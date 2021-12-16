Геолог Махоткин рассказал, какие вулканы считаются активными
- AFP
«Плюс-минус миллион лет — такой вулкан считается современным с точки зрения геологии, они могут проснуться в любое время, и неизвестно, при каких обстоятельствах это может произойти», — заявил он в беседе с URA.RU.
По его словам, в Европе к таким объектам относится вся дуга Италии и Сицилии.
«Тот же Везувий, он периодически действует», — добавил геолог.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, как изменился климат в России за последние 30 лет.