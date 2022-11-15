«Удержать территории»: как создание Дальневосточной республики помогло Советской России остановить японских интервентов

100 лет назад в состав РСФСР официально вошла Дальневосточная республика (ДВР). Это частично признанное государство просуществовало на востоке России более двух лет. По словам историков, главной целью создания ДВР было формирование «буферной зоны» между Советской Россией и японскими интервентами в наиболее сложный период. Благодаря внешнеполитической схеме, выстроенной с участием ДВР, РСФСР смогла избежать прямого столкновения с японскими войсками. Когда проблемы на других фронтах были решены, Япония уже не представляла критической угрозы для РСФСР, и ДВР воссоединилась с Советской Россией.

15 ноября 1922 года Дальневосточная республика официально присоединилась к Советской России. По словам историков, в наиболее сложный период Гражданской войны ДВР была своеобразным буфером между Советской Россией и Японией, совершившей в рамках договорённостей между государствами Антанты интервенцию на российский Дальний Восток.

Японская интервенция

После Октябрьской революции 1917 года власти стран — членов Антанты отказались признавать созданное большевиками советское правительство, а Декрет о мире восприняли как нарушение Российской империей и Временным правительством взятых на себя обязательств по совместной борьбе против Германии и Австро-Венгрии.

Политические лидеры входивших в Антанту стран уже в конце 1917 года вступили в переговоры с командованием российских армейских соединений, не признававших новую власть, а также с участниками территориально-политических формирований, неподконтрольных большевикам. 23 декабря представители Великобритании и Франции договорились разделить зоны своего влияния на территории России, а в начале 1918 года в порт Владивостока под предлогом поддержания правопорядка и защиты соотечественников вошли японские корабли.

Подписание в марте 1918 года Брестского мира между Советской Россией и Центральными державами вызвало острое недовольство руководителей стран Антанты. В различные регионы России начали вторгаться контингенты войск этого военно-политического блока и их союзников: британская морская пехота высадилась в Мурманске, шведы — на Аландских островах, американский крейсер вошёл в порт Владивостока.

15 марта Великобритания, Франция и Италия официально заявили о необходимости военной интервенции в Россию. В Сибири эту задачу было предложено выполнить Японии при условии её поддержки со стороны США.

5 апреля 1918 года во Владивостоке был высажен десант с кораблей японской эскадры. За месяц японцы полностью оккупировали Приморье. Недовольные действиями захватчиков местные жители стали объединяться в партизанские отряды. Японцы жестоко расправлялись как с ними, так и с обычными мирными жителями, жертвами зверств японцев стали несколько тысяч человек.

Зверства японских интервентов

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Тем временем отряды Красной армии вели наступление на территории Сибири, оттесняя на восток вооружённые формирования белогвардейцев и их союзников. Однако дальнейшее продвижение советских войск могло привести к прямому столкновению с японской армией.

По словам историков, военно-политическая ситуация, в которой в это время оказалась Советская Россия, была непростой. Ей приходилось воевать с белогвардейскими формированиями и отрядами различных атаманов сразу на нескольких фронтах. Кроме того, в самом разгаре была Советско-польская война.

«Японскую армию рассматривали как сильного противника. Открывать ещё один фронт в сложившейся ситуации для Советской России было крайне опасно», — рассказал в беседе с RT заведующий научно-методическим отделом Музея Победы Андрей Горбунов.

Дальневосточная республика

Чтобы избежать прямого соседства с войсками японских интервентов, руководство большевиков приняло решение создать на Дальнем Востоке между основной территорией Советской России и захваченными японцами регионами новое буферное государство. Наступление Красной армии по приказу Владимира Ленина было приостановлено.

В марте 1920 года было сформировано Дальневосточное бюро РКП(б), на которое руководство большевиков возложило обязанности по созданию и развитию ДВР. Сама республика была провозглашена 6 апреля того же года на Учредительном съезде трудящихся Забайкалья в Верхнеудинске (современный Улан-Удэ). В её состав были включены Забайкальская, Амурская, Приморская, Камчатская области и Северный Сахалин. Однако фактически власть ДВР сначала распространялась только на территорию Прибайкалья.

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«14 мая 1920 года РСФСР официально признала новую республику. Москва начала оказывать ДВР финансовую, дипломатическую, хозяйственную и военную помощь», — рассказал RT военный историк Сергей Перелыгин.

При этом Владимир Ленин открыто говорил, что республика является буферным государством, созданным для того, чтобы отдалить войну с Японией или вовсе её избежать. Однако часть историков считают, что, создавая ДВР, большевики параллельно преследовали и внутриполитические цели.

«Руководство большевиков не контролировало ряд районов Дальнего Востока. Там были сильны местные политические течения, часть из которых носила сепаратистский характер. Местным большевикам приходилось заигрывать с населением региона, доказывая, что они разделяют его взгляды по различным вопросам. Первый председатель правительства ДВР Александр Краснощёков настоял, например, на том, что местным жителям нужно пойти навстречу в вопросах организации свободной торговли, к которой они имели колоссальную тягу», — рассказал в беседе с RT доцент РГГУ Александр Крушельницкий.

Карта ДВР

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В 1920 году на базе отрядов дальневосточных партизан была сформирована Народно-революционная армия (НРА), численность которой достигала 69 тыс. человек. Руководили силами НРА в разное время известные советские военачальники Генрих Эйхе, Василий Блюхер и Иероним Уборевич.

«В ДВР из Москвы отправляли оружие, боеприпасы, медикаменты и деньги», — отметил Андрей Горбунов.

Части Народно-революционной армии Дальневосточной республики на марше

РИА Новости

С 24 мая по 15 июля 1920 года на станции Гонгота прошли переговоры между представителями ДВР и японских интервентов. В итоге японцы согласились вывести свои части из Забайкалья. Это позволило НРА развернуть наступление на территории, контролируемые отрядами атамана Григория Семёнова, поддерживавшего Белое движение. В ноябре 1920 года семёновские части отступили в Приамурье, а потом бежали в Маньчжурию.

В конце 1920 года просоветские областные правительства Дальнего Востока объявили о своём самороспуске, передав полномочия органам власти ДВР.

В начале 1921 года прошли выборы в Учредительное собрание республики. Большинство мест в парламенте ДВР получили большевики и поддерживавшие их представители крестьянства. 27 апреля 1921 года был принят Основной закон ДВР, согласно которому устанавливались основные права и свободы граждан.

Флаг ДВР

© Wikimedia Commons

В Дальневосточной республике официально сохранялись институты частной собственности и свободы торговли, а также велась банковская деятельность. Недра были национализированы, но их разработка разрешалась на условиях аренды и концессии.

26 мая 1921 года противники большевиков при поддержке представителей Японии свергли власть ДВР в Приморье, создав Приамурское временное правительство буржуазного толка.

Митинг в ДВР

РИА Новости

Тем временем Япония, по словам историков, саботировала переговорный процесс об окончательном выводе своих частей с территории Советской России. На этом фоне в конце 1921 года началось наступление Белоповстанческой армии Приамурского временного правительства, захватившей Хабаровск и территории к западу от него.

Однако в начале 1922 года части НРА под командованием Блюхера перешли в успешное контрнаступление. 12 февраля белоповстанческие силы были разбиты у станции Волочаевка, ещё два дня спустя подразделения НРА вернули себе Хабаровск. Под прикрытием японской армии белоповстанцы вынуждены были отступить. В сентябре они вновь попытались повторить наступление, но опять были разгромлены.

По словам историков, в 1922 году стало ясно, что советская государственность состоялась и интервенция, дорого обходившаяся японской казне, больше не имеет никакого смысла. В октябре части японской армии под дипломатическим давлением РСФСР и ДВР покинули Владивосток. 25 октября 1922 года в город вступили части НРА.

Вступление сил ДВР во Владивосток

Legion-Media

14 ноября 1922 года органы власти ДВР приняли решение о самороспуске и об отмене Основного закона, а также ходатайствовали о включении республики в состав Советской России. На следующий день Всероссийский центральный исполнительный комитет своим декретом объявил бывшую ДВР частью территории РСФСР.

«Создание буферной Дальневосточной республики в сложных военно-политических условиях начала 1920-х годов дало возможность удержать территории русского Дальнего Востока, освободить их от интервентов и навсегда вернуть в состав России», — подытожил Сергей Перелыгин.