Полезный антагонизм: российские учёные нашли способ защиты растений от плесени с помощью бактерий
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Учёные из Белгородского государственного национального исследовательского университета выявили способность бактерий Janthinobacterium lividum угнетать патогены сельскохозяйственных культур — плесневые грибки. Противогрибковая активность этих бактерий связана с наличием в них особого пигмента — виолацеина. По словам авторов работы, открытые свойства позволят в будущем применять бактерии для защиты сельскохозяйственных посадок от патогенов. Об этом RT сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Исследование опубликовано в журнале Microorganisms.
Учёные изучили аборигенный штамм бактерии Janthinobacterium lividum, выделенный на территории Белгородской области. Исследователи совместно культивировали бактерии и патогенные грибки, чтобы выяснить, как микроорганизмы влияют на развитие друг друга.
Выяснилось, что бактерии Janthinobacterium lividum угнетают рост опасных для растений плесневых грибков — альтернарии и аспергилла. Рост мицелия (вегетативного тела грибов) альтернарии сократился на 10%, а аспергилла — на 46,3% по сравнению с контрольными образцами, где грибки не соседствовали с Janthinobacterium lividum.
«Наши предположения, что бактерия является антагонистом плесени, были доказаны опытным путём. Значит, её можно использовать в биопрепаратах, которые будут востребованы в сельскохозяйственном производстве», — рассказал в беседе с RT аспирант медицинского института НИУ «БелГУ» Никита Ляховченко.
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- Gettyimages.ru
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По словам учёных, такие препараты будут нетоксичны для людей при распылении состава на растения. Однако для разработки и вывода на рынок данных средств авторам ещё нужно проделать дополнительные исследования.
«Нам предстоит ещё отработать схему культивирования штамма для получения максимально больших количеств виолацеина, разработать схему очистки соединения и провести испытания прототипа разрабатываемого биопрепарата в условиях реального растениеводства», — пояснила RT руководитель проекта, доктор биологических наук, директор регионального микробиологического центра Инна Соляникова.
Среди микроорганизмов распространён антагонизм: одни виды бактерий или грибков подавляют другие. Самый известный пример применения такого антагонизма в медицинских целях — использование производимого грибками пенициллина в качестве антибиотика.
По словам учёных, бактериальный пигмент виолацеин, придающий микроорганизмам фиолетовый цвет, обладает высокой биологической активностью — сейчас ведутся исследования его возможных воздействий: противоопухолевого, антибактериального и инсектицидного. Уже получены первые положительные результаты. При этом способность бактерий Janthinobacterium lividum подавлять плесневые патогены растений до сих пор не была изучена, отметили авторы исследования.
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