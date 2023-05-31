«Отсутствие единого командования»: 800 лет назад древнерусские дружины были разгромлены монголами на реке Калке

800 лет назад монголы разгромили русско-половецкое войско на реке Калке. Главной причиной поражения русских дружин историки называют отсутствие единого командования и координации действий. Причём, как отмечают эксперты, выводов из произошедшего на Калке военно-политические элиты Древней Руси не сделали и вместо того, чтобы готовиться к более масштабному монгольскому нашествию, продолжили делить владения и бороться между собой. Монголы же в результате столкновения с русскими на Калке собрали важную разведывательную информацию, которую использовали во время своего следующего похода на Русь. Историки называют события на Калке болезненным уроком, продемонстрировавшим необходимость единства перед лицом внешней угрозы.

31 мая 1223 года русско-половецкое войско было разбито монголами в битве на реке Калке. Это событие сыграло огромную роль в истории Древней Руси. Представители династии Рюриковичей не сумели объединиться перед лицом внешней угрозы. Поражение на Калке стало прологом к установлению монгольского ига на Руси.

Первый контакт

Древняя Русь в XIII веке находилась в состоянии раздробленности. На её территории насчитывалось около 25 государственных образований, из которых 19 были достаточно крупными. Князья были заняты борьбой за более богатые вотчины. Киевский престол, всё ещё считавшийся влиятельным, с 1212 года занимал великий князь Мстислав Романович.

В центральной части евразийских степей в начале XIII века развернулись события, последствия которых, несмотря на отдалённость от Руси, оказали колоссальное влияние на её историю. В 1206 году великим ханом монголов стал Чингисхан, установивший среди своих подданных жёсткую военную дисциплину и начавший масштабные завоевательные походы. Его воины покорили обширные территории в Центральной Азии.

В конце 1222 — начале 1223 года полководцы Чингисхана Субэдэй и Джебе, пройдя через Кавказ, столкнулись с объединённым войском аланов и половцев. В первой битве ни одна из сторон не смогла одержать победу. Тогда монгольские переговорщики вбили клин между союзниками. Они поссорили их, пообещав половцам союзничество и богатые подарки. Когда союз распался, монголы сначала разбили аланов, а затем атаковали половцев, вынудив их бежать в причерноморские степи — на границы Руси.

Половецкий хан Котян, понимая, что монголы его в покое не оставят, обратился за помощью к своему зятю — галицкому князю Мстиславу Мстиславовичу Удатному. По просьбе последнего в Киеве в начале 1223 года был созван княжеский съезд. Половцы, требуя от русских помощи, заявили: «Сегодня они отняли нашу землю, а завтра ваша взята будет». И к этому аргументу князья прислушались.

Хан Котян одаривает подарками Мстислава Удатного, миниатюра лицевого летописного свода XVI века

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Монголы, до которых дошли слухи о переговорах, отправили на Русь послов с предложением объединиться против половцев. Монгольских посланцев выслушали, но потом казнили.

«Это была большая ошибка, как потом выяснится. Чуть позже к русскому войску пришло ещё одно посольство монгольское, которое передало, что монголы Руси зла не желали, но раз князья хотят войны, то будет им война. Членов второго посольства, кстати, убивать не стали», — рассказал в интервью RT сотрудник Государственного исторического музея Кирилл Сутомин.

Трагедия на Калке

Члены княжеского совета решили не ждать монголов на Руси, а выступить им навстречу. Начало похода было назначено на конец апреля 1223 года.

По словам историков, принять участие в борьбе с монголами вызвались большинство южнорусских князей. Из Северо-Восточной Руси своё войско повёл на юг ростовский князь Василько Константинович, но он к общему сбору не успел.

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Русские дружины двигались по Днепру. Одна часть войска перемещалась на ладьях, другая шла по берегу. Пройдя таким образом 17 дней, русское войско вместе со своими половецкими союзниками двинулось на восток. Первые атаки небольших монгольских отрядов были благополучно отбиты.

Достоверные данные о численности русско-половецкого войска отсутствуют. В различных источниках можно найти оценки от 40 тыс. до 150 тыс., однако историки называют их явно завышенными. Численность собственно русских дружин современные исследователи оценивают примерно в 20 тыс. человек. По словам Кирилла Сутомина, в монгольском войске насчитывалось от 20 тыс. до 25 тыс. воинов.

Достоверные данные о том, где произошло столкновение русско-половецкого войска с основными силами монголов, отсутствуют. Историки не могут однозначно отождествить реку, упоминаемую в летописях как Калка, с какой-то конкретной современной рекой. Многие считают, что это протекающий по Донбассу Кальчик, однако археологи так и не нашли на его берегах места, которое можно было бы связать со сражением.

Кроме того, среди историков идут споры и о конкретной хронологии битвы. Современные исследователи чаще склоняются к тому, что русские и половецкие отряды перешли Калку 28 мая 1223 года. После этого галицкий князь Мстислав Удатный без согласования с другими князьями атаковал небольшой отряд монголов и обратил его в бегство. К преследованию противника присоединились половцы и часть русских дружин. Другие князья в это время форсировали Калку и обустраивали лагерь на её берегах.

Татары, пирующие после битвы на Калке, рисунок Николая Кошелева из статьи «Калка» («Военная энциклопедия Сытина»), 1911—1915 годы

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По словам историков, основные силы монголов устроили засаду на русско-половецкие отряды, занятые преследованием их соплеменников. Для этого они подобрали место в районе возвышенности, взбираясь на которую тяжёлая русская конница вынуждена была сбавлять темп передвижения.

«Русские войска ослабили свой фронт, растянувшись по полю, и оказались в уязвимом положении», — отметил в интервью RT заведующий кафедрой истории России с древнейших времён до ХХ века СПбГУ Андрей Дворниченко.

Удара основных сил монгольского войска русско-половецкие отряды не выдержали. Первыми были разбиты вырвавшиеся вперёд дружины князя Даниила Романовича (будущего короля Даниила Галицкого) и половцев. Затем монголы по очереди разбили силы князей Мстислава Удатного и Мстислава Святославовича. Когда остатки разгромленных отрядов бежали, монголы подступились к укреплённому лагерю Мстислава Романовича. Взять его сразу не удалось. Битва у его ограждения продолжалась три дня.

Монгольский пир на телах русских князей, миниатюра лицевого летописного свода XVI века

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31 мая монголы отправили на переговоры к русским воеводу бродников (вольных степных поселенцев, живших на границах Руси) Плоскиню. Тот поклялся, что если русские сложат оружие, то их отпустят с миром и не будут преследовать. Однако когда русские дружины прекратили сопротивление и начали покидать лагерь, сдавая оружие, монголы набросились на них и устроили побоище.

«Основная причина поражения на Калке — это отсутствие единого командования у русского войска. Каждый из князей действовал на своё усмотрение, руководствуясь исключительно личными амбициями и желанием «завоевать побольше славы». У них не было даже единого мнения относительно того, кто из них возглавляет поход», — отметил в беседе с RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

Всего Русь потеряла в сражении на Калке не менее девяти князей. По некоторым данным, спаслась после битвы только десятая часть русского войска.

«Битва на Калке стала переломным моментом в истории Руси. Она не только значительно ослабила силы русских княжеств, но и посеяла на Руси панику и неуверенность», — писал в своей книге «Кочевые народы степей и Киевская Русь» историк Пётр Толочко.

Монголы продолжать наступление на Русь не стали. По одной из версий, это было связано с тем, что их войско тоже понесло значительные потери. Они повернули на восток — к Волге. По словам историков, руководство Монгольской империи получило от участников этого похода ценные данные о Руси, которые в дальнейшем были использованы при организации более масштабного нашествия.