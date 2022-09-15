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Заменит зарубежные аналоги: российские учёные создали комплекс оборудования для картофельного семеноводства

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Надежда Алексеева, Екатерина Кийко
Российские учёные разработали линейку оборудования для агропредприятий, занятых выращиванием семенного картофеля. Вскоре машины должны поступить в мелкосерийное производство. В частности, будут выпускаться специальные модули для выращивания безвирусных клубней, оборудование позволяет в разы повысить эффективность работы. Также созданы машины для автоматической посадки и сортировки семенного картофеля. По словам учёных, разработка позволит заменить импортные поставки семеноводческого оборудования.
Заменит зарубежные аналоги: российские учёные создали комплекс оборудования для картофельного семеноводства
  • РИА Новости
  • © Илья Наймушин

Учёные из Федерального научного агроинженерного центра (ФНАЦ) ВИМ создали линейку сельхозтехники и оборудования для выращивания безвирусного семенного материала картофеля. Старт мелкосерийного производства машин планируется в начале 2023 года, оборудование будет выпускаться по заявкам производителей семян картофеля. Об этом RT сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

В России для производства селекционного и семенного картофеля применяется преимущественно зарубежная техника. При этом спрос на такое оборудование растёт на фоне санкций и по мере замещения импорта семян картофеля. Так, по итогам 2021 года Россия была обеспечена собственным посадочным материалом примерно на 50%. Темпы производства семян картофеля растут, по прогнозу Минобрнауки, при сохранении нынешней динамики отечественные селекционеры смогут полностью покрыть потребности российского рынка к 2025 году.

  • РИА Новости
  • © Илья Наймушин

Учёные разработали линейку машин и оборудования с цифровыми системами управления для выращивания безвирусного семенного материала картофеля. Такой картофель не страдает от вирусных болезней благодаря особым условиям культивации.

Специалисты отмечают, что новое оборудование заменит зарубежные аналоги и поможет в увеличении объёмов производства отечественных сортов картофеля.

Первое устройство из линейки — модуль по ускоренному размножению мини-клубней картофеля, из которых затем получают семенной материал. Он состоит из осветительной панели, системы полива с резервуаром для питательного раствора, комплекта датчиков контроля режима выращивания, а также электронного пульта управления. С помощью электронного пульта можно регулировать спектры облучения, благоприятные для разных фаз вегетации картофеля. Исследования в лабораторных условиях показали, что благодаря модулю выход мини-клубней можно увеличить в четыре-шесть раз.

Вторая разработка позволяет оценивать пригодность клубней разных сортов картофеля к механизированной уборке. Машина оценивает, как уборка с помощью комбайна скажется на клубнях, позволяя выбирать оптимальные для выращивания гибриды. Кроме того, технология позволяет установить оптимальные сроки начала уборки урожая.

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Ещё одна разработка учёных — автоматическая линия для сортировки семенного картофеля. Устройство выбраковывает заражённые или повреждённые клубни.

Полезной для семеноводческих хозяйств может стать и автоматическая посадочная машина. Она позволяет сажать клубни равномерно по ширине и глубине борозды. Равномерность обеспечивается благодаря особой конфигурации ложечки высаживающего аппарата и её расположению на тяговом элементе, представляющем собой роликовую длиннозвенную цепь.

Исследование по разработке линейки машин выполнено при поддержке Минобрнауки России в рамках реализации подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации» Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017—2025 годы. Ранее результаты научной работы были опубликованы в международном научном журнале Agronomy.

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