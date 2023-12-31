«Птицы из лесов слетаются в города в поисках пропитания»: орнитолог — о правильной подкормке пернатых зимой

Многие виды птиц зимой остро нуждаются в поддержке со стороны человека, особенно если для животных становятся недоступны другие источники пищи. Подкармливать птиц следует подходящим для них кормом и регулярно, иначе пернатые могут погибнуть в мороз, не найдя пропитания на привычном месте. Об этом рассказал в интервью RT кандидат биологических наук, доцент Московского городского педагогического университета Андрей Резанов. Специалист подтвердил, что в последние десятилетия численность снегирей и домовых воробьёв снижается, а учёные пока не знают причины этого явления. Зато популяция сизых голубей растёт, поэтому объёмы подкормки этих птиц можно немного урезать, считает биолог. А чтобы городские «санитары» — серые вороны — не разоряли гнёзд певчих птиц, врановых можно подкармливать даже летом.

— Зимой многие люди начинают активно подкармливать птиц — синиц, дятлов, уток, которые остаются на зимовку в городах. Есть даже специальные «кормовые зоны» для разных видов пернатых. Расскажите, пожалуйста, какие подкормки нужны каждому виду? Есть ли такие корма, которые лучше не предлагать определённым видам птиц или которые вообще противопоказаны всем пернатым?

— Начну с того, что птицам противопоказано. Многие продукты, которыми питаются люди, опасны для животных. Например, пернатым нельзя давать жареное, солёное, перчёное, копчёное, а также ржаной хлеб и сдобу — они могут нарушить пищеварение птиц. Если и кормить хлебом, то только белыми сухариками. В размокшем хлебе быстро развивается плесень, которая может вызвать отравление или гибель птиц. В основном от этого страдают водоплавающие птицы, прежде всего в результате поражения дыхательной системы. Не говоря уже о том, что в хлебе мало питательных веществ, так что постоянное его употребление приведёт к тому, что птицы будут недополучать ряд микроэлементов и витаминов.

Что касается подходящих для птиц кормов, то для каждого вида они свои. Например, для щеглов, воробьёв и зеленушек, которых мы часто встречаем у кормушек, нужны различные злаки, нежареные и несолёные семена подсолнечника, сухарики. Синицы тоже едят семечки, а также любят несолёное, неперчёное сало — им также можно подкармливать поползней. Дятлы и сойки любят различные орехи, жёлуди и шишки. Водоплавающие утки, например кряквы и огари, могут подкармливаться злаками, крупами, зерном, геркулесом и нежирным творогом. Для них есть даже специальная подкормка — сушёный гаммарус (засушенные мелкие рачки, которыми также кормят рыб, черепах и т. д.). Сухарики из белого хлеба им тоже можно давать, но только так, чтобы они не размокали. Поэтому нужно крупами, сухариками и зёрнами кормить уток на берегу, в специально отведённых местах, знакомых птицам.

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Сизых голубей, которые в больших количествах обитают в городах, можно подкармливать перловкой, пшеницей, ячменём, гречкой, просом и другими крупами. А вот серые вороны практически всеядны, но, конечно, им тоже нельзя жареное и солёное, а также сало, потому что у ворон не такой быстрый метаболизм, как у синиц: слишком жирная пища для них вредна. Воронам можно давать нежирный говяжий фарш, творог, рубленое или варёное яйцо, мытые фрукты, виноград, маленькие помидоры черри. Фрукты и овощи особенно полезны будут для птиц в зимний период.

Некоторые люди пытаются кормить ворон, например, кошачьими или собачьими специализированными кормами, но я бы не рекомендовал это делать, поскольку в кормах для млекопитающих могут быть определённые жиры и различные добавки, опасные для птиц.

— Как часто нужно подкармливать птиц, в какие месяцы это особо актуально?

— Есть сторонники мнения, согласно которому птиц вообще не надо подкармливать, чтобы они сами искали пищу. Но это неправильный подход, потому что в тяжёлые периоды птицам, привыкшим уже к человеку, всё-таки нужна помощь.

Зима — тяжёлое время для птиц, и многие из них погибают в природе, так как не выдерживают холода и не могут найти себе пропитание. Некоторые птицы из лесов слетаются в города в поисках пропитания, а весной они возвращаются в свой обычный ареал.

При этом есть и синантропные виды, которые постоянно обитают рядом с человеком, и такие птицы особенно остро нуждаются в подкормке. Если её полностью исключить, это нанесёт удар по городским видам, сократится численность многих птиц, в том числе и крайне полезных.

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И если вы начали кормить птиц в определённом месте, то пернатые его фиксируют, начинают регулярно посещать. Если птицы прилетают, тратят на перелёт энергию, а корма на привычном месте нет, то они могут погибнуть. Так что если уж вы начали кормить птиц, то делайте это регулярно. Но не с избытком, чтобы корм не высыпался и не портился, а также не становился добычей грызунов — мышей и крыс. Желательно подкармливать птиц с осени, чтобы к зимним холодам они уже запомнили место кормушки. В идеале нужно класть подкормку в кормушки дважды в день или хотя бы один раз, но утром, чтобы птицам хватило еды на день.

— Какие виды кормушек наиболее эффективны для подкормки птиц?

— Важный элемент любой кормушки — крыша, которая защищает корм от осадков и размокания. Если вы видите, что корм в кормушке размок, его лучше заменить на новый. Важно, чтобы на кормушку не попадал птичий помёт, а также её постоянно следует протирать. Особенно это касается голубиного помёта, так как голуби — переносчики различных заболеваний, как птичьих, так и человеческих. Поэтому многие кормушки конструируют так, чтобы голуби не могли проникнуть в них. Например, голуби не могут удержаться на кормушках, которые люди мастерят из пластиковых полуторалитровых бутылок, хотя это и не очень экологичный материал.

— То есть сизых голубей лучше не подкармливать?

— Подкармливать их можно, но всё же стоит сократить объёмы этой подкормки, поскольку численность сизых голубей в последние десятилетия сильно выросла. Например, в Москве обитает около полумиллиона этих птиц. По латыни голубь называется Columba livia иявляется диким видом, но очень сопряжённым с человеком. Вообще, процесс активной синантропизации сизых голубей начался ещё со времён неолитической революции, когда человек перешёл к земледелию и накоплению зерна, которое очень любит сизый голубь. Тогда же можно говорить и о формировании так называемых домашних голубей Columba livia var. domestica. Постепенно, следуя за человеком, сизый голубь распространился по многим городам мира и стал настоящим урбанистом — Columba livia var. urbana, хотя в дикой природе он обитает только в горах и скалах Средиземноморья, а также в Западной и Южной Азии.

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Голуби ведут скученный образ жизни, поэтому являются основными распространителями орнитоза — опасной инфекции, которая характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией, поражением лёгких, центральной нервной системы, увеличением печени и селезёнки. Бактерия Chlamydophila psittaci, возбудитель заболевания, размножается в голубином помёте. Орнитоз передаётся воздушно-капельным путём и при контакте. Поэтому, проходя рядом со стаей голубей, лучше постараться исключить прямой контакт с ними. Также нужно проявлять осторожность при чистке чердака, например, от голубиного помёта, обязательно надевать медицинскую маску и перчатки.

— Люди стали замечать, что в городе всё реже встречаются снегири. Аналогичная ситуация происходит и с воробьями — орнитологи отмечают, что их популяция в крупных городах уменьшилась в несколько раз. Почему этих птиц становится меньше, особенно снегирей?

— Да, действительно, исследования показывают, что за последние 30 лет численность снегирей несколько сократилась, и эта тенденция сохраняется. Есть несколько версий, почему так происходит. Согласно одной, это связано с активностью ястребов-перепелятников, которые караулят снегирей и других птиц у кормушек. Однако я сомневаюсь, что ястребы — главные виновники сокращения популяции снегирей.

Вероятнее всего, сказывается уменьшение корма в результате деградации разнотравных газонов, вырубке подлеска и общее сокращение зелёных насаждений.

Важный фактор, который влияет на колебания численности снегирей по годам — это урожай семян и плодов, которые они едят: ясеня, боярышника, рябины, клёна и др. Кстати, семена американского клёна снегири не любят.

РИА Новости

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Численность домовых воробьёв тоже падает, особенно с 1980-х годов, и точную причину этого назвать сложно. Одна из гипотез — появление помоек в формате закрывающихся баков по европейскому образцу. Это правильно с точки зрения эпидемиологии, но для ряда птиц это имеет пагубное значение, поскольку они теряют доступ к пище.

Пожалуй, единственный вид, который в полной мере смог компенсировать ограничение доступа к помойкам за счёт подкормки,это сизый голубь — птицы практически не боятся человека, именно голуби стали основными «клиентами» людей, которые подкармливают птиц во дворах домов. Другие виды опасаются так близко приближаться к человеку. Так что, как я ранее говорил, интенсивность подкормки голубей желательно немного сократить.

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— Вы упомянули подкормку ворон, но ведь есть мнение, что эти птицы уничтожают другие виды, разоряют гнёзда небольших птиц. Это не так?

— Численность серых ворон в городах сейчас снижается. От этой птицы действительно есть определённый вред, но есть и польза. Идеально полезных для человека животных не бывает, всегда надо смотреть на баланс плюсов и минусов. В случае серой вороны плюсы всё же превалируют — она является санитаром городской среды, охотится, в частности, на больных голубей, а также крыс и мышей, сдерживая их численность. Да, вороны могут и разорять гнёзда других птиц, но в городе от этого занятия ворон отвлекают антропогенные источники корма.

— Как в целом складываются пищевые цепочки в городской среде? Это похоже на природные условия?

— В городе пищевые цепочки несколько перестраиваются, поскольку в рационе животных появляется много антропогенных кормов из помоек и кормушек. Но при этом ни один вид, даже сизые голуби, так и не перешёл полностью на антропогенный корм, не разучился питаться естественным образом. Город даёт птицам очень много: пищу, убежища, места для гнездования, зимой в городе всегда на несколько градусов теплее, чем за городом.

Но жизнь в городе имеет и обратную сторону — например, добавляются хищники в виде бродячих кошек и собак.

АГН «Москва»

— Вороны славятся своей способностью прекрасно различать и запоминать людей, как и их поступки, — они могут мстить за причинённый вред. А другие птицы, например синицы и голуби, могут запоминать тех, кто регулярно их подкармливает, например?

— Да, могут. Эксперименты с голубями показали, что они способны различать людей, есть данные и о высоком интеллекте синиц. Однако в естественной среде в полной мере эту способность демонстрирует серая ворона, которая проявляет более дифференцированное поведение: вороны ведут себя по-разному, если видят человека с палкой в руке или без неё, например, и очень боятся, когда на них направляют оптику, что могу подтвердить и личным опытом общения с моей домашней вороной Крякой — пока неизвестно, почему именно объективы внушают им сильный страх. Могу предположить, что они воспринимают их как прицел винтовки или, скорее всего, как глаз хищника, что вполне может быть врождённой реакцией.