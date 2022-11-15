«Удержать территории»: как создание Дальневосточной республики помогло Советской России остановить японских интервентов
- Карта боевых действий Гражданской войны на Дальнем Востоке
- Legion-Media
15 ноября 1922 года Дальневосточная республика официально присоединилась к Советской России. По словам историков, в наиболее сложный период Гражданской войны ДВР была своеобразным буфером между Советской Россией и Японией, совершившей в рамках договорённостей между государствами Антанты интервенцию на российский Дальний Восток.
Японская интервенция
После Октябрьской революции 1917 года власти стран — членов Антанты отказались признавать созданное большевиками советское правительство, а Декрет о мире восприняли как нарушение Российской империей и Временным правительством взятых на себя обязательств по совместной борьбе против Германии и Австро-Венгрии.
Политические лидеры входивших в Антанту стран уже в конце 1917 года вступили в переговоры с командованием российских армейских соединений, не признававших новую власть, а также с участниками территориально-политических формирований, неподконтрольных большевикам. 23 декабря представители Великобритании и Франции договорились разделить зоны своего влияния на территории России, а в начале 1918 года в порт Владивостока под предлогом поддержания правопорядка и защиты соотечественников вошли японские корабли.
Подписание в марте 1918 года Брестского мира между Советской Россией и Центральными державами вызвало острое недовольство руководителей стран Антанты. В различные регионы России начали вторгаться контингенты войск этого военно-политического блока и их союзников: британская морская пехота высадилась в Мурманске, шведы — на Аландских островах, американский крейсер вошёл в порт Владивостока.
15 марта Великобритания, Франция и Италия официально заявили о необходимости военной интервенции в Россию. В Сибири эту задачу было предложено выполнить Японии при условии её поддержки со стороны США.
5 апреля 1918 года во Владивостоке был высажен десант с кораблей японской эскадры. За месяц японцы полностью оккупировали Приморье. Недовольные действиями захватчиков местные жители стали объединяться в партизанские отряды. Японцы жестоко расправлялись как с ними, так и с обычными мирными жителями, жертвами зверств японцев стали несколько тысяч человек.
- Зверства японских интервентов
- © Wikimedia Commons
Тем временем отряды Красной армии вели наступление на территории Сибири, оттесняя на восток вооружённые формирования белогвардейцев и их союзников. Однако дальнейшее продвижение советских войск могло привести к прямому столкновению с японской армией.
По словам историков, военно-политическая ситуация, в которой в это время оказалась Советская Россия, была непростой. Ей приходилось воевать с белогвардейскими формированиями и отрядами различных атаманов сразу на нескольких фронтах. Кроме того, в самом разгаре была Советско-польская война.
«Японскую армию рассматривали как сильного противника. Открывать ещё один фронт в сложившейся ситуации для Советской России было крайне опасно», — рассказал в беседе с RT заведующий научно-методическим отделом Музея Победы Андрей Горбунов.
Дальневосточная республика
Чтобы избежать прямого соседства с войсками японских интервентов, руководство большевиков приняло решение создать на Дальнем Востоке между основной территорией Советской России и захваченными японцами регионами новое буферное государство. Наступление Красной армии по приказу Владимира Ленина было приостановлено.
В марте 1920 года было сформировано Дальневосточное бюро РКП(б), на которое руководство большевиков возложило обязанности по созданию и развитию ДВР. Сама республика была провозглашена 6 апреля того же года на Учредительном съезде трудящихся Забайкалья в Верхнеудинске (современный Улан-Удэ). В её состав были включены Забайкальская, Амурская, Приморская, Камчатская области и Северный Сахалин. Однако фактически власть ДВР сначала распространялась только на территорию Прибайкалья.
«14 мая 1920 года РСФСР официально признала новую республику. Москва начала оказывать ДВР финансовую, дипломатическую, хозяйственную и военную помощь», — рассказал RT военный историк Сергей Перелыгин.
При этом Владимир Ленин открыто говорил, что республика является буферным государством, созданным для того, чтобы отдалить войну с Японией или вовсе её избежать. Однако часть историков считают, что, создавая ДВР, большевики параллельно преследовали и внутриполитические цели.
«Руководство большевиков не контролировало ряд районов Дальнего Востока. Там были сильны местные политические течения, часть из которых носила сепаратистский характер. Местным большевикам приходилось заигрывать с населением региона, доказывая, что они разделяют его взгляды по различным вопросам. Первый председатель правительства ДВР Александр Краснощёков настоял, например, на том, что местным жителям нужно пойти навстречу в вопросах организации свободной торговли, к которой они имели колоссальную тягу», — рассказал в беседе с RT доцент РГГУ Александр Крушельницкий.
- Карта ДВР
- © Wikimedia Commons
В 1920 году на базе отрядов дальневосточных партизан была сформирована Народно-революционная армия (НРА), численность которой достигала 69 тыс. человек. Руководили силами НРА в разное время известные советские военачальники Генрих Эйхе, Василий Блюхер и Иероним Уборевич.
«В ДВР из Москвы отправляли оружие, боеприпасы, медикаменты и деньги», — отметил Андрей Горбунов.
- Части Народно-революционной армии Дальневосточной республики на марше
- РИА Новости
С 24 мая по 15 июля 1920 года на станции Гонгота прошли переговоры между представителями ДВР и японских интервентов. В итоге японцы согласились вывести свои части из Забайкалья. Это позволило НРА развернуть наступление на территории, контролируемые отрядами атамана Григория Семёнова, поддерживавшего Белое движение. В ноябре 1920 года семёновские части отступили в Приамурье, а потом бежали в Маньчжурию.
В конце 1920 года просоветские областные правительства Дальнего Востока объявили о своём самороспуске, передав полномочия органам власти ДВР.
В начале 1921 года прошли выборы в Учредительное собрание республики. Большинство мест в парламенте ДВР получили большевики и поддерживавшие их представители крестьянства. 27 апреля 1921 года был принят Основной закон ДВР, согласно которому устанавливались основные права и свободы граждан.
- Флаг ДВР
- © Wikimedia Commons
В Дальневосточной республике официально сохранялись институты частной собственности и свободы торговли, а также велась банковская деятельность. Недра были национализированы, но их разработка разрешалась на условиях аренды и концессии.
26 мая 1921 года противники большевиков при поддержке представителей Японии свергли власть ДВР в Приморье, создав Приамурское временное правительство буржуазного толка.
- Митинг в ДВР
- РИА Новости
Тем временем Япония, по словам историков, саботировала переговорный процесс об окончательном выводе своих частей с территории Советской России. На этом фоне в конце 1921 года началось наступление Белоповстанческой армии Приамурского временного правительства, захватившей Хабаровск и территории к западу от него.
Однако в начале 1922 года части НРА под командованием Блюхера перешли в успешное контрнаступление. 12 февраля белоповстанческие силы были разбиты у станции Волочаевка, ещё два дня спустя подразделения НРА вернули себе Хабаровск. Под прикрытием японской армии белоповстанцы вынуждены были отступить. В сентябре они вновь попытались повторить наступление, но опять были разгромлены.
По словам историков, в 1922 году стало ясно, что советская государственность состоялась и интервенция, дорого обходившаяся японской казне, больше не имеет никакого смысла. В октябре части японской армии под дипломатическим давлением РСФСР и ДВР покинули Владивосток. 25 октября 1922 года в город вступили части НРА.
- Вступление сил ДВР во Владивосток
- Legion-Media
14 ноября 1922 года органы власти ДВР приняли решение о самороспуске и об отмене Основного закона, а также ходатайствовали о включении республики в состав Советской России. На следующий день Всероссийский центральный исполнительный комитет своим декретом объявил бывшую ДВР частью территории РСФСР.
«Создание буферной Дальневосточной республики в сложных военно-политических условиях начала 1920-х годов дало возможность удержать территории русского Дальнего Востока, освободить их от интервентов и навсегда вернуть в состав России», — подытожил Сергей Перелыгин.
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