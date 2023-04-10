Тесные связи: российские учёные нашли способ повысить урожайность пшеницы с помощью грибков и бактерий
- Gettyimages.ru
- © Erik Isakson
Учёные из Ярославского государственного университета (ЯрГУ) имени П.Г. Демидова создали базу данных ассоциативных азотфиксаторов — бактерий, способных повышать урожайность культурных растений. Об этом RT сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
Ассоциативные азотфиксаторы — это микроорганизмы, обитающие на поверхности корней, в почве, листьях и стеблях растений. Грибки в симбиозе с растениями способствуют насыщению семян питательными веществами, а бактерии становятся так называемым третьим партнёром и стимулируют рост и развитие культур.
«Микроорганизмы и растения живут не отдельно друг от друга — они образуют сложные ассоциации, демонстрирующие разнообразные взаимодействия. Тесные растительно-микробные связи свойственны большинству растений», — пояснил RT сотрудник научно-образовательной лаборатории молекулярной генетики и биотехнологии ЯрГУ Андрей Сидоров.
- Пальчатокоренник мясо-красный
- Gettyimages.ru
- © David Clapp
Учёные собрали пробы более 100 штаммов подобных микроорганизмов с пальчатокоренника мясо-красного — многолетнего травянистого растения, растущего в центральноевропейской части России. Перед внесением в базу исследователи изучили ДНК каждого из выделенных штаммов, перспективных для применения в сельском хозяйстве.
В базе штаммам присвоены идентификационные номера, а также приведена характеристика их биотехнологического потенциала — способности синтезировать фитогормоны, улучшать условия минерального питания растений и подавлять фитопатогены.
Авторы работы также оценили эффективность микроорганизмов в полевых условиях, на пшенице и ячмене. По словам специалистов, подобные исследования проводились впервые в условиях центральноевропейской части России.
«Выявление ростостимулирующих свойств велось нами поэтапно. Сначала для всех штаммов были проведены лабораторные исследования на выявление ростостимулирующих свойств бактерий, а затем работу этих свойств проверяли на растениях в условиях полевых испытаний», — добавил Андрей Сидоров.
По словам учёных, применение препаратов на основе бактерий в сельском хозяйстве позволит обойтись без химических стимуляторов роста растений и снизить нагрузку на окружающую среду. Кроме того, такие препараты обходятся дешевле, чем традиционная агрохимия.
Сейчас учёные патентуют самые перспективные штаммы микроорганизмов, а также разрабатывают удобную форму для применения препаратов на сельскохозяйственных посадках.