Точность достигает 100%: российские учёные разработали новую методику прогноза риска невынашивания беременности

Российские учёные разработали новую эффективную методику прогнозирования риска невынашивания на ранней стадии беременности при обострении цитомегаловирусной инфекции. Носителями цитомегаловируса могут быть многие, и возбудитель активизируется при ослаблении иммунитета. У беременных инфекция способна стимулировать преждевременную выработку гормонов, отвечающих за родовые процессы, — это приводит к выкидышам. Авторы работы создали формулу, которая позволяет точно определять степень риска такого исхода беременности на основании двух показателей анализа крови.

Учёные из Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания (ДНЦ ФПД) разработали и запатентовали эффективную и недорогую методику прогнозирования риска невынашивания беременности на ранних сроках. Об этом RT сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Как отметили авторы работы, одной из актуальных проблем современного акушерства считается невынашивание беременности. Самопроизвольный выкидыш и неразвивающаяся беременность часто вызваны не одним, а несколькими факторами, возникающими одновременно или последовательно.

По словам учёных, для этой патологии характерен ряд процессов с участием многих биологически активных веществ, в том числе простагландинов. Эти гормоноподобные вещества могут вызвать раскрытие шейки матки и сокращение миометрия, в результате чего происходит изгнание плодного яйца. Природное свойство гормона врачи используют для стимулирования родов на поздних стадиях беременности — в этом случае его выработку активируют с помощью специальных препаратов.

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Однако нередко спровоцировать повышенную выработку простагландина может цитомегаловирусная инфекция — хроническое инфекционное заболевание вирусной этиологии, которое широко распространено и встречается у людей любых возрастов. Как правило, вирус никак не проявляется, но во время беременности при снижении иммунитета женщины может спровоцировать активизацию спящей инфекции. Она, в свою очередь, способна нарушить работу гормональной системы и вызвать преждевременную выработку простагландинов, что приводит к выкидышу.

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Существуют методы, которые позволяют спрогнозировать такой риск и заранее принять меры профилактики. Однако, по словам авторов работы, их отличают трудоёмкость и дороговизна.

Учёные создали альтернативный метод, в рамках которого прогноз делается путём измерения двух показателей — концентраций в организме пациентки фермента циклооксигеназы-2, отвечающего за синтез простагландинов, а также самого гормона.

Диагностику необходимо проводить у женщин на ранних сроках беременности при обострении цитомегаловирусной инфекции. Используя полученные данные, учёные вычисляют по специально разработанной формуле риск невынашивания.

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«Новизна заявляемого способа заключается в определении значений циклооксигеназы-2 в лизате мононуклеарных клеток (расщеплённых клетках. — RT)и простагландина E2 в сыворотке крови у беременных женщин в первом триместре при обострении цитомегаловирусной инфекции для расчёта прогностического индекса. По отношению полученного индекса к граничному значению дискриминантной функции прогнозируют угрозу невынашивания беременности. Ранее такой подход в клинической практике не применялся», — отметила в беседе с RT автор проекта, доктор биологических наук, заведующая лабораторией механизмов этиопатогенеза и восстановительных процессов дыхательной системы при неспецифических заболеваниях лёгких ДНЦ ФПД Ирина Андриевская.

Она добавила, что точность прогноза по новой методике достигает 100%. Метод уже прошёл апробацию в клиниках. С его помощью проведено прогнозирование угрозы прерывания беременности у 40 женщин.