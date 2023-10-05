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Точность достигает 100%: российские учёные разработали новую методику прогноза риска невынашивания беременности

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Екатерина Кийко, Надежда Алексеева
Российские учёные разработали новую эффективную методику прогнозирования риска невынашивания на ранней стадии беременности при обострении цитомегаловирусной инфекции. Носителями цитомегаловируса могут быть многие, и возбудитель активизируется при ослаблении иммунитета. У беременных инфекция способна стимулировать преждевременную выработку гормонов, отвечающих за родовые процессы, — это приводит к выкидышам. Авторы работы создали формулу, которая позволяет точно определять степень риска такого исхода беременности на основании двух показателей анализа крови.
Точность достигает 100%: российские учёные разработали новую методику прогноза риска невынашивания беременности
  • Gettyimages.ru
  • © kjekol

Учёные из Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания (ДНЦ ФПД) разработали и запатентовали эффективную и недорогую методику прогнозирования риска невынашивания беременности на ранних сроках. Об этом RT сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Как отметили авторы работы, одной из актуальных проблем современного акушерства считается невынашивание беременности. Самопроизвольный выкидыш и неразвивающаяся беременность часто вызваны не одним, а несколькими факторами, возникающими одновременно или последовательно.

По словам учёных, для этой патологии характерен ряд процессов с участием многих биологически активных веществ, в том числе простагландинов. Эти гормоноподобные вещества могут вызвать раскрытие шейки матки и сокращение миометрия, в результате чего происходит изгнание плодного яйца. Природное свойство гормона врачи используют для стимулирования родов на поздних стадиях беременности — в этом случае его выработку активируют с помощью специальных препаратов.

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Однако нередко спровоцировать повышенную выработку простагландина может цитомегаловирусная инфекция — хроническое инфекционное заболевание вирусной этиологии, которое широко распространено и встречается у людей любых возрастов. Как правило, вирус никак не проявляется, но во время беременности при снижении иммунитета женщины может спровоцировать активизацию спящей инфекции. Она, в свою очередь, способна нарушить работу гормональной системы и вызвать преждевременную выработку простагландинов, что приводит к выкидышу.

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Существуют методы, которые позволяют спрогнозировать такой риск и заранее принять меры профилактики. Однако, по словам авторов работы, их отличают трудоёмкость и дороговизна.

Учёные создали альтернативный метод, в рамках которого прогноз делается путём измерения двух показателей — концентраций в организме пациентки фермента циклооксигеназы-2, отвечающего за синтез простагландинов, а также самого гормона.

Диагностику необходимо проводить у женщин на ранних сроках беременности при обострении цитомегаловирусной инфекции. Используя полученные данные, учёные вычисляют по специально разработанной формуле риск невынашивания.

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«Новизна заявляемого способа заключается в определении значений циклооксигеназы-2 в лизате мононуклеарных клеток (расщеплённых клетках. RT)и простагландина E2 в сыворотке крови у беременных женщин в первом триместре при обострении цитомегаловирусной инфекции для расчёта прогностического индекса. По отношению полученного индекса к граничному значению дискриминантной функции прогнозируют угрозу невынашивания беременности. Ранее такой подход в клинической практике не применялся», — отметила в беседе с RT автор проекта, доктор биологических наук, заведующая лабораторией механизмов этиопатогенеза и восстановительных процессов дыхательной системы при неспецифических заболеваниях лёгких ДНЦ ФПД Ирина Андриевская.

Она добавила, что точность прогноза по новой методике достигает 100%. Метод уже прошёл апробацию в клиниках. С его помощью проведено прогнозирование угрозы прерывания беременности у 40 женщин.

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