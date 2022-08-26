«Формальная зависимость»: как Тохтамыш хитростью разорил Москву

640 лет назад золотоордынский хан Тохтамыш после неудачной попытки штурма Москвы хитростью вынудил её жителей открыть ворота, а затем полностью разорил город. Однако вступать в бой с основными силами находившегося в это время в Костроме московского князя Дмитрия Донского Тохтамыш не стал и вернулся в Орду. По словам историков, в дальнейшем князю Дмитрию и Тохтамышу пришлось искать непростой компромисс. Ослабленная набегом Москва снова начала платить ордынцам дань, но Тохтамыш передал Дмитрию Донскому ярлык на великое княжение и фактически отказался от вмешательства во внутриполитические дела княжества.

26 августа 1382 года хан Золотой Орды Тохтамыш обманом вынудил жителей Москвы открыть ворота перед его войсками, а затем полностью разорил город. Вступать в противоборство с основными силами Московского княжества, которые Дмитрий Донской собирал в Костроме, ордынцы не стали и отступили. Набег Тохтамыша ослабил Москву, поэтому княжеству снова пришлось выплачивать дань Золотой Орде. Однако хан не хотел эскалации конфликта, поэтому закрепил за Москвой великое княжение и отказался от вмешательства в её внутренние дела.

Предпосылки для набега

Во второй половине XIV века Золотая Орда начала утрачивать влияние на русские земли. Между представителями ордынской аристократии шла междоусобная борьба за власть, а в землях Северо-Восточной Руси происходил процесс постепенной политической консолидации вокруг Москвы. Князь Дмитрий Донской прекратил платить дань Орде.

В 1378 и 1380 годах русские войска на реке Воже и на Куликовом поле одержали крупные победы над силами влиятельного ордынского государственного деятеля Мамая, правившего Золотой Ордой через подконтрольных ему ханов.

Мамай стал готовить следующий поход на Москву, однако в Золотой Орде в это время появился новый претендент на власть — Тохтамыш, который, в отличие от самого Мамая, принадлежал к династии Чингисидов и официально мог претендовать на ханский престол. Армии Мамая и Тохтамыша столкнулись на реке Калке. Тохтамыш оказался сильнее, и на его сторону начали массово переходить ранее подконтрольные Мамаю ордынские аристократы. Мамай бежал в крымский порт Каффу (современная Феодосия), где был убит, предположительно, своими бывшими союзниками генуэзцами, польстившимися на его казну.

Тохтамыш, став полноправным ханом Золотой Орды, приступил к восстановлению контроля над ранее зависимыми от неё землями. Он направил на Русь посланников с извещением о том, что Мамай разбит и в Орде теперь новая власть. По словам историков, действия войск Дмитрия Донского на Куликовом поле Тохтамыш одобрил как борьбу с узурпатором Мамаем, но при этом требовал, чтобы русские князья подчинились «законному хану» и начали снова платить дань Золотой Орде.

«В Куликовской битве погибло много русских воинов: несколько князей, сотни бояр, тысячи дружинников. Победив Мамая, Дмитрий Донской нуждался в передышке на восстановление войска, поэтому был не готов к возобновлению активной борьбы. Он надеялся, что распри в Орде на время отвлекут Тохтамыша», — заявил в разговоре с RT ведущий научный сотрудник ИРИ РАН Андрей Богданов.

Как отмечают эксперты, Дмитрий Донской направил Тохтамышу поздравления и богатые подарки, но лично к нему не поехал и от выплаты дани уклонился.

«Дмитрий Донской молится перед битвой», работа Василия Верещагина, 1891 год

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«Верховная власть Тохтамыша была формально признана Дмитрием Донским. При этом выплата дани не возобновилась, поскольку было неясно, что дальше произойдёт в Орде и не возобновится ли междоусобная война», — подчеркнул в комментарии RT главный научный сотрудник ИРИ РАН Антон Горский.

По словам историков, Дмитрий Донской хотел избежать восстановления полного ордынского контроля над своим княжеством, но уходил от прямой конфронтации из-за нехватки сил. Тохтамыш, в свою очередь, боялся, что в случае усиления Москвы ничего с ней поделать он уже не сможет. Поэтому хан стал экстренно готовить поход против Московского княжества.

«Тохтамыш ни в коем случае не преуменьшал силы русских. Свой единственный шанс он видел в неожиданности и скорости», — писал в научном труде «Монголы и Русь» историк Георгий Вернадский.

Хан Тохтамыш, фрагмент иллюстрации к летописи XVI века

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По словам Андрея Богданова, ордынский хан приказал перебить русских купцов на Волге, чтобы те не успели предупредить Дмитрия Донского о нападении, а сам с имевшейся в его распоряжении кавалерией с максимальной скоростью двинулся к Москве.

Разорение Москвы

Когда Тохтамыш вторгся в русские земли, часть князей, опасаясь за судьбу своих владений, перешли на его сторону. Великий князь Нижегородский и Суздальский Дмитрий отправил к хану с богатыми дарами и выражением покорности своих сыновей Василия и Семёна. А великий князь Рязанский Олег предоставил Тохтамышу проводников, показавших тому броды через Оку.

Из-за неожиданности нападения у Дмитрия Донского не хватало сил для того, чтобы дать бой врагу под Москвой. Он отбыл в Кострому, чтобы собирать там войска для обороны княжества. А его двоюродный брат Владимир Серпуховский стал собирать силы под Волоколамском.

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«Это была обычная тактика для того времени, когда правитель предпочитал не сидеть в осаде, а контролировать ситуацию извне. Москва казалась неприступной. Её можно было взять только хитростью», — отметил Антон Горский.

По словам историков, Дмитрий Донской был настолько уверен в неприступности Москвы, что оставил в городе свою жену, княгиню Евдокию, митрополита Киприана и княжескую казну. Однако после отъезда Дмитрия Донского среди горожан начались разногласия, вылившиеся в беспорядки. Часть богатых москвичей попытались покинуть город, а у простых горожан это вызвало возмущение. Выезд из Москвы был перекрыт. Столицу княжества покинула княгиня Евдокия, отправившаяся к мужу, и митрополит Киприан, временно разместившийся в Твери.

«Оборону Москвы официально возглавил князь Александр Остей из династии Гедиминовичей. Согласно предположениям историков, он, находясь на русской службе, возглавлял один из отрядов княжеской дружины, оставленный в Москве», — рассказал в разговоре с RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

"Оборона Москвы", иллюстрация Г.Лисснера к книге В.Каргалова "Русь и кочевники"

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Москвичи, чтобы лишить ордынцев прикрытия, заранее сожгли находившиеся за крепостными стенами посады.

23 августа 1382 года передовые отряды войска Тохтамыша вышли к Москве. Ордынцы спросили у находившихся на стенах москвичей, в городе ли князь. Получив отрицательный ответ, они объехали укрепления и отошли.

На следующий день армия Тохтамыша осадила Москву и начала её штурм. Горожане стреляли по врагу из луков и самострелов, метали камни, поливали ордынцев кипящей водой.

«Считается, что во время обороны Москвы от Тохтамыша на Руси впервые в истории были применены пушки», — заявил Виталий Захаров.

"Нашествие Тохтамыша", картина В.Смирнова, XIX век

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После нескольких неудачных попыток штурма войска Тохтамыша понесли тяжёлые потери. Убедившись в бесперспективности штурмовых действий, хан вступил с москвичами в переговоры. Послы Тохтамыша заявили горожанам, что ордынский правитель готов снять осаду, удовлетворившись «малыми дарами». В искренности хана поклялись москвичам и сыновья князя нижегородского и суздальского Дмитрия — Василий и Семён, братья жены Дмитрия Донского Евдокии.

Поверив обещаниям хана, москвичи 26 августа открыли городские ворота. Князь Остей вместе со священниками вышли из города с дарами для Тохтамыша. Однако ордынцы перебили делегацию, а затем ворвались в Москву. Город был полностью разграблен и сожжён. Огромное количество горожан и людей, укрывшихся за московскими стенами, были убиты или угнаны в рабство. По некоторым оценкам, число погибших в городе достигло 24 тыс.

Разорив Москву, ордынцы стали грабить остальную территорию княжества. В частности, они захватили Переяславль (современный Переславль-Залесский), жители которого спаслись, выйдя в акваторию Плещеева озера на лодках. Однако под Волоколамском передовой отряд ордынцев был разбит силами Владимира Серпуховского. Кроме того, до Тохтамыша дошли слухи о том, что Дмитрий Донской собрал сильное войско в Костроме и готовится к удару по врагу. Ордынцы начали спешно отступать. На обратном пути они разорили Рязанское княжество.

"Разорение Москвы Тохтамышем", иллюстрация из летописи, XVI век

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«Тохтамыш не смог одержать полноценную военную победу, и поэтому захватил Москву обманом. Но Дмитрий Донской не был разгромлен. Он пропустил набег, но не проиграл войну», — подчеркнул Андрей Богданов.

По словам Антона Горского, Москва восстанавливалась быстро. Но на фоне её разорения многие из русских князей поспешили наладить отношения с Тохтамышем.

«Феодальная раздробленность снова на время взяла верх над общерусскими интересами», — констатировал в книге «Русь и кочевники» историк Вадим Каргалов.

Дмитрию Донскому пришлось вступить в переговоры с Тохтамышем, который, по словам историков, сам не хотел продолжать конфронтацию с Москвой. Хан передал Дмитрию ярлык на великое княжение московское, а Москва снова начала платить дань в Орду.

«Формальная зависимость Москвы от Золотой Орды и выплаты дани были восстановлены, но старые порядки, при которых хан вмешивался во внутриполитические процессы на Руси, «полупобеда» при набеге 1382 года возродить не позволила. В дальнейшем Дмитрий Донской передал свою власть уже не по воле хана, а по собственному завещанию. Московские князья стали для Золотой Орды «полувассалами». 98 лет спустя Ахмат, последний хан, надеявшийся удержать Москву в подданстве, был разбит, а Русь обрела полную независимость», — подытожил Андрей Богданов.