел Албанию из Варшавского договора (к тому времени Тирану уже много лет не приглашали на саммиты и мероприятия блока).

Разрыв связей с СССР и прекращение щедрой советской помощи негативно сказалось на материальном положении Албании. На это Ходжа отреагировал ещё большей радикализацией своей идеологии. В стране были запрещены дачи, личные автомобили и широкий спектр предметов «роскоши», в том числе магнитофоны.

Полная изоляция

В это же время Албания сблизилась с Китаем, который также разошёлся с СССР из-за идеологических разногласий. Теперь албанскую экономику поддерживала китайская помощь.

Однако в 1976 году скончался председатель КНР Мао Цзэдун. Отношения Албании и Китая после этого за несколько лет повторили уже известный путь: Энвер Ходжа объявил политических наследников Великого кормчего ревизионистами и предателями и разорвал связи с Пекином после прекращения выделения его стране помощи в 1978 году.

Полностью закрывшись от Запада и разорвав отношения практически со всеми странами соцблока, Энвер Ходжа привёл Албанию к полной изоляции от всего мира.

После того, как Ходжа провозгласил курс на построение полностью атеистического государства, в стране началась агрессивная антирелигиозная кампания. Власти активно уничтожали мечети, православные и католические церкви и соборы.

Кроме того, с начала 1970-х годов в Албании реализовывался проект Ходжи по строительству огромного количества оборонительных сооружений, призванных защитить страну в случае нападения НАТО, Югославии или СССР. Во всех уголках страны по разным оценкам было построено до 700 тыс. бункеров и ДОТов.

Албанские бункеры

Legion-Media

С начала 1980-х здоровье Ходжи резко ухудшилось, а в высшем руководстве страны была проведена очередная чистка. В 1981 году при невыясненных обстоятельствах погиб давний соратник Ходжи и второе лицо государства — премьер-министр Мехмет Шеху. Он неоднократно призывал албанского лидера вывести страну из глухой изоляции и наладить отношения с другими государствами.

Согласно официальной версии, он покончил с собой из-за обвинений в шпионаже в пользу Югославии. Однако некоторые источники утверждают, что он был застрелен прямо на совещании ЦК Албанской партии труда.

Энвер Ходжа перенёс инфаркт и инсульт и фактически самоустранился от власти, при этом оставаясь формальным главой Албании. Он скончался 11 апреля 1985 года от кровоизлияния в мозг.

После его смерти коммунисты сохраняли власть в Албании ещё в течение пяти лет. И это на фоне идущей в Восточной Европе «Осени народов» — серии антикоммунистических революций.

В начале 1990-х в стране была отменена однопартийная система, а пришедшие к власти демократические силы начали перестройку.

Памятники Энверу Ходже демонтировали, посвящённый ему музей в Тиране (который иногда ошибочно называют «мавзолеем» из-за пирамидальной формы здания) закрыли, а останки лидера перенесли с кладбища героев нации на общественное кладбище на окраине столицы.

Неоднозначные процессы

Энвер Ходжа, как и многие лидеры стран послевоенной Восточной Европы, — очень сложная личность, которой трудно дать однозначную оценку, отметил в разговоре с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Ходжа сделал много для своей страны в годы Второй мировой войны и после неё стоял у истоков современной албанской государственности, в которой он оставил очень значимый след. Под его руководством Албания в течение многих лет была союзницей СССР. Но в то же время нельзя не отметить, что период его пребывания у власти сопровождался многими неоднозначными процессами как во внутренней, так и внешней политике», — подчеркнул эксперт.

Музей-пирамида в Тиране

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При этом для изоляции Албании от СССР и всего Варшавского блока во время холодной войны не было объективных политических причин, считает Владимир Шаповалов.

Балканист кафедры истории южных и западных славян МГУ имени М.В. Ломоносова Владимир Путятин в беседе с RT напомнил, что Албания была полностью аграрным придатком Османской империи, где не существовало как такового рабочего класса, на который можно было бы опереться коммунисту сталинского толка, которым был Энвер Ходжа.

«Ходжа в этих условиях взял на себя неимоверно сложную задачу по укреплению в Албании коммунистической идеологии, и ему это сделать удалось. Однако после освобождения Албании от фашистов она всё равно осталась заложником интересов великих держав — теперь уже СССР и Югославии. Последней тогда руководил Иосип Броз Тито, который хотел удержать Тирану в сфере своего влияния. Последующие неординарные шаги Ходжи следует рассматривать в контексте холодной войны, когда небольшим государствам приходилось выбирать, какому сюзерену рано или поздно подчиниться», — отметил политолог.

Албании под руководством Ходжи удалось сделать определённый рывок в социальном и индустриальном развитии, однако данный прогресс сопровождался усилением авторитаризма и изоляцией страны, добавил Владимир Путятин.

«Ходжа создал тоталитарное государство с культом личности, который был очень похож на культ личности Сталина. Особое внимание уделялось развитию Сигурими (албанская спецлужба того времени. — RT) и созданию аппарата репрессий. Были постоянные чистки на всех уровнях. Действительно была проведена модернизация в сфере образования, до этого большая часть населения страны была неграмотной. Бурными темпами развивалась промышленность, проводилась электрификация. Но всё это делалось в рамках той самой сталинской модели социализма, с присущими ей перегибами», — рассказал эксперт.

Крайне радикальная сущность ходжаизма как идеологии привела к тому, что не только страны Запада, но и другие социалистические государства со временем были записаны во враги Албании, пояснил Владимир Путятин.

«Югославия обвинялась в буржуазном ревизионизме, сворачивании с верного советского пути развития. Затем то же самое говорилось и о Советском Союзе, когда стали проводиться хрущёвские реформы. Те же обвинения в ревизионизме, то есть в отходе от истинного коммунизма, звучали и в отношении Китая. Эта бесконечная критика, постоянный поиск врагов и чистки не способствовали поступательному развитию Албании», — подчеркнул эксперт.

Во время так называемой «Осени народов» — последовавших за перестройкой в СССР демократических революций в странах Восточной Европы в конце 1980-х годов — Албания пережила тяжёлый кризис, напомнил Владимир Путятин.

«Резкая демократизация политической жизни и отход от плановой экономики привели к росту преступности в 1990-е годы. В 1997 году после краха финансовых пирамид всю страну охватили волнения и беспорядки. Тогда многие уехали из страны, и обширные албанские диаспоры с высоким уровнем криминала появились в Италии, Швейцарии, Австрии, Германии. Вскоре произошли и печально известные события в Югославии и Косове. Если подводить определённый итог, можно сказать, что из-за долгого правления Ходжи и его политики изоляционизма Албания перед лицом глобальных процессов оказалась не в самом выгодном положении», — заключил собеседник RT.