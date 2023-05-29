«Событие мирового масштаба»: 570 лет назад Константинополь пал под натиском османов

570 лет назад турки-османы захватили Константинополь. По словам специалистов, это событие сыграло колоссальную роль в мировой истории. Оно ознаменовало гибель Византийской империи, которая некогда была одним из мощнейших государств планеты. Исчез последний буфер между западными державами и стремительно набирающей силу Османской империей. Были существенно осложнены экономические отношения между Европой и Азией. Главный центр православия сместился в Русское государство.

29 мая 1453 года турки-османы после продолжительной осады захватили столицу Византийской империи Константинополь. Это событие, по словам учёных, оказало огромное влияние на весь дальнейший ход мировой истории.

Расстановка сил

Византийская империя долгое время считалась одним из мощнейших государств в мире. Однако в XII веке из-за внутренних распрей и многочисленных ударов внешних врагов она ослабла и начала распадаться. В 1204 году столицу империи Константинополь захватили и подвергли жестокому разграблению участвовавшие в Четвёртом крестовом походе европейские рыцари.

После разгрома, устроенного крестоносцами, Византия была на некоторое время разделена на несколько государств. В 1261 году империю восстановил Михаил VIII Палеолог, но былого могущества она уже не добилась. Большое влияние в ней получили купцы из итальянских городов-государств.

Переселившиеся в XIII веке в Малую Азию турки-османы постепенно отрывали от Византийской империи один кусок территории за другим. В 1439 году власти Византии, рассчитывая на помощь Запада, одобрили заключение Флорентийской унии, которая должна была объединить западную и восточную христианские церкви. Однако эти надежды, по словам историков, оказались напрасны. Запад не смог оказать Византии значимой помощи, а население самой империи негативно реагировало на идею подчинения папе римскому.

«К середине XV века от Византийской империи остались, по сути, только Константинополь с окрестностями и часть полуострова Пелопоннес», — отметил в беседе с RT историк и писатель Вольфганг Акунов.

Штурм Константинополя крестоносцами в 1204 году, картина Якопо Тинторетто, 1580 год

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Однако, как рассказал в комментарии RT доктор исторических наук, профессор, академик РАХ и РАЕ Олег Ульянов, сам Константинополь выдержал ряд турецких осад. Город фактически превратился в несколько отдельных поселений, разделённых сельскохозяйственными угодьями. Его население сократилось с более чем миллиона до примерно 50 тыс. жителей. Однако он продолжал держаться перед лицом завоевателей.

Последним императором Византии стал Константин XI Палеолог, которого историки характеризуют как деятельного и талантливого управленца. Несмотря на все невзгоды, он пытался воодушевлять своих подданных и искал пути разрешения охватившего империю кризиса. Он вёл переговоры с турками и одновременно пытался заручиться поддержкой европейских государств, однако кардинально ничего изменить не смог. Османский султан Мехмед II был настроен покончить с остатками Византийской империи, а из западных политических объединений реальную помощь Константину оказывали только итальянские города-государства, но их возможности были ограничены.

В 1452 году османы построили возле самой узкой части Босфорского пролива крепость и запретили иностранным судам проходить мимо неё без досмотра. Попытавшийся нарушить запрет венецианский корабль утопили, а его экипаж казнили. Свободное судоходство в проливах прекратилось. Константинополь лишился одного из ключевых путей получения подкреплений и продовольствия.

Владения Византийской империи к 1453 году

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В начале 1453 года османы перешли к подготовке решающей атаки на столицу Византийской империи. Они вынудили сдаться византийские города во Фракии и стали собирать армию, численность которой достигала, по мнению большинства историков, 80—100 тыс. человек. Кроме того, они уделили серьёзное внимание развитию артиллерии и флота. В район Константинополя было направлено большинство имевшихся у османов кораблей.

«На сторону османов перешёл инженер-пушкарь венгерского происхождения по имени Урбан. Он предлагал свои услуги византийцам, но император отказался платить ему из-за нехватки денег в казне, а турки щедро его вознаградили. Он создал для османов огромные пушки, способные ломать стены Константинополя», — рассказал в беседе с RT научный сотрудник Государственного исторического музея Александр Чернов.

Византийцы были морально подавлены. Перед лицом османской угрозы они получали весьма ограниченную поддержку из-за рубежа. Наиболее весомую помощь накануне турецкого нападения оказал доброволец из Генуи Джованни Джустиниани Лонго, который привёл с собой около 700 солдат. Он был опытным воином, поэтому император назначил его командующим обороной сухопутных стен. Общая численность гарнизона Константинополя оценивается историками в пять—семь тысяч человек.

Последний бой

В начале апреля 1453 года передовые отряды турок появились в районе Константинополя. Несмотря на все сложности, которые переживала Византийская империя, перед османами стояла непростая задача. Стены города были, по оценкам историков, одними из самых мощных в мире. Залив Золотой Рог был перегорожен цепью, закрывавшей проход в него турецким кораблям. Самой большой проблемой защитников Константинополя была нехватка живой силы. Должным образом им удавалось прикрыть только самые опасные направления.

Мехмед II предложил Константину сдать город без боя, но тот отказался, после чего начался жестокий обстрел крепостных стен. Кроме того, турки захватили византийские форты, прикрывавшие подступы к городу, и казнили взятых в плен воинов на глазах у жителей Константинополя.

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Изготовленные Урбаном тяжёлые орудие пробивали бреши в стенах города. Однако защитники Константинополя под командованием Джустиниани заделывали их по ночам. Османы несколько раз пытались взять стены штурмом, но раз за разом вынуждены были отступать.

20 апреля в город с боем прорвалась группа генуэзских и византийских судов, которые везли жителям осаждённого Константинополя необходимые припасы. Эта победы воодушевила византийцев. Однако она стала одним из последних крупных достижений защитников столицы империи.

Мехмед II был взбешён неудачами. Часть его окружения уговаривала султана отступить, но он стоял на своём. Турецкий правитель направил рудокопов проложить тоннели под стенами Константинополя, но защитники города разгадали этот замысел. В одних местах они пускали в подземелья дым, в других — затапливали их водой. Когда османы подгоняли к стенам Константинополя штурмовые башни, их взрывали. Однако частичные успехи византийцев уже мало что решали.

В городе ощущалась нехватка продуктов питания. Его защитники из числа венецианцев и генуэзцев ссорились между собой. Направленный на поиски возможной подмоги корабль вернулся ни с чем.

Штурм стен Константинополя, картина Филипп де Мазероль, 1450—1475 годы

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25 мая Мехмед II собрал совет, на котором было принято решение о начале подготовки решающего штурма. Город подвергся мощной бомбардировке, после чего султан дал своим войскам день на отдых.

Штурм по всей линии соприкосновения начался в ночь с 28 на 29 мая 1453 года. Сопротивление османам оказывало всё население Константинополя, и некоторое время турки не могли добиться успеха.

По словам историков, все обстоятельства падения столицы Византийской империи так и остались неизвестны, но ключевую роль сыграло два события: прорыв небольшой группы османских солдат за византийские укрепления и тяжёлое ранение Джустиниани (согласно некоторым источникам, он был ранен дважды). Командующий обороной стен приказал отнести его с передовой. Это деморализовало его подчинённых, испугавшихся, что их бросают на произвол судьбы. Часть защитников стен Константинополя обратились в бегство.

Штурм Константинополя, картина Дадли Амброуз, 1915 год

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Турки заметили смятение в рядах противника и усилили натиск. В бой бросился сам император Византии Константин, который вскоре был убит врагом. Большинство участников обороны города бежали или погибли с оружием в руках. Османы смогли взять в плен лишь небольшое количество из тех, кто сражались с ними. Ворвавшись в город, османы устроили в нём резню и подвергли его разграблению.

Резня в Константинополе, иллюстрация из книги Джованни Сагредо, 1694 год

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По словам историков, после падения Константинополя Византийская империя фактически прекратила своё существование. Как отметил Александр Чернов, произошедшее «стало событием мирового масштаба». Центр Православия сместился в Русское государство. Это послужило в дальнейшем основной для формирования концепции Третьего Рима.

«Потеря Константинополя нанесла сокрушительный удар по всему христианскому миру, положила конец эпохе крестовых походов и поставила Запад лицом к лицу с могущественным и агрессивным врагом на Востоке. Падение Константинополя перекрыло главный торговый путь из Европы в Азию, что заставило европейцев искать новый морской путь и, возможно, привело к открытию Америки и началу эпохи великих географических открытий. Массовый исход греков в Италию в результате этого трагического события ознаменовал начало эпохи Возрождения, когда произошло крушение старого религиозного порядка, а многие университеты Западной Европы пополнились греческими учёными, бежавшими из Византии», — подытожил Олег Ульянов.