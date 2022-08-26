военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

«Формальная зависимость»: как Тохтамыш хитростью разорил Москву

Короткая ссылка
Святослав Князев, Максим Лобанов
640 лет назад золотоордынский хан Тохтамыш после неудачной попытки штурма Москвы хитростью вынудил её жителей открыть ворота, а затем полностью разорил город. Однако вступать в бой с основными силами находившегося в это время в Костроме московского князя Дмитрия Донского Тохтамыш не стал и вернулся в Орду. По словам историков, в дальнейшем князю Дмитрию и Тохтамышу пришлось искать непростой компромисс. Ослабленная набегом Москва снова начала платить ордынцам дань, но Тохтамыш передал Дмитрию Донскому ярлык на великое княжение и фактически отказался от вмешательства во внутриполитические дела княжества.
«Формальная зависимость»: как Тохтамыш хитростью разорил Москву
  • «Оборона Москвы от хана Тохтамыша. XIV век», картина А.Васнецова, 1918 год
  • © Wikimedia commons

26 августа 1382 года хан Золотой Орды Тохтамыш обманом вынудил жителей Москвы открыть ворота перед его войсками, а затем полностью разорил город. Вступать в противоборство с основными силами Московского княжества, которые Дмитрий Донской собирал в Костроме, ордынцы не стали и отступили. Набег Тохтамыша ослабил Москву, поэтому княжеству снова пришлось выплачивать дань Золотой Орде. Однако хан не хотел эскалации конфликта, поэтому закрепил за Москвой великое княжение и отказался от вмешательства в её внутренние дела.

Предпосылки для набега

Во второй половине XIV века Золотая Орда начала утрачивать влияние на русские земли. Между представителями ордынской аристократии шла междоусобная  борьба за власть, а в землях Северо-Восточной Руси происходил процесс постепенной политической консолидации вокруг Москвы. Князь Дмитрий Донской прекратил платить дань Орде.

В 1378 и 1380 годах русские войска на реке Воже и на Куликовом поле одержали крупные победы над силами влиятельного ордынского государственного деятеля Мамая, правившего Золотой Ордой через подконтрольных ему ханов.

Также по теме
«Утро на Куликовом поле» «На Куликовом поле рождалась Россия»: как сражение с войсками Мамая привело к объединению жителей Руси
640 лет назад объединённые войска княжеств Северо-Восточной Руси под командованием великого князя владимирского и московского Дмитрия...

Мамай стал готовить следующий поход на Москву, однако в Золотой Орде в это время появился новый претендент на власть — Тохтамыш, который, в отличие от самого Мамая, принадлежал к династии Чингисидов и официально мог претендовать на ханский престол. Армии Мамая и Тохтамыша столкнулись на реке Калке. Тохтамыш оказался сильнее, и на его сторону начали массово переходить ранее подконтрольные Мамаю ордынские аристократы. Мамай бежал в крымский порт Каффу (современная Феодосия), где был убит, предположительно, своими бывшими союзниками генуэзцами, польстившимися на его казну.

Тохтамыш, став полноправным ханом Золотой Орды, приступил к восстановлению контроля над ранее зависимыми от неё землями. Он направил на Русь посланников с извещением о том, что Мамай разбит и в Орде теперь новая власть. По словам историков, действия войск Дмитрия Донского на Куликовом поле Тохтамыш одобрил как борьбу с узурпатором Мамаем, но при этом требовал, чтобы русские князья подчинились «законному хану» и начали снова платить дань Золотой Орде.

«В Куликовской битве погибло много русских воинов: несколько князей, сотни бояр, тысячи дружинников. Победив Мамая, Дмитрий Донской нуждался в передышке на восстановление войска, поэтому был не готов к возобновлению активной борьбы. Он надеялся, что распри в Орде на время отвлекут Тохтамыша», — заявил в разговоре с RT ведущий научный сотрудник ИРИ РАН Андрей Богданов.

Как отмечают эксперты, Дмитрий Донской направил Тохтамышу поздравления и богатые подарки, но лично к нему не поехал и от выплаты дани уклонился.

  • «Дмитрий Донской молится перед битвой», работа Василия Верещагина, 1891 год
  • © Wikimedia commons

«Верховная власть Тохтамыша была формально признана Дмитрием Донским. При этом выплата дани не возобновилась, поскольку было неясно, что дальше произойдёт в Орде и не возобновится ли междоусобная война», — подчеркнул в комментарии RT главный научный сотрудник ИРИ РАН Антон Горский.

По словам историков, Дмитрий Донской хотел избежать восстановления полного ордынского контроля над своим княжеством, но уходил от прямой конфронтации из-за нехватки сил. Тохтамыш, в свою очередь, боялся, что в случае усиления Москвы ничего с ней поделать он уже не сможет. Поэтому хан стал экстренно готовить поход против Московского княжества.

«Тохтамыш ни в коем случае не преуменьшал силы русских. Свой единственный шанс он видел в неожиданности и скорости», — писал в научном труде «Монголы и Русь» историк Георгий Вернадский.

  • Хан Тохтамыш, фрагмент иллюстрации к летописи XVI века
  • © Wikimedia commons

По словам Андрея Богданова, ордынский хан приказал перебить русских купцов на Волге, чтобы те не успели предупредить Дмитрия Донского о нападении, а сам с имевшейся в его распоряжении кавалерией с максимальной скоростью двинулся к Москве.

Разорение Москвы

Когда Тохтамыш вторгся в русские земли, часть князей, опасаясь за судьбу своих владений, перешли на его сторону. Великий князь Нижегородский и Суздальский Дмитрий отправил к хану с богатыми дарами и выражением покорности своих сыновей Василия и Семёна. А великий князь Рязанский Олег предоставил Тохтамышу проводников, показавших тому броды через Оку.

Из-за неожиданности нападения у Дмитрия Донского не хватало сил для того, чтобы дать бой врагу под Москвой. Он отбыл в Кострому, чтобы собирать там войска для обороны княжества. А его двоюродный брат Владимир Серпуховский стал собирать силы под Волоколамском.

Также по теме
«Ключевая фигура своей эпохи»: как Дмитрий Донской повлиял на историю Руси
670 лет назад родился великий князь Владимирский и Московский Дмитрий Иванович, широко известный под прозвищем Донской. По словам...

«Это была обычная тактика для того времени, когда правитель предпочитал не сидеть в осаде, а контролировать ситуацию извне. Москва казалась неприступной. Её можно было взять только хитростью», — отметил Антон Горский.

По словам историков, Дмитрий Донской был настолько уверен в неприступности Москвы, что оставил в городе свою жену, княгиню Евдокию, митрополита Киприана и княжескую казну. Однако после отъезда Дмитрия Донского среди горожан начались разногласия, вылившиеся в беспорядки. Часть богатых москвичей попытались покинуть город, а у простых горожан это вызвало возмущение. Выезд из Москвы был перекрыт. Столицу княжества покинула княгиня Евдокия, отправившаяся к мужу, и митрополит Киприан, временно разместившийся в Твери.

«Оборону Москвы официально возглавил князь Александр Остей из династии Гедиминовичей. Согласно предположениям историков, он, находясь на русской службе, возглавлял один из отрядов княжеской дружины, оставленный в Москве», — рассказал в разговоре с RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

  • "Оборона Москвы", иллюстрация Г.Лисснера к книге В.Каргалова "Русь и кочевники"
  • © Wikimedia commons

Москвичи, чтобы лишить ордынцев прикрытия, заранее сожгли находившиеся за крепостными стенами посады.

23 августа 1382 года передовые отряды войска Тохтамыша вышли к Москве. Ордынцы спросили у находившихся на стенах москвичей, в городе ли князь. Получив отрицательный ответ, они объехали укрепления и отошли.

На следующий день армия Тохтамыша осадила Москву и начала её штурм. Горожане стреляли по врагу из луков и самострелов, метали камни, поливали ордынцев кипящей водой.

«Считается, что во время обороны Москвы от Тохтамыша на Руси впервые в истории были применены пушки», — заявил Виталий Захаров.

  • "Нашествие Тохтамыша", картина В.Смирнова, XIX век
  • © Wikimedia commons

После нескольких неудачных попыток штурма войска Тохтамыша понесли тяжёлые потери. Убедившись в бесперспективности штурмовых действий, хан вступил с москвичами в переговоры. Послы Тохтамыша заявили горожанам, что ордынский правитель готов снять осаду, удовлетворившись «малыми дарами». В искренности хана поклялись москвичам и сыновья князя нижегородского и суздальского Дмитрия — Василий и Семён, братья жены Дмитрия Донского Евдокии.

Поверив обещаниям хана, москвичи 26 августа открыли городские ворота. Князь Остей вместе со священниками вышли из города с дарами для Тохтамыша. Однако ордынцы перебили делегацию, а затем ворвались в Москву. Город был полностью разграблен и сожжён. Огромное количество горожан и людей, укрывшихся за московскими стенами, были убиты или угнаны в рабство. По некоторым оценкам, число погибших в городе достигло 24 тыс.

Разорив Москву, ордынцы стали грабить остальную территорию княжества. В частности, они захватили Переяславль (современный Переславль-Залесский), жители которого спаслись, выйдя в акваторию Плещеева озера на лодках. Однако под Волоколамском передовой отряд ордынцев был разбит силами Владимира Серпуховского. Кроме того, до Тохтамыша дошли слухи о том, что Дмитрий Донской собрал сильное войско в Костроме и готовится к удару по врагу. Ордынцы начали спешно отступать. На обратном пути они разорили Рязанское княжество.

  • "Разорение Москвы Тохтамышем", иллюстрация из летописи, XVI век
  • © Wikimedia commons

«Тохтамыш не смог одержать полноценную военную победу, и поэтому захватил Москву обманом. Но Дмитрий Донской не был разгромлен. Он пропустил набег, но не проиграл войну», — подчеркнул Андрей Богданов.

По словам Антона Горского, Москва восстанавливалась быстро. Но на фоне её разорения многие из русских князей поспешили наладить отношения с Тохтамышем.

«Феодальная раздробленность снова на время взяла верх над общерусскими интересами», — констатировал в книге «Русь и кочевники» историк Вадим Каргалов.

Дмитрию Донскому пришлось вступить в переговоры с Тохтамышем, который, по словам историков, сам не хотел продолжать конфронтацию с Москвой. Хан передал Дмитрию ярлык на великое княжение московское, а Москва снова начала платить дань в Орду.

«Формальная зависимость Москвы от Золотой Орды и выплаты дани были восстановлены, но старые порядки, при которых хан вмешивался во внутриполитические процессы на Руси, «полупобеда» при набеге 1382 года возродить не позволила. В дальнейшем Дмитрий Донской передал свою власть уже не по воле хана, а по собственному завещанию. Московские князья стали для Золотой Орды «полувассалами». 98 лет спустя Ахмат, последний хан, надеявшийся удержать Москву в подданстве, был разбит, а Русь обрела полную независимость», — подытожил Андрей Богданов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить