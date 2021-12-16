Геолог Махоткин рассказал, какие вулканы считаются активными

Короткая ссылка
Иван Махоткин, геолог, главный специалист Всероссийского института минерального сырья, кандидат геолого-минералогических наук, рассказал, какие вулканы считаются активными.
Геолог Махоткин рассказал, какие вулканы считаются активными
  • AFP

«Плюс-минус миллион лет — такой вулкан считается современным с точки зрения геологии, они могут проснуться в любое время, и неизвестно, при каких обстоятельствах это может произойти», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, в Европе к таким объектам относится вся дуга Италии и Сицилии.

«Тот же Везувий, он периодически действует», — добавил геолог.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, как изменился климат в России за последние 30 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить