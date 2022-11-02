«Неопровержимо доказали»: как Чрезвычайная госкомиссия СССР обличала нацистских преступников

80 лет назад в СССР была создана Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. В её состав вошли известные учёные и авторитетные общественные деятели. Комиссия провела огромный объём работы, рассмотрев около 54 тыс. актов и 250 тыс. протоколов допросов свидетелей нацистских преступлений. Подготовленные ею материалы были в дальнейшем использованы во время открытых процессов над гитлеровцами и их пособниками, а также в ходе Нюрнбергского трибунала.

2 ноября 1942 года был издан указ Президиума Верховного совета СССР об образовании Чрезвычайной государственной комиссии (ЧГК) по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причинённого ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР. Комиссия провела огромный объём работы по расследованию нацистских преступлений и сыграла важную роль в организации процессов над гитлеровскими оккупантами.

Создание комиссии

В указе Президиума ВС СССР подчёркивалось, что, напав на Советский Союз, немецко-фашистские захватчики совершают на его территории чудовищные преступления — пытают и убивают мирных жителей, угоняют людей в рабство, участвуют в грабежах, разрушают памятники культуры и искусства. За это, согласно тексту указа, гитлеровское правительство, командование германской армии, а также их сообщники должны были понести уголовную и материальную ответственность.

Для полного учёта нацистских преступлений и определения ущерба, нанесённого оккупантами, и была создана Чрезвычайная государственная комиссия. В её состав вошли председатель Совета национальностей ВС СССР Николай Шверник (глава комиссии), партийный деятель Андрей Жданов, писатель Алексей Толстой, пять академиков: историк Евгений Тарле, нейрохирург Николай Бурденко, гидроэнергетик Борис Веденеев, биолог Трофим Лысенко, правовед Илья Трайнин, лётчица и общественный деятель Валентина Гризодубова, а также митрополит Киевский и Галицкий Николай.

«Состав комиссии был выбран не случайно. В её состав вошли либо люди, компетентные в установлении характера преступлений, такие как знаменитый хирург Бурденко, либо умеющие доходчиво описать ужасы совершённых нацистами убийств и разрушений, чтобы даже самый далёкий от войны человек мог проникнуться и понять масштабы геноцида советского народа. Помимо этого, в составе комиссии нужен был тот, кто бы юридически квалифицировал преступления. Этим человеком стал юрист Трайнин. Все члены комиссии были компетентными специалистами, которым Сталин доверял как профессионалам высочайшего уровня. Каждый из них отвечал за своё направление», — рассказал в интервью RT заведующий научно-методическим отделом Музея Победы Андрей Горбунов.

Как отметил в беседе с RT заведующий кафедрой истории государства и права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова профессор Владимир Томсинов, создавая ЧГК, руководство СССР преследовало цели, важные для всего мира.

«Решение руководства Советского Союза о создании комиссии было вызвано, прежде всего, стремлением создать механизм противодействия самой большой опасности для человечества, проявившейся в наиболее жестокой и отчётливой форме во Второй мировой войне и особенно при нападении целой группы европейских стран во главе с нацистской Германией на Советский Союз — опасности расчеловечивания огромных масс людей, превращения их в патологических убийц, в грабителей и паразитов. Преступления, которые совершали фашистские захватчики на территории нашей страны, целиком и полностью подходят под определение геноцида, преступлений против человечности. Они были направлены на уничтожение русской нации и других этнических общностей», — заявил Томсинов.

По его мнению, деятельность Чрезвычайной государственной комиссии была направлена на борьбу за сохранение чувства человечности.

Председатель Чрезвычайной государственной комиссии Николай Шверник

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«Члены комиссии столкнулись с огромным объёмом работы. Как только она была образована, на неё обрушился шквал писем. Люди сообщали о преступлениях, говорили о готовности стать добровольными помощниками, благодарили за важное начинание. Члены комиссии выезжали в освобождённые районы, где документировали фашистские преступления. Вскоре стало ясно, что одними своими силами они решить поставленную перед ними задачу физически не смогут. Убегая, немцы оставляли за собой выжженную землю, в каждой деревне были братские могилы уничтоженного населения, каждый овраг таил в себе расстрелянных», — рассказал Андрей Горбунов.

Как отметил в разговоре с RT военный историк Сергей Перелыгин, из-за большого объёма работы по расследованию нацистских преступлений в марте 1943 года в СССР начали создавать республиканские, краевые и областные комиссии.

Мандат ЧГК, выданный Борису Веденееву на командировку в Калининскую область 17 июля 1943 года

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«После сбора соответствующих документов составлялись акты. В этой работе принимали участие советские и партийные органы, части Красной Армии, отдельные граждане», — пояснил Перелыгин.

«Стали важнейшими источниками»

Чрезвычайная государственная комиссия рассмотрела 54 тыс. актов, более 250 тыс. протоколов опросов свидетелей и заявлений о преступлениях, а также — около 4 млн актов о причинённом материальном ущербе. Комиссия собрала огромное количество документов и вещественных доказательств преступной деятельности оккупантов. Она фиксировала многочисленные факты военных преступлений и преступлений против человечности: захват и казни заложников, пытки, массовые расстрелы, убийства с помощью газов, уничтожение населённых пунктов вместе с их жителями (как в случае с трагедией Хатыни).

Общий материальный ущерб, нанесённый населению и народному хозяйству СССР, Чрезвычайная государственная комиссия оценила в 679 млрд рублей в ценах 1941 года. По её данным, в Советском Союзе нацисты полностью или частично уничтожили 1710 городов и посёлков, более 70 тыс. сёл и деревень, свыше 6 млн зданий. Гитлеровцы лишили крова около 25 млн человек. Кроме того, гитлеровская армия и оккупационные власти отправляли в Германию оборудование заводов и фабрик, огромные запасы сырья и продуктов питания, художественные и исторические ценности.

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По словам историков, начиная с 1943 года с учётом материалов, собранных комиссией, над гитлеровцами и их пособниками в СССР проводились открытые судебные процессы. Первым и одним из самых известным из них стал Краснодарский. В его рамках расследовались убийства более 60 тыс. человек на территории Краснодарского края, в том числе — пациентов Краснодарской городской больницы, Березанской лечебной колонии и детской краевой больницы. Была установлена роль в совершении военных преступлений командования и отдельных подразделений 17-й немецкой армии, сотрудников гестапо и гитлеровских коллаборационистов. Оказавшиеся на скамье подсудимых преступники были приговорены к смертной казни либо к длительным срокам каторжных работ.

Всего в СССР состоялся 21 показательный процесс, в рамках которых были вынесены приговоры сотням военных преступников из Германии, Австрии, Венгрии, Румынии и Японии и их пособникам. Кроме того, как отмечают историки, советские правоохранительные органы с учётом материалов, собранных ЧГК, десятилетиями проводили индивидуальную работу по розыску и привлечению к ответственности нацистских военных преступников — как иностранцев, так и местных коллаборационистов.

Материалы комиссии также были использованы в качестве обвинительных документов в ходе Нюрнбергских процессов 1945—1949 годов и при определении размера репараций с Германии и её бывших союзников. Чрезвычайная государственная комиссия была упразднена 9 июня 1951 года распоряжением Совета министров СССР.

Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков в бывшем концлагере Яновский

РИА Новости

© Борис Криштул

«Акты комиссии стали важнейшими источниками, раскрывающими суть нацистского оккупационного режима на территории Советского Союза», — отметил Андрей Горбунов.

По его словам, благодаря работе её членов удалось не только создать общее представление о государственной политике третьего рейха в отношении советского населения, но и выявить конкретных преступников, а также — установить судьбу многих граждан СССР, которые считаются без вести пропавшими.

Подсудимые на Краснодарском процессе 1943 года

© ЦСДФ / Телеканал «Россия»