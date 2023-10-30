«Всё происходит без нашего участия»: российские учёные приблизились к разгадке процессов зарождения жизни на Земле

Российские учёные совместно с иностранными коллегами смоделировали механизм синтеза особых молекул-коацерватов. Согласно популярной научной теории, именно такие молекулы были предшественниками первых одноклеточных организмов и положили начало жизни на нашей планете. Авторы работы с помощью математических методов воспроизвели целый каскад химических реакций, который привёл к формированию коацерватов. Исследование не только способно приблизить науку к пониманию того, как возникли первые земные организмы, но также может найти применение в работах по созданию искусственных клеток и разработке технологий адресной доставки лекарств.

Российские учёные из научно-образовательного центра инфохимии Национального исследовательского университета ИТМО в составе международной научной группы смоделировали химический механизм формирования молекул-коацерватов, которые частично объясняют появление первых одноклеточных организмов на планете. Работа поможет приблизиться к разгадке того, как именно зарождалась жизнь на Земле, а также ускорить исследования в области создания искусственных клеток. Об этом RT сообщили в пресс-службе университета. Исследование проводилось при поддержке Российского научного фонда и программы «Приоритет-2030». Результаты опубликованы в журнале Chem.

Согласно одной из основных научных теорий, первые примитивные организмы могли возникнуть на планете в результате изначально абиогенного синтеза сложных химических молекул в так называемом первичном бульоне — растворе аммиака, метана и других соединений, присутствовавших в атмосфере и океане. Реакции синтеза шли под воздействием разрядов молний, интенсивной ультрафиолетовой радиации и других факторов. Возникшие молекулы представляли собой сложные органические соединения и биополимеры, которые затем объединились в белки. Из них, в свою очередь, возникли первые примитивные организмы. Теория была выдвинута советским учёным Александром Опариным в начале прошлого века.

Советский биолог и биохимик Александр Иванович Опарин

РИА Новости

Сложнее всего для науки оказался вопрос, как именно белковые молекулы собрались в первые организмы. Как предполагал Опарин, белки образовывали комплексы, на границе которых выстраивались липидные молекулы — прообраз клеточной мембраны. Такие комплексы получили название коацерваты (от латинского слова coacervus — сгусток).

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Авторы работы частично подтвердили эту теорию. Исследователи разработали и описали с помощью вычислительных методов химическую систему, которая приводит к «самосборке» коацерватов. Процесс образования этих структур схож с поведением живого организма, отмечают учёные.

Как пояснили исследователи, система включает целый каскад биохимических реакций: автокатализ (воспроизводство молекулой самой себя), фазовое разделение (образования нескольких фаз в водном растворе), образование капель масла в воде и коацервация (кучкование образованных заряженных макромолекул).

«Представьте некий химический «суп»: в бульон помещаются молекулы разных веществ, они взаимодействуют, в результате чего образуется новая молекула. Она начинает размножаться, контактировать с другими частицами, а также инициировать создание коацерватов. Причём, когда создаются комплексы, реакция продолжается уже внутри, а не в бульоне, что влияет на скорость получения итоговых структур. Всё происходит без нашего участия, мы просто наблюдаем», — объяснила RT директор НОЦ инфохимии ИТМО Екатерина Скорб.

Процессы самоорганизации полученных структур в чашках Петри

© Пресс-служба ИТМО

Для описания всех реакций учёные применили метод компьютерного моделирования, который позволяет отследить, что происходит с молекулами на каждом этапе. По словам исследователей, им удалось воспроизвести механизм формирования и поведения коацерватов. Это поможет лучше понять, как именно протекал процесс появления первых живых организмов на Земле, а также поможет в работах по созданию искусственных клеток. Кроме того, полученные данные могут найти применение при разработке технологий адресной доставки лекарств.