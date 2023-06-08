Меньше метана — больше молока: российские учёные создали из отходов лесозаготовок новую кормовую добавку для коров
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Российские учёные из Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) при поддержке Нижегородского научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ) разработали кормовую добавку к рациону коров, которая снижает выработку животными метана почти на треть, а также повышает удои и качество молока. Об этом RT сообщили в Минобрнауки.
Напомним, по оценкам экспертов ООН, животноводство формирует 14,5% от общего мирового объёма антропогенных выбросов парниковых газов, из которых 44% приходится на метан. Больше всего парниковых газов производит поголовье крупного рогатого скота — его «вклад» составляет 65%.
«В организме крупного рогатого скота вырабатывается 250–500 литров метана в день, что сказывается на глобальном потеплении. Поэтому разработка методов снижения выделения метана жвачными животными является актуальной задачей науки и практики», — пояснил RT директор Нижегородского НОЦ Тимур Халитов.
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Новая кормовая добавка производится из отходов лесозаготовки. Снизить выработку метана на 30% позволяют биологически активные вещества, подавляющие рост и развитие бактерий — фитонциды, которые содержатся в древесине.
«Применение разрабатываемой кормовой добавки будет способствовать сдвигу в структуре ферментации в рубце, что приведёт к ингибированию (подавлению. — RT) роста и жизнедеятельности метаногенных бактерий, а значит снизит интенсивность выделения метана», — объяснил в комментарии RT ректор ПИМУ Николай Карякин.
Кроме того, добавка улучшает метаболизм животных, входящие в её состав аминокислоты позволяют повысить содержание жиров и белков в молоке на 10–15%, отмечают авторы работы. Как показала практика, применение добавки также повышает среднесуточные надои в среднем на 12%.
По словам российских учёных, разработанная ими кормовая добавка будет обходиться сельхозпредприятиям в 4–5 раз дешевле импортных аналогов. Добавка уже применяется животноводческими предприятиями в Западной Сибири, Перми, Удмуртии, Приуральском крае, Крыму, Казахстане и Белоруссии.
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