«Баловень судьбы»: как Кирилл Разумовский стал последним малороссийским гетманом

295 лет назад родился Кирилл Разумовский, один из богатейших российских вельмож своего времени, многолетний президент Петербургской академии наук и последний гетман Малороссии и Войска Запорожского. Родившись в простой казацкой семье, он благодаря протекции брата и милости российских императриц сделал головокружительную карьеру. Историки оценивают социальный взлёт Разумовского неоднозначно. Одни говорят, что это было в духе времени, а сам Разумовский проявил себя неплохим администратором и добрым человеком, другие указывают на несправедливость быстрого возвышения государственного деятеля, не имевшего никаких выдающихся способностей. Именно при Разумовском власти империи сделали выводы о неискоренимости коррупции в автономных органах управления Малороссией и поэтому решили ликвидировать институт гетманства.

29 марта 1728 года родился будущий малороссийский гетман и президент Петербургской академии наук Кирилл Разумовский. История его жизни стала наглядным доказательством того, насколько больших высот в Российской империи мог добиться при определённых обстоятельствах выходец из простой малороссийской семьи.

Брат фаворита

Кирилл Разумовский появился на свет в небогатой семье реестрового казака. Согласно воспоминаниям современников, в детстве он пас волов и мог бы заниматься этим всю жизнь, если бы не его старший брат Алексей, славившийся красивым голосом и попавший в Санкт-Петербурге в Придворный хор. Малороссийского певца заметила императрица Елизавета Петровна, которая назначила его управляющим своими имениями, сделала фаворитом, а по некоторым данным, даже тайно вышла за него замуж.

Несмотря на головокружительный социальный взлёт, Алексей не забывал о своих родных и близких, оказывая им всяческую помощь. Особо расположен он оказался к младшему брату Кириллу, которого в 1743 году отправил учиться в Европу под надзором молодого учёного Григория Теплова.

Образование Кирилл получил в Кёнигсберге (современном Калининграде), Берлине, Гёттингене и Страсбурге. Пока юноша учился, императрица присвоила ему одновременно с братом графский титул.

«Мальчик оказался способным и за два года «шатаний» по различным учебным заведениям успел нахвататься кое-каких знаний», — отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник ИРИ РАН Андрей Богданов.

Портрет императрицы Елизаветы Петровны работы Виргилиуса Эриксена, 1757 год

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Во время пребывания в Европе Разумовский-младший ощутил в полной мере свою принадлежность к высшим слоям общества. Юношу, который ещё недавно пас волов в малороссийском селе, тепло принял при дворе король Пруссии Фридрих II.

«В Россию Кирилл Разумовский вернулся по-европейски образованным человеком, хорошо говорящим на иностранных языках», — рассказал RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

По словам историков, Разумовский был очень хорош собой и остроумен, благодаря чему привлёк внимание придворных дам и стал популярен в петербургском обществе. Но Алексей Разумовский видел для брата более блестящее будущее, чем статус одного из многочисленных придворных. По инициативе Алексея после возвращения Кирилла в Россию при дворе начали обсуждать идею назначить его гетманом Малороссии. Однако Елизавета Петровна не торопилась с принятием этого решения. Кирилл вёл светскую жизнь, а в 1746 году получил высокое назначение в столице, где он был под присмотром у брата и императрицы. Разумовского-младшего назначили президентом Петербургской академии наук.

Как отмечают эксперты, первое время после назначения на высокую должность Разумовский гораздо больше интересовался светскими развлечениями, чем своими прямыми обязанностями. В жёны Кириллу императрица подобрала свою родственницу Екатерину Нарышкину. Её приданое включало в себя подмосковные поместья, 40 тыс. душ крепостных крестьян и дома в столице. После женитьбы Кирилл Разумовский стал одним из богатейших людей в империи.

Бюст Кирилла Разумовского работы Андре ле Бруна, 1766 год

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«В XVIII веке всё связанное с просвещением было в моде. Следуя ей, Разумовский благодетельствовал учёным, помогал учебным заведениям, возводил архитектурные памятники», — рассказал Андрей Богданов.

Во главе Малороссии

В 1750 году императрица приняла решение о назначении Разумовского-младшего гетманом Малороссии. Эта должность была вакантна с 1734 года. 26 лет Малороссией руководило коллегиальное «гетманское правительство».

Кирилл прибыл в Глухов, где казаки избрали его своим гетманом. Елизавета Петровна переподчинила ему Войско Запорожское, имевшее до этого собственные органы управления.

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Главой гетманской канцелярии был назначен наставник Разумовского Теплов. По словам историков, на него легла тяжесть всей основной административной работы в Малороссии, в то время как гетман давал балы, раздавал чины казацкой старшине и поместья своим родственникам. Однако при этом Разумовский успевал заботиться и о развитии Малороссии, и об интересах её населения. Он отменил ряд обременительных налогов, ликвидировал внутренние таможни, сократил призыв казаков на возведение укреплений и организовал свободную торговлю Малороссии с другими регионами империи. Также гетман провёл судебную реформу и ввёл ряд ограничений на торговлю алкоголем. Войску Запорожскому Разумовский повысил жалованье и улучшил его снабжение артиллерией.

«Разумовский пытался добиться для себя определённой автономии в принятии административных решений, однако императрица ограничивала его стремления в этой области», — отметил Виталий Захаров.

В конце 1750-х годов у Разумовского установились дружеские отношения с Екатериной — женой наследника престола Петра и будущей императрицей.

Параллельно с гетманством Кирилл Разумовский продолжал руководить академией наук, в которой поддерживал начинания Михаила Ломоносова.

В конце 1761 года Разумовского вызвали в Санкт-Петербург в связи с резким ухудшением состояния здоровья Елизаветы Петровны. Как сообщают биографы, гетман не отходил от изголовья императрицы в её последние дни.

Портрет Екатерины II, картина Иоганна Баптиста Лампи — старшего, 1780-е годы

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Император Пётр III оставил Разумовского на службе и официально подтвердил все жалованные грамоты прежней царицы. Однако отношения между ними вскоре испортились. Новый правитель ввёл в армии прусские порядки и заставил своих сановников проводить строевые занятия в воинских частях. Коснулось это и Разумовского. Не имевший ранее ни малейшего представления о военном строе гетман постоянно допускал ошибки, из-за чего, несмотря на все свои старания, становился объектом публичных выговоров и насмешек со стороны императора.

По словам историков, эти унижения, а также хорошие личные отношения с супругой императора подтолкнули Кирилла Разумовского к участию в подготовке заговора 1762 года, в результате которого на престол взошла Екатерина II. Гетман лично в свержении царя участия не принимал. Но новая императрица высоко оценила его роль в подготовке её прихода к власти. Разумовский стал сенатором и генерал-адъютантом государыни. В дальнейшем он выполнял важные секретные поручения императрицы: участвовал в подготовке новых штатов для армии, рассматривал жалобы и заявления дворян, разрабатывал проекты нормативных актов и проводил расследования по особо важным делам.

В 1763 году из-за натянутых отношений с фаворитом Екатерины Григорием Орловым Разумовский покинул двор и вернулся в Малороссию, где он инициировал административно-территориальную реформу и начал создавать регулярные воинские подразделения. Это вызвало сильное недовольство среди казаков и даже привело к беспорядкам. Кроме того, Разумовский начал высказывать идеи относительно превращения гетманства в наследственную должность.

Личные амбиции Разумовского и его проблемы в отношениях с казаками в совокупности с информацией о царящей в малороссийской старшине коррупции вызвали сильное раздражение у Екатерины II. Императрица вызвала гетмана в столицу, где он был принят очень холодно. Разумовский заявил, что раскаивается в действиях, которые привели к возникновению проблем в Малороссии, попросил об отставке, и Екатерина его простила. Однако через некоторое время императрица приняла решение о ликвидации института гетманства, на территории Малороссии была введена общеимперская административная система, предусматривавшая деление на губернии.

Батуринский дворец Кирилла Разумовского

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Разумовский официально получил чин генерал-фельдмаршала, пожизненное денежное содержание и ряд новых поместий, став одним из самых приближённых к императрице вельмож. Оставаясь формально президентом академии наук, от управления ею он вскоре фактически отошёл. С 1776 года Разумовский много времени проводил в Малороссии, развивая сельское хозяйство в своих поместьях. К концу века у Разумовского сильно ухудшилось здоровье. Умер бывший гетман 21 января 1803 года в малороссийском городе Батурине.

«Жизненный путь Кирилла Разумовского — удивительный пример одного из стремительных возвышений личности с самых низов социальной лестницы в высший слой российского общества. Из пасшего скот сельского паренька — в свойственники императрицы. С 22 лет он — гетман Малороссии, с 34 — генерал-фельдмаршал. По заслугам? Отрицательный ответ очевиден», — заявил в беседе с RT профессор СПбГУ Павел Кротов.

Портрет гетмана Малороссии Кирилла Разумовского, приписываемый Помпео Батони

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По словам Виталия Захарова, Разумовский был добрым и способным человеком, однако судьба вознаградила его не по заслугам.

«Кирилл Разумовский — баловень судьбы, достигший всего только благодаря удачному для него стечению обстоятельств. Но при этом он в меру своих способностей старался заботиться о развитии вверенной ему в управление Малороссии, а в академии принял некоторые решения, способствовавшие развитию отечественной науки», — подытожил Захаров.