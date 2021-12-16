Геолог Махоткин рассказал, какие вулканы считаются активными

Иван Махоткин, геолог, главный специалист Всероссийского института минерального сырья, кандидат геолого-минералогических наук, рассказал, какие вулканы считаются активными.

«Плюс-минус миллион лет — такой вулкан считается современным с точки зрения геологии, они могут проснуться в любое время, и неизвестно, при каких обстоятельствах это может произойти», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, в Европе к таким объектам относится вся дуга Италии и Сицилии.

«Тот же Везувий, он периодически действует», — добавил геолог.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, как изменился климат в России за последние 30 лет.