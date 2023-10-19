«Путём чисто механического выделения»: историк Аркадий Герман — о Трудовой коммуне немцев Поволжья в 1918 году

105 лет назад, 19 октября 1918 года, в составе РСФСР было создано автономное образование — Трудовая коммуна немцев Поволжья. Сформирована она была в рамках реализации одного из первых актов советской власти, имевших конституционное значение — Декларации прав народов России. Коммуна появилась в драматичный период истории — в самый разгар Гражданской войны. В дальнейшем на её базе была создана Автономная ССР немцев Поволжья. О том, какое место в истории России и немецкого народа заняла Трудовая коммуна, в интервью RT рассказал председатель Международной ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев, профессор Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, доктор исторических наук Аркадий Герман.

— Как в российском Поволжье сложился регион компактного проживания немцев?

— В рамках колонизационной политики Российской империи, направленной на освоение окраинных малолюдных территорий, императрицей Екатериной II было опубликовано несколько документов. Первый из них — колонизационный манифест от 4 декабря 1762 года «О позволении иностранцам… выходить и селиться в России и о свободном возвращении в своё отечество русских людей, бежавших за границу». В этом документе декларировались основные принципы политики нового руководства страны: пожелавшим поселиться в России «наша монаршая милость и благоволение оказывана будет». 22 июля 1763 года были обнародованы два законодательных акта, послуживших краеугольным камнем колонизации в России. Это указ «Об учреждении Канцелярии опекунства иностранных колонистов» и Манифест «О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых губерниях они пожелают и о дарованных им правах». Второй манифест не только приглашал иностранцев селиться в России, но и обещал им материальную и иную помощь при переселении и первоначальном развитии своих хозяйств. Канцелярия опекунства иностранных колонистов стала тем учреждением, которое непосредственно занималось вопросами переселения и обустройства иностранцев в России.

Местом поселения первых колонистов как раз и было определено Саратовское Поволжье. За четыре года Канцелярии опекунства иностранных поселенцев удалось переселить на эту территорию 26,7 тыс. человек. К сожалению, из-за сложностей пути в дороге умерли 3,3 тыс. человек. Подавляющее большинство переселенцев оказалось выходцами из германских государств, но были и французы, голландцы, датчане, а также представители других народов. Довольно быстро последние ассимилировались в немецкую среду. Так появились и стали жить в регионе немцы Поволжья. Их язык был и до сих пор остаётся одним из диалектов немецкого языка. Современный литературный язык появился в Германии уже после переселения немцев в Поволжье.

Немцы Поволжья на сельхозработах

© Из фонда Российского государственного архива кинофотодокументов (РГАКФД) г. Красногорск

— При каких обстоятельствах была создана Трудовая коммуна немцев Поволжья?

— В ходе реформ Александра II, в 1871 году колонистский статус немцев Поволжья был отменён. Они получили статус поселян-собственников, точно такой же, как и освобождённые из крепостной зависимости русские крестьяне. В 1874 году на них была распространена всеобщая воинская повинность. Эти нововведения вызвали у многих колонистов страх перед своим будущим. Часть из них предпочли эмигрировать из России. Но подавляющее большинство немцев сумели приспособиться к новым условиям жизни, многие из них переселились в города и посёлки, приобщились к ремеслу, стали предпринимателями, влились в ряды интеллигенции (учителей, преподавателей вузов) и даже добились в новых сферах своей деятельности серьёзных успехов.

Для подавляющего большинства немцев Поволжья были характерны аполитичность и неприятие левой идеологии. Поэтому большинство немцев Поволжья отнеслись к победе большевиков в 1917 году негативно, с большой тревогой.

Первоначально идею национально-территориальной автономии поволжских немцев выдвинули, опираясь на Декларацию прав народов России, немецкие члены местных уездных земских собраний, надеясь, что таким образом можно будет отгородиться от бушующего вокруг них моря анархии и террора. Однако их идею перехватили местные большевики и донесли её до руководства РСФСР в лице наркома по делам национальностей Иосифа Сталина. Сталин чётко сформулировал принцип создания автономии советского типа: советская власть за такую автономию, «где бы буржуа всех национальностей были устранены не только от власти, но и от участия в выборах правительственных органов». То есть автономия стала средством установления советской власти на территории проживания немцев и других национальных меньшинств, способом получения их лояльности.

Дальнейшие события со всей очевидностью подтвердили данный вывод. У истоков создания немецкой национально-территориальной автономии стояли военнопленные, коммунисты Эрнст Рейтер и Карл Петин, местные коммунисты Густав Клингер, Адам Эмих, Александр Моор и другие.

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— Как была организована политическая и социально-экономическая жизнь коммуны?

— Декрет о создании Трудовой коммуны немцев Поволжья был подписан Председателем Совнаркома РСФСР Владимиром Лениным 19 октября 1918 года, в самый разгар Гражданской войны в Поволжье. Её территория сформировалась путём чисто механического выделения немецких сёл и принадлежавших им земель, и потому представляла собой ряд отдельных площадей, некоторые из которых даже не были связаны между собой.

Позднее, в 1922 году, произошло «округление» немецкой области, то есть включение в её состав всех русских, украинских, эстонских, татарских сёл и хуторов, располагавшихся между немецкими сёлами или находившихся в анклавах, глубоко врезавшихся в территорию автономии поволжских немцев. В результате территория области выросла на 39%, достигнув 25,7 тыс. кв. км. Население увеличилось на 64% и составило 527,8 тыс. человек. Процентный состав населения выражался следующим образом: немцев — 67,5%, русских — 21,1%, украинцев — 9,7%, других — 1,7%. Административный центр области был перенесён из Марксштадта (бывший Екатериненштадт) в русско-украинский город Покровск, который в 1931 году переименован в Энгельс.

Большинство членов руководства немецкой области слепо выполняли распоряжения центра. Складывавшаяся большевистская элита немцев стала инструментом подчинения немцев новой власти. Даже когда некоторые члены руководства области (Адам Рейхерт, Адам Эмих, Генрих Кениг, Иоганнес Шваб и другие) и пытались хоть как-то защитить интересы своего населения, эти попытки, как правило, заканчивались неудачей и репрессиями в отношении них. Хаос Гражданской войны разрушал прежнюю жизнь колонистов, а следовательно, постепенно и неумолимо влиял на их идентичность, трансформируя её.

Собрание немцев Поволжья в Красном уголке

© Из фонда Российского государственного архива кинофотодокументов (РГАКФД) г. Красногорск

Весной 1920 года, ввиду массовых выступлений немецкого крестьянства против продразвёрстки, Трудовая коммуна была переведена на военное положение, а для управления ею создан Ревком. В марте—апреле 1921 года вся область была охвачена крестьянским восстанием. Советская власть сохранялась лишь в городах (Бальцер, Марксштадт) и некоторой части северных сёл. Восстание было жестоко подавлено. Только в сёлах Марксштадтского уезда, принявших участие в восстании, по приговорам военного трибунала были расстреляны 286 человек. Сотни участников восстания были приговорены к заключению в концентрационный лагерь, располагавшийся вблизи Марксштадта (ныне — город Маркс). Имущество расстрелянных и осуждённых конфисковывалось.

Ещё одним тяжёлым испытанием, во многом изменившим прежние устои жизни поволжских немцев, стал спровоцированный продразвёрсткой небывалый голод 1920—1922 годов. Его жертвами стала почти четверть немецкого населения Поволжья. Была полностью дезорганизована экономика. Безысходность и жуткая нищета опустились на немецкие села.

— При каких обстоятельствах коммуна были преобразована в Автономную ССР немцев Поволжья?

— На рубеже 1923—1924 годов произошло преобразование Трудовой коммуны в АССР немцев Поволжья. Как и «округление», оно осуществлялось «сверху», аппаратными методами. Инициатором перемен также стало руководство немецкой области. Предлагая преобразование области в АССР, областное руководство связывало этот акт и с острой социально-политической обстановкой в Германии, полагая, что торжественное провозглашение АССР немцев Поволжья окажет мощную политическую и моральную поддержку борющемуся германскому пролетариату.

Первое Правительство АССР немцев Поволжья

© Государственный архив немцев Поволжья (ГИАНП) (г. Энгельс)

Политбюро ЦК ВКП(б) специальным решением 13 декабря 1923 года поддержало данную инициативу. Провозглашение АССР немцев Поволжья было осуществлено 6 января 1924 года на Первом съезде Советов новой республики. В специально принятом по этому поводу постановлении, в частности, говорилось: «Съезд обращает внимание борющегося германского пролетариата на нашу маленькую автономию и этим ещё раз подчёркивает различие между демократической свободой Германии, попираемой как собственным, так и европейским капиталом, и действительной свободой национальностей, объединённых в Союз Советских Социалистических Республик».

Этот пассаж раскрывает перед нами один из главных мотивов провозглашения немецкой рабоче-крестьянской республики на Волге — идеологический. Создание Республики немцев Поволжья было призвано поднять престиж немецкой автономии, а следовательно, и привлекательность советской власти за рубежом. Кроме того, оно должно было морально поддержать германский пролетариат, высветив ему «ориентиры» борьбы.

— Как преобразование Трудовой коммуны в АССР немцев Поволжья сказалось на их судьбе?

— В 1917—1923 годах естественный процесс развития немецкого населения в России был насильственно прерван, произошли серьёзные изменения важнейших параметров внутреннего содержания и жизнедеятельности немецких этнических групп, уничтожено всё их разнообразие и оригинальность, сформировавшиеся в достаточно свободном развитии до 1914 года. Были уничтожены или покинули Россию наиболее талантливые и предприимчивые представители немецкого этноса, во многом повлиявшие своей деятельностью на прогрессивный характер развития немцев в дореволюционный период. Попытки защиты старых ценностей различными методами оказались сломленными. События 1917—1923 годов стали сокрушительным ударом по этнической самобытности и традиционному образу жизни немцев Поволжья, как и других этнических групп российских немцев, положившим начало необратимым процессам их разрушения.