«Альтернатива синтетическим антибиотикам»: российские учёные нашли способ защиты аквакультуры от паразитов и бактерий

Российские учёные совместно с иностранными коллегами выяснили, что экстракт папоротника Nephrolepis biserrata способен защитить аквакультуру от паразитов и бактерий. В частности, он может подавлять активность бактерий рода Vibrio, которые представляют опасность не только для рыб, но и для человека. По словам специалистов, натуральная вытяжка из растения может стать альтернативой синтетическим антибиотикам, которые сейчас применяются рыбными хозяйствами.

Учёные из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (Калининград) с коллегами из Малайзии нашли новый, экологически чистый способ защиты аквакультуры от паразитов и бактерий. Специалисты выяснили, что препараты на основе экстракта папоротника могут в скором времени стать безопасной альтернативой химикатам. Об этом RT сообщили в Минобрнауки. Исследование поддержано грантом РНФ. Результаты опубликованы в журнале Molecules.

Известно, что большую угрозу для выращиваемых в аквакультурах рыб и моллюсков представляют бактерии рода Vibrio. Инфицированные рыбы заболевают и быстро погибают, что приносит большие убытки рыбным хозяйствам. Более того, бактерия опасна и для человека — патоген способен вызывать заражение крови и некроз тканей. Человеку бактерия может передаваться при употреблении в пищу заражённых морепродуктов или при контакте с морской водой при наличии открытых ран.

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Ещё одной проблемой для аквакультуры являются паразиты, в частности пиявка Zeylanicobdella arugamensis, обитающая в тропических регионах. Её активность также приводит к гибели рыбы, а кроме того, паразит способен переносить бактерии Vibrio.

Сегодня для борьбы с подобными паразитами используются синтетические антибиотики. Такой способ эффективен, но сопряжён с издержками для окружающей среды и здоровья людей — антибиотики вызывают развитие бактериальной резистентности. Поэтому поиск альтернативных методов борьбы с бактериальными инфекциями является важной задачей. По словам учёных, такой альтернативой могут стать некоторые природные соединения, которые содержатся в растениях.

© Пресс-служба БФУ им. Канта

В новой работе учёные исследовали антибактериальные свойства папоротника Nephrolepis biserrata, родиной которого является Южная Америка, Юго-Восточная Азия и Африка. В более северных широтах папоротник выращивается как декоративное комнатное растение. При этом его уже давно используют в народной медицине — водные отвары из корней папоротника применяются для лечения головных болей, хронических запоров и метеоризма.

Оказалось, что экстракт папоротника можно применять и для защиты аквакультуры от бактерий рода Vibrio — по эффективности он не уступает химическим препаратам, отмечают учёные. Кроме того, опыты показали, что растительный экстракт эффективен против пиявок Zeylanicobdella arugamensis.

Паразитическая пиявка Zeylanicobdella arugamensis

© Stanislav Sukhikh et al. / Molecules, 2023

Авторы исследования проанализировали состав экстракта и выделили ряд соединений, которые отвечают за антибактериальную и противопаразитарную активность. В частности, за этот эффект в составе экстракта отвечают фенолы и флавоноиды, а также различные ароматические соединения, такие как коричная кислота.

«Полученные результаты позволяют предположить, что водный экстракт папоротника может быть использован в качестве природной альтернативы для борьбы с инфекциями в системах аквакультуры. Очевидно, что водный экстракт папоротника — это перспективный функциональный продукт для рыбоводства или аквакультуры. На его основе могут изготавливаться корма для выращиваемых рыб, а также средства для повышения качества водной среды», — рассказала в беседе с RT директор научно-образовательного центра «Промышленные биотехнологии» БФУ имени Иммануила Канта, руководитель гранта РНФ Ольга Бабич.