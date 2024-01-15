Для упаковочных и медицинских материалов: российские учёные создали полимерный композит с бактерицидными свойствами

Российские учёные разработали новый бактерицидный материал на основе биоразлагаемых полимеров и порфирина — пигмента, входящего в состав ряда ферментов, а также гемоглобина. Авторы работы модифицировали порфирин и получили соединение, способное проникать сквозь клеточную стенку бактерий. Новый материал эффективен против ряда патогенных возбудителей, он может найти применение при создании бактерицидной упаковки и предметов медицинского назначения с антибактериальными свойствами.

Учёные из ИБХФ РАН разработали и запатентовали композиционный полимерный материал, обладающий антибактериальными свойствами, который может найти применение в изготовлении бактерицидных упаковок, одноразовых предметов для ухода за больными и других товаров медицинского назначения. Об этом RT сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.

Как отметили авторы работы, бактерии быстро вырабатывают устойчивость к антибиотикам, поэтому учёные вынуждены искать альтернативные препараты с антимикробным действием. Одно из новых перспективных направлений этих поисков — разработка материалов на основе биоразлагаемых полимеров и порфиринов.

Хотя традиционно полимеры применяются в промышленности, в последние годы материалы такого типа начали находить применение в качестве антибактериальных соединений.

Возбудитель стафилококка

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В рамках исследования учёные разработали композиционный материал на основе полилактида с добавлением поликапролактона. Полилактид (полимолочная кислота) — материал, который применяется для производства биоразлагаемой посуды и упаковки, а также хирургических нитей. Поликапролактон также используется как саморассасывающийся шовный материал. Бактерицидные свойства полученного авторами работы материала обеспечены введением в его состав мезо-замещённого порфирина.

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Порфирины — распространённые природные азотсодержащие пигменты, которые входят, например, в состав гемоглобина, хлорофилла, а также ряда ферментов. Физические и химические свойства порфиринов находят применение в различных областях химии, биологии, материаловедения и так далее.

Благодаря своей структуре модифицированный порфирин способен проникать через клеточную мембрану микроорганизма и обеспечивать антибактериальное действие порфиринполимерной системы. Все компоненты в композите являются биоразлагаемыми и биосовместимыми.

Новый материал показал высокую эффективность в лабораторных условиях против бактерий стафилококка, сальмонеллы и кишечной палочки.

По словам учёных, их разработка может использоваться для изготовления защитных бактерицидных плёнок, упаковочных материалов и предметов медицинского назначения с антибактериальными свойствами.