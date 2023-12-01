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«Демонстрирует хорошую динамику»: участники конференции COP28 обсудили практику декарбонизации городов на примере Москвы

На конференции COP28 обсудили достижения Москвы в экологической сфере

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RT
Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Урожаева рассказала о применяемых в городе методах углеродного регулирования.
«Демонстрирует хорошую динамику»: участники конференции COP28 обсудили практику декарбонизации городов на примере Москвы
  • © Пресс-служба ДПиООС

1 декабря в Дубае (ОАЭ) в рамках 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) состоялась пленарная сессия «Москва — климатически эффективный мегаполис».

Участники дискуссии обсудили достижения российской столицы в сфере декарбонизации, а также финансовые, административные и методические инструменты, направленные на улучшение экологической и климатической обстановки в крупных городах.

Как отметила в своём выступлении руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Урожаева, сегодня нет такой отрасли городского хозяйства, которая не была бы вовлечена в экологическую и климатическую проблематику.

  • Gettyimages.ru
  • © Mordolff

«Москва демонстрирует очень хорошую динамику по климатическим показателям, выбросы снизились более чем на четверть. Мы понимаем, что на это влияли разные факторы, но также напомню, что это совмещалось с достаточно большим развитием города. Тем не менее воздействие CO₂ постоянно снижается», — рассказала Урожаева.

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Она также объяснила, какие принципы легли в основу принятого Москвой адаптационного плана в климатической сфере. Документ разрабатывался при участии научного сообщества и затрагивает все области городского хозяйства. План включает целый набор критериев для оценки климатических эффектов тех или иных решений.

Собравшиеся пришли к выводу, что сегодня Москва — лидер с точки зрения энергетического перехода. Притом что за последние 10—15 лет город вырос, объёмы потребляемой им энергии сократились. Однако сегодня динамика этих изменений замедлилась, преодолению плато поможет развитие инфраструктуры, зелёных финансовых инструментов, а также внедрение климатической сертификации бизнеса.

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