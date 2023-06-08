Меньше метана — больше молока: российские учёные создали из отходов лесозаготовок новую кормовую добавку для коров

Российские учёные разработали кормовую добавку к рациону коров, которая позволяет снизить почти на треть выбросы животными метана. По оценкам специалистов ООН, мировое поголовье крупного рогатого скота является значительным источником парниковых газов на планете. Применение добавки не только снижает выработку коровами метана, но также повышает удойность и качество молока. В качестве сырья для её производства используются отходы лесозаготовок.

Российские учёные из Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) при поддержке Нижегородского научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ) разработали кормовую добавку к рациону коров, которая снижает выработку животными метана почти на треть, а также повышает удои и качество молока. Об этом RT сообщили в Минобрнауки.

Напомним, по оценкам экспертов ООН, животноводство формирует 14,5% от общего мирового объёма антропогенных выбросов парниковых газов, из которых 44% приходится на метан. Больше всего парниковых газов производит поголовье крупного рогатого скота — его «вклад» составляет 65%.

«В организме крупного рогатого скота вырабатывается 250–500 литров метана в день, что сказывается на глобальном потеплении. Поэтому разработка методов снижения выделения метана жвачными животными является актуальной задачей науки и практики», — пояснил RT директор Нижегородского НОЦ Тимур Халитов.

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Новая кормовая добавка производится из отходов лесозаготовки. Снизить выработку метана на 30% позволяют биологически активные вещества, подавляющие рост и развитие бактерий — фитонциды, которые содержатся в древесине.

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«Применение разрабатываемой кормовой добавки будет способствовать сдвигу в структуре ферментации в рубце, что приведёт к ингибированию (подавлению. — RT) роста и жизнедеятельности метаногенных бактерий, а значит снизит интенсивность выделения метана», — объяснил в комментарии RT ректор ПИМУ Николай Карякин.

Кроме того, добавка улучшает метаболизм животных, входящие в её состав аминокислоты позволяют повысить содержание жиров и белков в молоке на 10–15%, отмечают авторы работы. Как показала практика, применение добавки также повышает среднесуточные надои в среднем на 12%.

По словам российских учёных, разработанная ими кормовая добавка будет обходиться сельхозпредприятиям в 4–5 раз дешевле импортных аналогов. Добавка уже применяется животноводческими предприятиями в Западной Сибири, Перми, Удмуртии, Приуральском крае, Крыму, Казахстане и Белоруссии.