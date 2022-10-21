Ценные элементы: российские учёные открыли месторождение стратегических металлов на Кольском полуострове

Российские учёные совместно с зарубежными коллегами открыли на Кольском полуострове геологическое образование — дайку, богатое редкоземельными элементами. Специалисты установили, что она образовалась около 400 млн лет назад благодаря горячим мантийным потокам, двигающимся от основания мантии к поверхности Земли. По словам учёных, найденные в дайке металлы имеют стратегическое значение для гражданской и оборонной промышленности.

Учёные из Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского (ГЕОХИ) РАН совместно с зарубежными коллегами открыли на Кольском полуострове геологическое образование, богатое редкими стратегическими металлами. Их концентрация выше, чем на аналогичных суперкрупных месторождениях. О находке геологов сообщили RT в пресс-службе Минобрнауки. Результаты исследования опубликованы в журнале Lithos.

Как отмечают учёные, в Мурманской области находится Кольская щелочно-карбонатитовая провинция, с которой связаны крупнейшие месторождения редкоземельных металлов, имеющих стратегическое значение для гражданской и оборонной промышленности. Они принципиально меняют свойства материалов. Например, добавление незначительного количества редкоземельного скандия в алюминиевые сплавы в три раза повышает их прочность и создаёт ковкость.

Редкоземельные элементы используют в радиоэлектронике, приборостроении, атомной технике, машиностроении, химической промышленности, металлургии. В частности, ниобий используется в сверхпроводящих материалах. Сплавы из ниобия, содержащие титан и олово, применяются в магнитах МРТ-сканеров.

Металл ниобий

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Ценные элементы сконцентрированы в дайках — так геологи называют вертикальный столб породы, который может образовываться в результате подъёма расплавленной магмы из недр планеты к поверхности.

Открытая учёными дайка содержит очень высокую концентрацию редкоземельных металлов. По словам авторов работы, в породе есть значительное количество ниобия, циркония, бария, стронция, железа, титана, а также летучих компонентов, которые позволяют металлургам регулировать температуру кристаллизации и вязкость сплавов.

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«Всё это отражается в её (дайки. — RT) минеральном составе: слагающая её порода состоит из таких чрезвычайно редких минералов, как лампрофиллит, энигматит, астрофиллит, нунканбахит», — отметила в беседе с RT заведующая лабораторией геохимии и рудоносности щелочного магматизма ГЕОХИ РАН, академик РАН Лия Когарко.

Специалисты определили, что возраст открытого геологического образования — около 370 млн лет. Химический состав дайки указывает на то, что она сформировалась благодаря горячим мантийным потокам, двигающимся от основания мантии к поверхности Земли.

Находка имеет не только практическое, но и научное значение. Как пояснила Лия Когарко, уникальность найденной дайки заключается в том, что она является результатом самого позднего этапа разделения щелочной магмы на фазы — её дифференциации. Исследование геохимического состава породы позволит учёным узнать, как именно происходил процесс концентрации редких элементов в остывающей щелочной магме.