Тесные связи: российские учёные нашли способ повысить урожайность пшеницы с помощью грибков и бактерий

Российские учёные собрали и запатентовали базу микроорганизмов, которые вступают в симбиоз с пшеницей и другими сельскохозяйственными культурами. Грибки и бактерии повышают урожайность растений. Авторы работы подтвердили это путём лабораторных и полевых опытов. Применение таких микроорганизмов в сельском хозяйстве позволит снизить использование химических препаратов.

Учёные из Ярославского государственного университета (ЯрГУ) имени П.Г. Демидова создали базу данных ассоциативных азотфиксаторов — бактерий, способных повышать урожайность культурных растений. Об этом RT сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Ассоциативные азотфиксаторы — это микроорганизмы, обитающие на поверхности корней, в почве, листьях и стеблях растений. Грибки в симбиозе с растениями способствуют насыщению семян питательными веществами, а бактерии становятся так называемым третьим партнёром и стимулируют рост и развитие культур.

«Микроорганизмы и растения живут не отдельно друг от друга — они образуют сложные ассоциации, демонстрирующие разнообразные взаимодействия. Тесные растительно-микробные связи свойственны большинству растений», — пояснил RT сотрудник научно-образовательной лаборатории молекулярной генетики и биотехнологии ЯрГУ Андрей Сидоров.

Пальчатокоренник мясо-красный

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© David Clapp

Учёные собрали пробы более 100 штаммов подобных микроорганизмов с пальчатокоренника мясо-красного — многолетнего травянистого растения, растущего в центральноевропейской части России. Перед внесением в базу исследователи изучили ДНК каждого из выделенных штаммов, перспективных для применения в сельском хозяйстве.

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В базе штаммам присвоены идентификационные номера, а также приведена характеристика их биотехнологического потенциала — способности синтезировать фитогормоны, улучшать условия минерального питания растений и подавлять фитопатогены.

Авторы работы также оценили эффективность микроорганизмов в полевых условиях, на пшенице и ячмене. По словам специалистов, подобные исследования проводились впервые в условиях центральноевропейской части России.

«Выявление ростостимулирующих свойств велось нами поэтапно. Сначала для всех штаммов были проведены лабораторные исследования на выявление ростостимулирующих свойств бактерий, а затем работу этих свойств проверяли на растениях в условиях полевых испытаний», — добавил Андрей Сидоров.

По словам учёных, применение препаратов на основе бактерий в сельском хозяйстве позволит обойтись без химических стимуляторов роста растений и снизить нагрузку на окружающую среду. Кроме того, такие препараты обходятся дешевле, чем традиционная агрохимия.

Сейчас учёные патентуют самые перспективные штаммы микроорганизмов, а также разрабатывают удобную форму для применения препаратов на сельскохозяйственных посадках.