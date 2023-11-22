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«Эпоха в системе госуправления»: как Виктор Кочубей стал первым министром внутренних дел Российской империи

255 лет назад родился первый министр внутренних дел России Виктор Кочубей

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Святослав Князев, Елизавета Комарова
255 лет назад родился министр внутренних дел, председатель Государственного совета и Кабинета министров Российской империи Виктор Кочубей. Будучи выходцем из малороссийского казацкого рода, он смог войти в ближайшее окружение Александра I и стать одним из наиболее влиятельных людей в государстве. Результаты его работы оказали значительное влияние на формирование административной системы Российской империи в XIX столетии.
«Эпоха в системе госуправления»: как Виктор Кочубей стал первым министром внутренних дел Российской империи
  • Портрет Виктора Кочубея, художник Пётр Соколов, 1834 год
  • © Public domain

22 ноября 1768 года родился видный государственный деятель и дипломат, создатель Министерства внутренних дел и председатель Государственного совета России Виктор Кочубей. Он внёс значительный вклад в разработку системы управления Российской империей в XIX веке.

Карьерная лестница

Виктор Кочубей происходил из известного малороссийского рода казацкой старшины. Точное место его рождения неизвестно. По одной из версий, он появился на свет в селе Диканька, в родовой усадьбе Кочубеев. Виктор с детства воспитывался в семье своего дяди — статс-секретаря Екатерины II Александра Безбородко, обеспечившего племяннику прекрасное образование у себя дома и в частном пансионате де Вильнёва в Санкт-Петербурге.

В восемь лет Кочубей был зачислен в гвардию, а в 15 — произведён в офицеры, назначен адъютантом к Григорию Потёмкину и зачислен в состав российской миссии в Швеции с дальнейшим переводом в дипломатическое представительство России в Англии. Параллельно он получал образование в европейских университетах и знакомился с различными странами Европы.

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«Быстрый карьерный рост Кочубея в эпоху конца XVIII — начала XIX века был в своём роде характерен. В это время представители сразу нескольких родов, происходивших из западных губерний империи, в том числе из Малороссии, успешно продвигались на государственной службе», — отметил в разговоре с RT заведующий отделом Российской национальной библиотеки Денис Шилов.

В 1792 году Кочубей получил первое самостоятельное дипломатическое назначение — чрезвычайным посланником и полномочным министром России в Константинополе. Работа была тяжёлой. После нескольких российско-турецких войн отношения официального посланника Санкт-Петербурга с местными элитами были натянутыми. Тем не менее Кочубей успешно выполнял поручения правительства — предотвратил нападение Турции на Священную Римскую империю и договорился о выгодных торговых тарифах. Находясь в Константинополе, Кочубей вёл переписку с великим князем Александром Павловичем (будущим императором Александром I), с которым успел подружиться, находясь в Санкт-Петербурге между дипломатическими миссиями.

Кочубей навлёк на себя гнев императора Павла I, когда направил ему записку со своим видением проблем на южных границах России, которое не совпало с идеями главы государства. Однако император достаточно быстро вернул Кочубею своё расположение и вызвал его в Санкт-Петербург, назначив вице-канцлером и временно исполняющим обязанности руководителя Коллегии иностранных дел.

Кочубей участвовал в создании антифранцузской коалиции, обеспечив подписание союзнических договоров с несколькими европейскими державами. В 1799 году Павел даровал Кочубею титул графа, но уже вскоре между ними произошла новая размолвка. Царь заподозрил, что Кочубей находится не на его стороне в спорах внутри императорской семьи, и отправил дипломата в отставку.

  • Портрет Виктора Кочубея, художник Е. И. Ботман
  • © Public domain

«Существует также версия, что Павел хотел женить Кочубея на своей любовнице Анне Лопухиной, но Виктор воспротивился такому союзу и без разрешения царя заключил брак с Марией Васильчиковой. От этого отношение Павла к Кочубею испортилось ещё сильнее», — отметил в беседе с RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

«Его вклад в развитие страны сложно переоценить»

После отставки Кочубей уехал в родовую усадьбу в Диканьке, из которой отправился путешествовать по Европе. Узнав о смерти Павла I и воцарении Александра, Кочубей сразу же вернулся в Россию. В Санкт-Петербурге его приняли очень тепло. Новый император предложил своему товарищу должность посла в Париже, но Кочубей отказался, сказав, что хочет продолжать службу на территории России. Александр I оказался доволен этим решением, и уже вскоре Кочубей стал одним из ближайших его советников. Он был назначен сенатором и членом законосовещательных органов при императоре — Непременного совета и Негласного комитета.

Кочубей отстаивал идею реформирования общественной жизни и системы управления империей. Он поддерживал идею освобождения крестьян с одновременным наделением их землёй. Кочубей также выступал за строгое разграничение полномочий различных государственных органов и за создание в России системы министерств для управления страной. По его мнению, принцип коллективной ответственности коллегий подлежал замене принципом персональной ответственности министра.

  • Дворец Виктора Кочубея в Диканьке (на дореволюционной открытке)
  • © Public domain

В 1801 году Кочубей получил сразу несколько высоких назначений: членом коллегии иностранных дел, комитетов по образованию Новороссийского и Астраханского края, а также — Государственного совета. По словам историков, работа во внешнеполитической сфере уже не была интересна Кочубею и тяготила его. Но к своей деятельности в коллегии иностранных дел он относился очень добросовестно и подчёркивал, что дипломат должен руководствоваться исключительно государственными интересами, а не личными пристрастиями.

20 сентября 1802 года в России был обнародован манифест об учреждении министерств. Кочубей был назначен министром внутренних дел. По словам историков, в то время сфера ответственности данного органа власти значительно отличалась от современной.

«В функции министерства внутренних дел входил очень широкий круг вопросов. Фактически пост главы министерства внутренних дел был ключевой должностью в правительстве», — рассказал Виталий Захаров.

В компетенции министерства преобладали хозяйственные функции. Оно отвечало за устройство продовольственных магазинов и обеспечение населения продуктами питания, ведало полицией и пожарными командами, собирало информацию о чрезвычайных происшествиях, управляло казёнными предприятиями и добычей полезных ископаемых, обеспечивало переселение крестьян на новые земли и строительство дорог, занималось всем, что связано с медициной.

Возглавив министерство, Кочубей занялся развитием в России рыболовства, овцеводства, пчеловодства, виноделия и производства сахара. Также он сосредоточился на разработке мер поддержки государственных предприятий. Под его контролем оказались переселяющиеся в Россию иностранные мигранты.

  • Кочубей на портрете А. Г. Венецианова
  • © Public domain

Новороссийскую губернию Кочубей разделил на Таврическую, Екатеринославскую и Николаевскую (в дальнейшем — Херсонскую), а Тобольскую — на собственно Тобольскую и Томскую. Кроме того, он сосредоточился на развитии Одессы.

Кочубей управлял министерством внутренних дел до осени 1807 года. После заключения Тильзитского мира он негативно оценил сближение России с Францией и ушёл в бессрочный отпуск, оставив государственные дела. Его отношения с императором начали восстанавливаться только два года спустя, когда ему поручили заняться поиском дополнительных средств в бюджет.

В начале 1812 года Кочубей возглавил департамент экономии Государственного совета. После начала войны с Францией он был включён в императорскую свиту и сыграл важную роль в назначении Михаила Кутузова командующим русской армии. После завершения боевых действий Кочубей работал в различных государственных органах и в 1819-ом вновь возглавил министерство внутренних дел, которому теперь были переданы все полицейские функции.

В 1823-ем Кочубей покинул службу из-за серьёзной болезни дочери и вернулся в столицу империи только три года спустя. Новый император Николай I возвысил его ещё больше. Кочубей возглавил Государственный совет и Кабинет министров Российской империи. Кроме того, он был включён в несколько специализированных советов и комитетов.

  • Виктор Кочубей с супругой Марией Васильевной с их 4-мя детьми (коллаж)
  • © Public domain

«В системе государственного управления Кочубей стал формально вторым лицом в государстве и одним из самых влиятельных людей в стране, хотя таких близких личных отношений с новым императором, как с Александром I, у него не было», — отметил Виталий Захаров.

По словам историков, в это время Кочубей стал меньше заниматься реализацией конкретных проектов, сосредоточившись на общем администрировании государственной машины. Умер он 15 июня 1834 года в Санкт-Петербурге.

«Современники оценивали Кочубея по-разному: одни считали его очень умным человеком, другие — просто способным организатором. В любом случае, с ним связана целая эпоха в системе государственного управления. Он был одним из создателей министерской системы и руководителей освоения новых земель, присоединённых к империи в конце XVIII — начале XIX века. В этом смысле его вклад в развитие страны сложно переоценить», — подытожил Виталий Захаров.

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